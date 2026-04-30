La Pampa cruzó al Gobierno por los dichos de Manuel Adorni sobre los ATN: "Nos genera sorpresa"

En su informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete aseguró que no recibieron pedidos de fondos discrecionales por parte de las provincias. El distrito respondió que presentaron distintos pedidos a Nación.

El gobierno de La Pampa criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por decir ante el Congreso que "no existen solicitudes de Aportes del Tesoro (ATN)" por parte de esa provincia. " La declaración del funcionario genera sorpresa", respondieron desde la administración pampeana.

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Este miércoles, Adorni brindó su informe de gestión ante el Congreso , en el hecho destacado de la jornada política, ya que lo acompañaron el presidente Javier Milei y todo el equipo de ministros nacionales.

En un parte de su alocución, el funcionario sostuvo “no existen registros de solicitudes” de ATN por parte de algunas provincias y mencionó particularmente a La Pampa. Dijo, en esa línea, que el Gobierno no tenía constancia de pedidos de ATN vinculados a emergencias o desequilibrios financiero.

Sus palabras tuvieron eco en la administración pampeana, que comanda el peronista Sergio Ziliotto. "La declaración del funcionario nacional genera sorpresa, ya que La Pampa presentó en reiteradas oportunidades pedidos formales de asistencia financiera ", dijeron.

Asimismo, detallaron que todos ellos fueron "debidamente cursados por las vías institucionales correspondientes y sin obtener hasta el momento ningún tipo de respuesta por parte del Estado nacional".

"Durante su exposición legislativa, Adorni sostuvo que la Dirección de Asistencia y Política Demográfica no registra notas pendientes de tramitación. Sin embargo, la documentación oficial remitida por la Provincia contradice de manera categórica esas expresiones", afirmaron en el distrito.

A la vez, detallaron que La Pampa elevó la Nota NO-2025-00151237-GLP-GPLP, de fecha 23 de mayo de 2025; la Nota SG N° 40/2025, del 1 de octubre de 2025; y una tercera nota dirigida al Ministerio del Interior, fechada el 19 de febrero de 2026.

Manuel Adorni Informe de Gestión Diputados Congreso Manuel Adorni presentó su informe de gestión ante el Congreso. Mariano Fuchila

Por otra parte, remarcaron que los pedidos estuvieron vinculados a situaciones de extrema gravedad: "El fuerte desequilibrio financiero provocado por decisiones fiscales del Gobierno nacional que redujeron de manera sustancial los recursos coparticipables de las provincias".

También por "el incumplimiento en la asistencia para cubrir los déficits previsionales de las cajas jubilatorias no transferidas; y la necesidad urgente de acompañamiento económico tras el temporal del 18 de febrero de 2026 que ocasionó importantes daños en Santa Rosa y Toay".

Desde la provincia aseguraron que ninguna de las tres notas recibió contestación formal, "ni siquiera una negativa, lo que evidencia no solo la falta de asistencia, sino también la ausencia total de respuesta institucional ante reclamos legítimos".

"Resulta inadmisible que, mientras se profundiza el ajuste sobre las provincias y se retacean recursos que les corresponden por ley, desde Nación se niegue la existencia de pedidos documentados y formalmente presentados", protestaron en territorio pampeano.

Por último, aseguraron: "La Pampa ratifica que seguirá defendiendo los intereses de sus habitantes y reclamando, por las vías institucionales que corresponden, los recursos que el Gobierno nacional continúa demorando o negando".