Negociación "fast track" de la deuda externa: la idea de Alberto Fernández

El segundo motivo por el cual se buscará un acuerdo rápido, es el pedido de muchas grandes empresas que se encontraron con Alberto Fernández en estos tiempos de, hasta ahora algo fallida, transición; y que le reclamaron llegar rápido a un acuerdo de deuda con los acreedores para poder salir al mercado a buscar financiamiento. Especialmente están interesados en este proceso las petroleras ya radicadas en Vaca Muerta. Hubo un último caso que entusiasmó a los mercados: la colocación del viernes de la semana pasada de un bono por u$s120 millones al 5% anual de parte de Pan American Energy (PAE), operación que, más allá del monto simbólico, demostró que el mercado está dispuesto a abrir las posibilidades de colocaciones de empresas, algo prácticamente vedado hasta que el país haya despejado sus problemas de deuda por un plazo largo.

La intención del oficialismo ante la oferta a los acreedores sigue siendo la misma que hace un mes: cuatro años de plazo sin pagos pero sin quita; acelerando las negociaciones con los privados para luego presionar al FMI para que avale lo firmado con los principales acreedores financieros. En el caso del organismo financiero internacional, y tal como aseguró este diario, no hay problemas en que continúe firme el apoyo político directo del Gobierno de Donald Trump. “Todo bien con Trump” aseguró a este diario una alta fuente del “albertismo”, asegurando que, según la visión del próximo presidente, los ruidos provocados por la situación en Bolivia no generaron alteraciones en la estrategia para el tratamiento futuro de la deuda externa del país y, especialmente, en el apoyo que Donald Trump prometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las fuentes locales aseguran que desde la administración Trump se entendió que las declaraciones del próximo presidente sobre el aval del norteamericano al golpe y el nuevo gobierno boliviano “son cuestiones de soberanía con las que aprenderemos a convivir”, insistiendo además en que “no influyen en el apoyo de Trump al país ante el FMI”. Las mismas fuentes afirmaron que las preocupaciones en Buenos Aires parten por otro tema: la situación del mexicano Alejandro Werner como director gerente para el Hemisferio Occidental del FMI y las dudas sobre su permanencia en el cargo. Y, en consecuencia, como principal conductor del acuerdo con la Argentina y las futuras negociaciones entre el país y el organismo. Según la información que circula dentro de los grupos de asesores de Alberto Fernández que trabajan en la relación con el FMI, la situación del mexicano-argentino como número tres del Fondo es hoy algo endeble. La causa de esta situación es, precisamente, la ya segura caída del mega-acuerdo que el organismo mantiene con el país, lo que derivará inevitablemente en el mayor fracaso en la historia de los créditos otorgados por el FMI en toda su historia, tanto por el monto otorgado (u$s56.000 millones), lo que representa el 47% del total de los préstamos colocados. El FMI le entregó ya al país unos u$s44.000 millones, y aún quedan pendientes tres últimas transferencias, incluyendo el suspendido giro por u$s5.400 millones que aún quedan pendientes; dinero que, por otra parte, los asesores de Alberto Fernández dudan en reclamar. La principal defensora del acuerdo entre el FMI y la Argentina era Cristine Lagarde, quien ya no está en el organismo y dejó su puesto a la búlgara Kristalina Georgieva, la que aún no emitió opinión (al menos pública y oficialmente) sobre el futuro de la relación con el país. Ante la ausencia de Lagarde y la indefinición de Georgieva, el responsable máximo del crédito y su caída es Werner, ya que el número dos del Fondo, el norteamericano David Lipton, siempre fue crítico de las flexibilidades que se le iban aprobando al país.