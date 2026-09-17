A cuánto ascendía la fortuna de Bob Mackie, el icónico "Rey de los Lentejuelas"

El creador vistió a grandes estrellas, ganó nueve Emmy y convirtió su nombre en una marca que llegó a la TV, Broadway y los coleccionables.

El icónico diseñador Bob Mackie construyó una carrera que pasó por la televisión, cine, música y teatro durante varias décadas. Sus trabajos vistieron a algunas de las figuras más conocidas del espectáculo estadounidense y conforman una estética que todavía forma parte de la cultura popular.

El diseñador murió el 14 de septiembre de 2026, a los 87 años. Además de su trabajo para artistas como Cher y Carol Burnett , desarrolló líneas de ropa, productos con licencia y colaboraciones comerciales que llevaron su nombre mucho a todas partes del mundo.

Mackie empezó su carrera profesional después de estudiar en el Chouinard Art Institute y trabajar como dibujante de vestuario en los estudios Paramount. Uno de sus primeros trabajos se volvió historia , ya que cuando colaboraba con Jean Louis, hizo el boceto de presentación del vestido cubierto de cristales, que Marilyn Monroe usó en 1962 para cantarle “Happy Birthday” a John F. Kennedy .

Cher fue una de las grandes figuras que ayudó a definir con su vestuario.

De ahí pasó a la televisión, cuando en 1967 fue contratado para trabajar en The Carol Burnett Show , donde estuvo durante sus 11 temporadas. Allí no solo hizo vestidos elegantes, también diseñó pelucas, vestuarios cómicos y la apariencia completa de los personajes.

Uno de los ejemplos más famosos fue el vestido verde inspirado en una cortina que Burnett usó como Starlett O'Hara en la parodia de " Lo que el viento se llevó ". Mackie dejó la barra de la cortina atravesada sobre los hombros, convirtiendo el look en uno de los más recordados de la televisión estadounidense.

Su otra gran sociedad creativa fue con Cher. La relación empezó durante "The Sonny & Cher Comedy Hour" y se extendió durante más de cincuenta años. Su estética particular fueron las plumas, transparencias, bordados, tocados y prendas que dejaban el abdomen al descubierto.

Entre sus creaciones más conocidas estuvo el conjunto negro con un enorme tocado de plumas que Cher llevó a los Oscar de 1986. Dos años después volvió a vestir una creación de Mackie cuando recibió el premio a Mejor Actriz por "Hechizo de luna". También trabajó con Diana Ross, Tina Turner, Liza Minnelli, Bette Midler, Whitney Houston, Barbra Streisand, Elton John, los Jackson Five, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Taylor Swift y muchos más.

Sus diseños acompañaron algunos de los momentos más recordados de la televisión. Gentileza - @bobmackie

Sus mayores triunfos en los Premios Emmy, los Oscar y Broadway

A lo largo de su carrera, Mackie obtuvo 32 nominaciones a los Emmy y ganó nueve veces. Sus trabajos premiados incluyeron producciones de Mitzi Gaynor, programas de Carol Burnett y conciertos de Cher. Además, consiguió tres nominaciones al Oscar por diseño de vestuario.

Dos de ellas fueron junto a Ray Aghayan por "Lady Sings the Blues", protagonizada por Diana Ross, y "Funny Lady", con Barbra Streisand. La tercera llegó por "Pennies from Heaven", protagonizada por Steve Martin y Bernadette Peters.

En 2002 alcanzó otro reconocimiento cuando se convirtió en el primer diseñador de vestuario incorporado al Salón de la Fama de la Academia de Televisión. En 2018 se estrenó "The Cher Show", un musical que recorría la vida de la cantante y recuperaba los looks inspirados en las creaciones que Mackie había hecho para ella.

Por ese trabajo ganó en 2019 el Tony al Mejor Diseño de Vestuario en un Musical. Ese mismo año recibió el premio Geoffrey Beene a la trayectoria profesional del Consejo de Diseñadores de Moda de América y parte de su obra apareció en la exposición "Camp: Notes on Fashion" del Museo Metropolitano de Arte.

Su nombre también llegó a Broadway, Barbie y los coleccionables. Gentileza - FEA For All

Del lujo a QVC y Barbie: cómo construyó un imperio comercial multimillonario

Mackie lanzó en 1982 Bob Mackie Originals, su propia línea de ropa prêt-à-porter. Ese mismo año comenzó una larga relación con Mattel con la llegada de la primera Barbie Bob Mackie. Las muñecas se convirtieron en piezas buscadas por coleccionistas y fueron seguidas por nuevas ediciones a lo largo de los años. Durante la década de 1980, la marca se extendió hacia:

fragancias

prendas de punto

pieles

accesorios

productos con licencia

El crecimiento tuvo un freno importante a principios de los años 90, cuando su negocio de ropa atravesó dificultades financieras durante la recesión y Mackie terminó cerrando temporalmente su oficina de Nueva York y su estudio de Los Ángeles. Después reconstruyó su actividad apoyándose nuevamente en el diseño de vestuario y en las licencias.

Uno de sus mayores éxitos comerciales llegó con Bob Mackie Wearable Art, una colección que empezó a venderse de manera habitual en QVC durante la década de 1990. La televisión de compras permitió que sus diseños llegaran a un público mucho más amplio que el de sus vestidos hechos especialmente para estrellas.

Con el tiempo, su nombre también apareció en muebles, alfombras, valijas, joyas y otros productos. A pesar de esa expansión, Mackie siguió definiéndose principalmente como diseñador de vestuario. Su interés era crear una imagen para un artista o un personaje sin seguir las tendencias de cada temporada.

A lo largo de su carrera atravesó éxitos comerciales y grandes altibajos financieros. Gentileza - @bobmackie

¿Cuál era el patrimonio neto de Bob Mackie?

Al momento de su muerte, el patrimonio neto de Bob Mackie se estimaba en u$s5 millones. La cifra puede parecer chica frente al tamaño de su nombre y la cantidad de productos que llevaron su marca, pero su carrera también atravesó fuertes problemas económicos.

El propio diseñador describió 1993 como uno de los períodos más difíciles de su vida, después de los problemas que sufrió su negocio de prêt-à-porter. Con los años logró recuperarse gracias al diseño para televisión y teatro, las licencias, QVC y otras líneas comerciales.

También invirtió en propiedades, en 2005 pagó u$s1,695 millones por una casa de cinco habitaciones en Laurel Hills, Los Ángeles, que vendió en 2016 por u$s2,137 millones. Más tarde, en 2020, compró otra vivienda en South Palm Springs por u$s825.000. Mackie siguió trabajando hasta sus últimos años y mantuvo relación con producciones, exposiciones, archivos y productos de su marca.