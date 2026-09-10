¿A cuánto asciende la fortuna de Pamela Anderson? El patrimonio neto de la estrella de Baywatch

Se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión durante la década de 1990.

Pamela Anderson construyó una carrera que atravesó televisión, cine, modelaje, literatura y teatro, y que con el paso de los años se tradujo en millones de dólares . Su nombre quedó asociado para siempre a Baywatch , aunque su recorrido profesional fue bastante más amplio.

La actriz canadiense-estadounidense consiguió convertirse en una de las figuras más reconocibles de la cultura pop de los años 90 . Sin embargo, su trayectoria económica tuvo varias etapas: hubo grandes contratos, negocios inmobiliarios, problemas con el fisco y también una nueva etapa profesional que volvió a colocarla en el centro de la escena.

El gran salto de Pamela Anderson llegó en 1992, cuando se incorporó a Baywatch como C.J. Parker. La serie se transformó en un fenómeno internacional y llegó a emitirse en más de 140 países . Anderson participó en 76 episodios entre 1992 y 1997, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles de la producción.

Curiosamente, el comienzo no estuvo acompañado por un salario acorde con la enorme popularidad que alcanzaría el programa. Durante su primera temporada, Anderson recibió apenas u$s1.500 por episodio , una cifra que contrasta con lo que cobraría algunos años después. En el punto más alto de su participación en Baywatch, la actriz llegó a percibir u$s300.000 por capítulo .

Después de Baywatch, Anderson continuó trabajando en televisión. Entre 1998 y 2002 protagonizó V.I.P., donde interpretó a Valerie Irons y llegó a cobrar u$s150.000 por episodio durante esa etapa.

También tuvo incursiones en cine, con Barb Wire como uno de sus papeles más recordados, y participó en distintos formatos de reality y entretenimiento internacional. En 2010, por ejemplo, apareció durante tres días en la versión india de Bigg Boss y habría recibido u$s550.000 por esa participación.

Millones y bienes raíces: la histórica venta de su mansión en Malibu

Los bienes raíces tuvieron un papel relevante en la historia financiera de Anderson. Una de sus operaciones más conocidas fue la construcción y posterior venta de una propiedad ubicada en Malibu. En 2000, la actriz compró el inmueble por US$1,8 millones. Luego derribó la vivienda existente y destinó cerca de u$s8 millones a la construcción de una nueva casa de diseño moderno.

La propiedad contaba con espacios amplios y varias comodidades, entre ellas una cocina equipada, cine privado, sauna, terraza en la azotea y un pequeño olivar. Durante un período también fue ofrecida en alquiler, con tarifas que llegaron hasta u$s50.000 mensuales en temporada alta.

El recorrido comercial de la mansión fue largo. Anderson intentó venderla por primera vez en 2013 por alrededor de u$s7,75 millones, pero no consiguió comprador. Ocho años más tarde volvió a ponerla en el mercado, esta vez con una cotización inicial de u$s14,9 millones.

La actriz construyó una extensa trayectoria entre la pantalla chica, el cine y los escenarios teatrales. Instagram Pamela Anderson

Problemas fiscales y deudas: las crisis financieras de la actriz

La historia económica de Anderson no estuvo libre de sobresaltos. A pesar de los ingresos obtenidos durante sus años de mayor fama, atravesó períodos en los que acumuló deudas y obligaciones fiscales pendientes.

En 2009, su nombre apareció en una lista de los principales contribuyentes morosos de California debido a una deuda impositiva de aproximadamente u$s1,7 millones. Tres años más tarde volvió a enfrentar reclamos fiscales: el IRS le atribuyó una deuda cercana a u$s260.000.

Las dificultades financieras también volvieron a aparecer públicamente años después. Tras su breve matrimonio con el productor Jon Peters en 2020, Peters afirmó que había tenido que hacerse cargo de aproximadamente u$s200.000 en deudas de Anderson. También aseguró posteriormente que había reservado dinero para ella en su testamento. Estas declaraciones provinieron del propio Peters y deben entenderse como tales, ya que no equivalen a una auditoría independiente de las finanzas de la actriz.

El patrimonio neto de Pamela Anderson

El patrimonio neto de Pamela Anderson es de u$s20 millones. Su situación actual combina varias fuentes: los ingresos acumulados durante décadas de trabajo, la venta de su mansión de Malibu, sus libros, sus apariciones audiovisuales y su participación en Sonsie Skin, emprendimiento de belleza del que figura como cofundadora y propietaria.

Así, la historia financiera de Pamela Anderson está lejos de reducirse al sueldo que recibió por interpretar a C.J. Parker. Entre grandes contratos, operaciones inmobiliarias, momentos complicados y una inesperada segunda etapa profesional, la actriz consiguió mantener su lugar en la industria y construir un patrimonio considerable a lo largo de más de tres décadas.