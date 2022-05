Adidas running y Parley for the Oceans unen a las comunidades deportivas de todo el mundo para correr por los océanos Desde 2017, Run For The Oceans de adidas y Parley, ha unido a más de 8,2 millones de corredores en todo el mundo, alcanzando un total combinado de más de 81,7 millones de kilómetros recorridos.