Autos eléctricos, conectados y digitales: rumbo a la nueva movilidad

Movilidad sustentable

En el comienzo, Ovejero explicó que hace más de tres años que la empresa definió una visión “triple cero”. “Apuntamos a un mundo con cero congestiones, cero emisiones y cero accidentes de tránsito. Para eso invertimos u$s 35 mil millones en desarrollar, por un lado, un porfolio de vehículos eléctricos de última generación. Asumimos para el 2025 el compromiso de lanzar 30 vehículos eléctricos nuevos. Somos la primera empresa que tuvo el permiso de la ciudad de San Francisco para operar vehículos autónomos de pasajeros”, contó.

Por su parte, Nervi consideró que el cambio climático “necesita un cambio a la movilidad eléctrica” y que, para que esta sea accesible, tiene que haber infraestructura de carga y alguien que se especialice en eso: “Hace tres, cuatro años, vimos esto. Desarrollamos la primera red privada en Argentina en lugares públicos –centros comerciales, restaurantes y demás-. Lo que vemos es la paradoja del burro y el carro: tenemos que tener una red de carga y tener servicios de carga para que la gente se anime a usar vehículos eléctricos. Es nuestra manera de contribuir a este cambio”.

En tanto, Pieruzzini dijo: “La industria automotriz viene atravesando la mayor transformación de la historia, que es la electrificación. En Volvo tenemos el objetivo de convertirnos para 2040 en cero emisiones en industria de la electrificación. Para que eso suceda, tenemos que ir paso a paso logrando ese cambio. Volvo siempre fue pionera en seguridad. Hoy, la electrificación es muy importante para nosotros. Para 2024 y 2025 el 50% de nuestro line up va a ser 100% eléctrico. Para eso trabajamos codo a codo con Chargebox”.

Ovejero, a su turno, reveló que GM está lanzando los modelos Blazer y Equinox eléctricos. “Junto con la Blazer y la Equinox eléctrica, ya estamos lanzando la nueva generación de baterías. Se necesita una cierta paridad de costos entre los vehículos de combustión interna y los eléctricos. Estamos trabajando fuerte en el desarrollo de baterías que tengan un 60% más de costo que las baterías actuales y poder abarcar esos autos”, comentó.

Y añadió: “Apuntamos a cero emisiones en los próximos años. Para eso, es importante contar con vehículos de última tecnología, pero también vehículos accesibles para que la gente pueda adquirirlos. También con redes de carga acordes”.

Nervi, de Chargebox, se refirió al “cambio de paradigma” que plantea el uso de un vehículo eléctrico: “Tiene otro dinámica. Se cargan en las casas, en oficinas, empresas y vía pública. Lo que requiere es una oferta de carga. Para eso, tiene que haber una empresa como la nuestra que ofrezca cargadores. Tiene que haber un software que te acerque el cargador. En oficina y edificios, tiene que haber una plataforma que dé acceso a vecinos y empleados”.

Al respecto, como usuario de auto eléctrico, aseguró que “no te querés bajar más”, pero que es necesario que el usuario se acostumbre a cargarlo, y que, por tal motivo, plantea un cambio de hábitos. “Nuestra empresa se focaliza en la experiencia de carga. Teniendo un vehículo eléctrico, te das cuenta de un montón de situaciones. Te tenés que ir adaptando”, detalló.

En esa tónica, Pieruzzini dijo que probar un auto eléctrico es “un antes y un después” y que te hace “cambiar de idea”: “Estamos convencidos que es el futuro y vino para quedarse”. Además, adelantó que para el segundo semestre de 2023, lanzarán el nuevo C40 Full Electric, que es 100% eléctrico, con una autonomía de 500 kilómetros y 408 caballos, con tracción integral. “Estamos proyectándonos al futuro, que estamos convencidos de que es eléctrico”, especificó.

“Nos tildaron de audaces cuando planteamos nuestro line up 100% eléctrico, pero hoy estamos más convencidos que es el camino, donde nosotros acompañamos al medio ambiente”, completó el ejecutivo de Eximar.

Marco regulatorio

Posteriormente, Federico Ovejero, de GM Argentina, pidió que en Argentina “haya un marco regulatorio de avanzada” y destacó el Plan 2030 de ADEFA, en conjunto con Smata, la UOM, las autopartistas y los concesionarios. “Dentro de ese plan, uno de los puntos es la movilidad eléctrica. Para eso, tenemos un proyecto de ley, que hemos presentado y se está trabajando con el resto de la cadena, para incentivar la adopción masiva de vehículos eléctricos”, explicó.

“Argentina puede ser pionero. Un punto importante es la generación de materias primas. Argentina hoy uno de los yacimientos del litio más importantes del mundo. No es solo atractivo para vender, sino también para la fabricación de vehículos eléctricos”, agregó.

Nervi, por su parte, coincidió, y pidió por un marco regulatorio: “Estamos haciendo camino al andar, pero es clave un marco regulatorio para trabajar en conjunto con empresas de manera colaborativa, y para saber cuáles son las reglas del mercado donde nos movemos. Se trata de organizarnos”.

“En EEUU cada estado compite para ver qué nuevos beneficios fiscales consigue para el usuario de vehículos eléctricos. Me parece que eso también es sano. Que se haga atractivo no solo comerciar estos autos sino fabricarlos”, completó Ovejero, mientras que Nervi amplió: “Si vos no das un beneficio, no van a tener incentivo para invertir. Ahí creo que Gobierno y normativas tiene que alinearse para ayudar al consumidor”.

El futuro de las baterías

Consultado acerca del futuro de las baterías para vehículos eléctricos, Ovejero comentó que “la nueva generación de autos estará en la calle a partir del año que viene” y anticipó que trabajan con otras empresas, como Honda y compañías de barcos, trenes y aviones, y también de logística, para desarrollar buses eléctricos.

“Creo que vamos a ver los vehículos sin conductor. No hay que pensar que van a ser particulares. Van a ser más para transporte público, para el sistema ‘Última Milla’, por ejemplo. Nosotros trabajamos en otra alternativa semi autónoma. Se llama Super Cruise: vos tenés volante, podés manejar, pero en determinados momentos podés programar el auto y maneja solo. Cada vez se está automatizando más. Todo esto existe. El tema es si queremos adoptarlo cómo país. Hay un mundo enorme para trabajar: empresas y Gobierno”, detalló.

Acerca de la digitalización, Nicolás Nervi, de Chargebox, dijo que “hoy los cargadores se comunican con los autos. Hay sistemas que, con el celular, podés saber dónde están los cargadores”. “El auto le dice cuánta energía necesita, tenés listas de espera. Viene toda una era de digitalización, donde te vas a conectar mucho más con las redes de carga. Hay un cambio de paradigma. Viene una era mucho más interactiva entre los vehículos. Lo que nos importa es que el que tiene un vehículo la pase bien”, destacó.

Acto seguido, Pieruzzini dijo que se ve una “tendencia y un cambio en los consumidores” y lo consideró como algo muy positivo: “El lujo de las personas va a ser el silencio. Manejar un auto eléctrico es muy distinto y vale la pena. En Volvo tenemos el lema y el desafío que de acá a cinco años logremos mortalidad cero en todos los vehículos. Todos los sistemas de seguridad vienen muy avanzados”.

“De cara al 2030, Volvo va a vender solo autos eléctricos. Los clientes de a poco lo van entendiendo y se van adaptando”, completó.

Acto seguido, Nervi reveló que el objetivo es tener muchos más puntos de carga: “La tendencia es tener cargadores rápidos y en la ruta y cargadores semi rápidos en zonas urbanas, para que no se afecte tanto la batería. No creo que el motor se rompa, pero hay que cuidar las baterías”.

Cierre

A modo de conclusión, Ovejero sostuvo que “las tecnologías tienen que abaratar los costos de los vehículos para que cada vez entren de manera más masiva al país”.

“Estamos convencidos de que van a hacer bien su trabajo y van a venir muchos vehículos eléctricos, Vemos un futuro con una red muy grande, bien federal y colaborativo. Vemos algo indispensable: que crezca rápido, para poder tener la transición. Hay que aprovechar porque en Argentina tenemos todos. Esta oportunidad de movilidad eléctrica puede hacernos el nuevo granero del mundo, podemos ser un faro en movilidad eléctrica”, cerró Negri.

Y Pieruzzini finalizó: “Venimos trabajando con el Gobierno y con la Ciudad: el futuro es eléctrico y neutro de emisiones”.