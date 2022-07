"El inversor hoy está obligado a no quedarse quieto y tomar decisiones"

Devoto.jpg "Vemos una coyuntura difícil, en la que hay que tomar decisiones, no quedarse", analizó Devoto.

En ese sentido, Devoto sostuvo que “para las empresas, lo más importante son las ventas. Y eso es lo que quieren preservar, para poder crecer e invertir. Todo eso está en la fase de cobertura. Y el seguro de crédito aparece en Argentina como una variante nueva. Pero vemos una coyuntura difícil, en la que hay que tomar decisiones, no quedarse, porque esta dinámica puede empeorar. Pero, seguro, no se visualiza que a fin de año se va a solucionar. Es un combo difícil para manejar solo. Lo que recomiendo es tratar de apoyarse en los distintos profesionales que se dedican a ofrecer cobertura. Insur trabaja para cubrir a las empresas en lo más importante, que son las ventas. Es un momento para tomar decisiones y tiene que ver con la cobertura”, subrayó.

En tanto, al referirse a la evolución de los pagos digitales, Vázquez explicó: “Lo que vemos es una tendencia hacia la digitalización en el uso cotidiano del dinero. MODO nació como una solución de pagos, para empujar a la gente que tenga un uso de ese dinero de manera digital, enfocándonos en lo que aprendimos, en materia de seguridad y de facilidad. Que el uso del dinero digital sea fácil, sencillo. Sin tener que ir al cajero a buscar dinero. Y también de manera conveniente para el usuario, que nos tiene que ver porque le mejora la vida. Vemos esa tendencia, y que la pandemia aceleró esa tendencia. Ahora en esta etapa pospandémica, se está fortaleciendo y tenemos que seguir empujando para dejar de usar el dinero físico, en pos del digital”.

Karas.jpg “Estamos en una situación, desde el lado del inversor, en la que es difícil tomar decisiones", reconoció Karas.

Con la inflación global y la caída de los mercados, los inversores deben estar más alerta que en otros momentos. Pero, sobre todo, deben estar en movimiento. Así lo resumió Karas: “Estamos en una situación, desde el lado del inversor, en la que es difícil tomar decisiones. Es complicado hoy en día para un ahorrista, que tanto le cuesta ganar los pesos, y cómo proteger ese capital. La guerra en Ucrania, con las complicaciones que trae. Tenemos un contexto de suba de tasas de interés, ya descontado en gran parte por el mercado. Tenemos una paridad dólar-euro que hace muchos años no se ve. Y la variable principal, que es la inflación. El inversor se encuentra en una situación apremiante. Porque hoy en día debe invertir. Porque quedarse con los dólares, algo que es muy común para los argentinos, si no tomas una decisión de inversión, en los próximos diez años perdés tu poder adquisitivo. El inversor está obligado a no quedarse quieto y tomar decisiones”.

“Ahí viene la pregunta: qué hacemos. Las acciones se desploman, las criptomonedas también. La respuesta inmediata es ir a la economía real: y no hay nada, en el mundo, como refugiarse en el ladrillo. Y creo que desde ese lugar es importante lo que brindamos desde Dividenz, la posibilidad de diversificarse y poder protegerse”, agregó Karas.

Mariano Vazquez.jpg “Cuando imaginamos MODO, lo que buscamos fue crear un producto que simplifique la vida cotidiana de las personas", explicó Vázquez.

En ese contexto global, Devoto explicó por qué es importante para las empresas tener un seguro de crédito: “La empresa tiene que pensar que necesita cierta certeza: saber las herramientas que se tienen a mano ante cualquier dificultad. Porque en el momento que se produce el problema, puede ser que se necesite esa herramienta. Hay momentos que es barata de acceder y en otro momento, quizá no tanto. El mercado argentino conoce mucho a su cartera de clientes, tenemos experiencia que cada vez que hay problemas en Argentina, quien te ayuda son tus proveedores. Los plazos. No se puede vivir en efectivo. Entramos nuevamente a visualizar que hay necesidad de plazo, y ese plazo tiene un riesgo. Y si no está cubierto, pone en riesgo a la empresa. La inflación tiene que ver con esto. Esa protección te da certeza, mejora los procesos internos. Hay demasiados cambios muy rápidos y para eso tenés que estar asesorado y trabajando con alguien que ve las cosas de un modo distinto. El seguro de crédito les da la posibilidad a las empresas de dedicarse a vender”.

Finalmente, Vázquez se refirió a la particularidad de MODO, que engloba a todas las entidades bancarias, y cuál es la clave en términos tecnológicos: “Cuando imaginamos MODO, lo que buscamos fue crear un producto que simplifique la vida cotidiana de las personas. MODO se dedicó a simplificar el envío de dinero, sólo con el contacto de celular. Y después, está la parte de simplificación de pagos. Nos enfocamos en esas dos funcionalidades, que sabíamos que se usaban mucho. Cuando nos juntamos con todos los bancos, y vimos las necesidades, la parte de pago ninguno lo tenía desarrollado como una vertical en sus aplicaciones. MODO es una plataforma a la que se pueden sumar todos los bancos, le da servicios a la aplicación independiente que es MODO, pero también a las aplicaciones de los bancos. Eso potencia al ecosistema. Los beneficios y promociones que tienen los bancos hoy es muy bueno. Y desde la app queremos capitalizar eso”.