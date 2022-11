"Es importante distinguir entre la inclusión económica y la inclusión financiera"

educacion 4.jpg

“Otro punto es la transparencia. Siempre mostramos al usuario las comisiones, los plazos de pago, etcétera. Y es muy importante la generación de contenido. Hoy Ualá tiene más de 5 millones de usuarios en toda la región y sabemos que tenemos que crear un contenido que sea fácil de entender, por eso tenemos Aula Ualá”, agregó Eliscovich Sigal .

Con respecto a la educación financiera, Skiba resaltó que “cada uno de los actores que estamos en el mercado, tratamos de poner nuestro granito de arena”. “Desde Liebre Capital usamos todas las plataformas en nuestras redes sociales, tenemos tutoriales donde explicamos nuestros productos y por qué cada producto podría adecuarse o no a tus necesidades de financiamiento. Hay una nueva forma de vincularnos para las nuevas generaciones. Tenemos adolescentes que no usan lo analógico, el libro en papel, entonces generamos contenido para esas generaciones”, resaltó.

Por su parte, Adler graficó con números el nivel de educación financiera en el país: “Un 2% es el porcentaje de personas en el país que tiene educación financiera. El resto, carece de educación: no distingue un activo de pasivo, no sabe diseñar un plan. Tal vez hay gente dentro de ese 98% que no se dio cuenta en trabajar en ser una marca. En brillar con luz propia. Si el cliente nos elige por ser marca, va a comprar una promesa de calidad. Eso se logra con la educación financiera. Muchas veces se confunde la inclusión económica con la inclusión financiera. Se confunde la utilización de herramientas digitales, con la educación financiera real. La educación financiera es generar patrimonio, tener cada año más plata. Poder comprar los productos que queremos. Todo eso se logra con educación financiera. Y en la mayoría de los casos, se crea generando una marca personal. Es muy importante distinguir entre la inclusión económica y la inclusión financiera”.

educacion 1.jpg

En los últimos años, con la irrupción de la tecnología, distintas fintech tuvieron crecimientos exponenciales. Fue el caso, por ejemplo, de Ualá. “En Ualá creamos un ecosistema de servicios financieros. Empezamos con una tarjeta prepaga gratuita para cualquier persona mayor de 13 años, para que puedas manejar tus finanzas personales. Y fuimos sumando servicios financieros, préstamos, fondos de inversión y le agregamos más productos. Sumamos la posibilidad de comprar y vender criptomonedas”, señaló Sigal, quien remarcó: “En Ualá Bis apuntamos a un target un poco diferente: ofrecemos productos para que los comercios puedan aceptar pagos con tarjeta. Lanzamos Ualá Bis al mercado en diciembre 2020 y desde enero 2021 a septiembre 2022, crecimos muchísimo en volumen. Es una propuesta de valor simple, cualquier cobro se desembolsa en inmediato. Quisimos replicar la experiencia de recibir dinero en efectivo. Creemos que la herramienta tiene un poder muy alto de convencer a la gente para que empiece a usar estos dispositivos”. Otro aspecto destacado es que en Ualá Bis, el 54% de los usuarios son mujeres.

Por su parte, Skiba señaló: “Liebre Capital nació en 2019 y en junio de 2020 lanzamos nuestra aplicación. Para graficar cuán importante es democratizar las finanzas y las inversiones, en nuestro caso, desde octubre de 2019 a junio de 2020, teníamos 50 aperturas de cuentas al mes. Desde que lanzamos la app, pasamos a 450 cuentas por mes y ya tenemos 10.000 clientes activos. Utilizamos el poder de la tecnología para acercar a cada uno de ellos las distintas herramientas financieras”.

educacion2.jpg

“Con respecto a la educación, lanzamos videos en YouTube donde empezamos desde cero: desde qué hacer cuando cobras tu dinero hasta inversiones en Cedears, por ejemplo. La charla, el asesoramiento y entender qué busca el inversor, cuál es su objetivo de por qué nos deja el dinero, es importante. Y en esas charlas, vemos el déficit de no saber qué se tiene que hacer con el dinero. Hacemos mucho foco en desarrollar herramientas a través de tutoriales, de charlas”, subrayó Skiba.

Sobre cuáles son los principales déficits que se encuentran en materia de educación financiera, Adler remarcó: “El miedo es el común denominador. El miedo a no poder, a la situación del país. Considero que todos tenemos miedo, sin miedo no hay valientes. Pero la paradoja entre el mundo pobre y el rico, por llamarlo de alguna manera, la diferencia entre ambos mundos, es cómo se maneja ese miedo. Cuando hay un problema o miedo, el 95% del mercado, se contrae, deja de invertir. El otro 5% se expande, porque sabe que cualquier crisis es pasajera. Y nosotros los argentinos, somos especialistas en crisis. Somos resilientes, creativos. Las crisis muchas veces pueden ser oportunidades. Tenemos que, de alguna forma, trabajar en conjunto para minimizar la brecha entre quienes tienen educación financiera y quienes no. La clase corporativa tiene que buscar estrategias para mejorar la condición de la gente”.

“Hoy no hacer nada no es una alternativa. Tengo que educarme, tener los conocimientos. No hacer nada es estar perdiendo. Tengo que tener las herramientas, la educación. Y con nosotros, una persona o una empresa tiene las opciones para invertir en Liebre Capital. Haciendo foco en nuestra atención personalizada. La tecnología hace que los costos sean muy baratos: no tenemos costos de apertura ni mantenimiento. Las comisiones son bajas”, concluyó Skiba.