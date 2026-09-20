La agenda del Gobierno: Milei en la ONU, reunión de mesa política y contacto con gobernadores por el Presupuesto 2027

El Presidente viajará a Nueva York para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. En paralelo, Diego Santilli encabezará nuevas reuniones con mandatarios provinciales y se reunirá la Mesa Política del oficialismo.

El Gobierno de Javier Milei tendrá una semana con una agenda marcada por tres ejes: la participación del Presidente en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, las reuniones de la mesa política y las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto 2027 .

Milei desarrollará entre el martes y el jueves su agenda de trabajo en Nueva York , donde participará de la Asamblea General de la ONU . El mandatario estará acompañado por el canciller, Pablo Quirno , y el ministro de Economía, Luis Caputo . Según la agenda prevista, el Presidente tendrá distintas actividades durante su estadía en EEUU, en el marco de la reunión anual de líderes mundiales.

La presencia de Milei en la ONU será uno de los principales acontecimientos de la semana para el Ejecutivo. El Presidente prepara un discurso en el que tendrá un lugar destacado la posición argentina sobre las Islas Malvinas , en línea con la agenda de soberanía que el Gobierno viene impulsando.

Mientras Milei esté en Nueva York, Diego Santilli continuará con la ronda de reuniones con gobernadores para avanzar en las negociaciones vinculadas al Presupuesto 2027.

El jefe de Gabinete recibirá el martes por la mañana al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , en la Casa Rosada. La agenda continuará el jueves, cuando Santilli mantenga un encuentro con el mandatario de Chaco, Leandro Zdero .

Los encuentros se producen después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y de que Santilli iniciara una ronda de reuniones con distintos mandatarios provinciales para buscar respaldo para la iniciativa. En los últimos días, el jefe de Gabinete mantuvo encuentros con gobernadores de distintas provincias en una negociación que también incluye otros proyectos de la agenda legislativa oficial.

El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla para 2027 una proyección de crecimiento económico del 4% y una inflación anual del 18%, además de un nuevo año con superávit financiero, según las estimaciones oficiales.

La mesa política del Gobierno

Otro de los puntos centrales de la semana será la reunión de la mesa política, prevista para el martes a las 13 en medio de la discusión por el Presupuesto y del resto de la agenda legislativa del oficialismo.

El encuentro se realizará mientras el Gobierno busca ordenar su estrategia parlamentaria y avanzar en acuerdos con distintos sectores para el tratamiento de sus proyectos. La Mesa Política ya viene funcionando como un ámbito de coordinación de la estrategia legislativa del oficialismo, con el Presupuesto 2027 entre los principales temas de discusión. Ese mismo martes, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa.

El resto de la agenda oficial

Además de los tres ejes principales, el Gobierno tendrá otras actividades durante la semana. Este lunes, Santilli expondrá a las 14:30 en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). A las 12, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la ceremonia oficial por la jura de jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. A las 17, el ministro de Salud, Mario Lugones, también participará del Congreso de Control Gubernamental en el Palacio Libertad.

El miércoles, Mahiques expondrá a las 14:30 en la apertura del encuentro “Nuevos Desafíos frente al Narcotráfico”, que se realizará en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

Finalmente, el viernes a las 9:30, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participará de la apertura del Congreso Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), junto al director Ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, y el subdirector, Ignacio Cabello.