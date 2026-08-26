Así es Dollywood, el parque de Dolly Parton: dónde queda, precio y cómo visitarlo

El parque temático está ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, y cuenta con más de 50 atracciones, montañas rusas, espectáculos, gastronomía y espacios dedicados a la artista.

El parque temático de Dolly Parton cuenta con más de 50 atracciones, montañas rusas, espectáculos y gastronomía.

Murió Dolly Parton a los 80 años en Nashville, Tennessee, "tras afrontar valientemente una breve batalla contra el cáncer ", según confirmó su equipo a la cadena CBS.

Durante más de seis décadas de carrera, la artista construyó distintos emprendimientos vinculados a su nombre. Entre ellos está Dollywood , el parque temático que abrió en 1986 en Pigeon Forge, Tennessee .

El complejo continúa funcionando tras su fallecimiento y en 2026 incorporó NightFlight Expedition , una nueva montaña rusa cubierta. Actualmente, el predio reúne más de 50 atracciones , espectáculos, restaurantes y tiendas, y atrae a más de 2 millones de visitantes al año .

En 2025, fue reconocido por los premios "Travelers’ Choice Awards" de Tripadvisor como uno de los mejores parques temáticos y el número uno en Estados Unidos , superando a Magic Kingdom de Disney World y Universal Studios.

En 1961 abrió en ese lugar Rebel Railroad , una pequeña atracción inspirada en la vida de las Grandes Montañas Humeantes. Contaba con una locomotora a vapor , una tienda, una herrería y una cantina, y buscaba recrear la experiencia de los primeros pobladores de la zona.

Con el paso de los años, el emprendimiento fue cambiando de nombre y ampliando su propuesta. En 1966 pasó a llamarse Goldrush Junction y, posteriormente, Herschend Family Enterprises adquirió el parque y lo convirtió en Silver Dollar City Tennessee.

La compañía comenzó a incorporar nuevas atracciones, áreas temáticas y espectáculos para transformar el antiguo recorrido ferroviario en un parque de mayores dimensiones.

El gran cambio llegó en 1986, cuando Dolly Parton se incorporó como copropietaria. El 3 de mayo de ese año el complejo abrió oficialmente como Dollywood. La cantante su conocimiento del entretenimiento y una identidad vinculada a las montañas del este de Tennessee, donde nació y creció.

Para su primera temporada, se creó Rivertown Junction, con espacios como Aunt Granny's, Dolly's Tennessee Mountain Home, el Back Porch Theatre y Smoky Mountain River Rampage. La respuesta del público fue inmediata: el predio recibió 1.3 millones de visitantes en 1986, cerca de un 75% más que como Silver Dollar City.

El parque pasó a integrar montañas rusas, juegos familiares, espectáculos en vivo, gastronomía, artesanías y festivales estacionales. También mantiene elementos de sus primeros años, como la locomotora de vapor Klondike Katie.

En una entrevista de 2024 para National Geographic, Parton habló sobre cómo el paisaje de la región hace que Dollywood sea único: "Tenemos la suerte de estar en la parte del mundo que creo que es, sencillamente, el lugar más perfecto que Dios ha creado".

"Estamos justo en la entrada del parque nacional más visitado del país, así que aprovechamos lo que Dios nos ha dado para soñar con las grandes experiencias que queremos que nuestros huéspedes vivan mientras disfrutan de las atracciones y crean recuerdos", agregó.

En 2025, durante la celebración del 40º aniversario, la cantante recordó que inicialmente tenía dudas sobre cómo respondería el público: "Aunque siempre intento soñar en grande, admito que estaba un poco nerviosa esa primera mañana".

"Pero la gente sí que vino a apoyarnos ese primer día, y me enorgullece ver que Dollywood ha seguido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en un lugar de diversión y unión para todos los que nos visitan", añadió.

Todas las atracciones de Dollywood

Dollywood combina montañas rusas con juegos para familias y niños, atracciones acuáticas, recorridos en tren, espectáculos y espacios dedicados a la historia de Parton. El parque informa actualmente más de 50 atracciones y juegos mecánicos.

Entre las principales atracciones se encuentra Lightning Rod, ubicada en Jukebox Junction. Está inspirada en los hot rods estadounidenses de la década de 1950 y cuenta con una caída 50 metros.

Wild Eagle, en Wilderness Pass, fue la primera wing coaster de Estados Unidos. Su particularidad es que los asientos quedan a ambos lados de la vía, de modo que los pasajeros tienen el recorrido por encima y por debajo de ellos. Incluye una cuatro inversiones y velocidades de hasta 98 km/h.

Tennessee Tornado, en Craftsman's Valley, atraviesa una montaña, tiene tres inversiones y un recorrido diseñado para simular el paso de un tornado por una antigua zona minera.

También se encuentra Mystery Mine, una montaña rusa de acero ambientada en una mina de carbón abandonada. Su recorrido incluye una caída vertical de 25 metros con una inclinación de 95 grados, dos inversiones y efectos de humo, niebla y calor.

Para quienes buscan una experiencia familiar, Big Bear Mountain, en Wildwood Grove, es una de las principales opciones. Con 3.990 pies de recorrido, es la montaña rusa más larga de Dollywood. Tiene tres lanzamientos, alcanza 48 millas por hora y realiza un recorrido de casi dos minutos alrededor de Wildwood Grove.

También está Dragonflier, una montaña rusa suspendida que reproduce el vuelo de una libélula entre el paisaje de Wildwood Grove.

La gran incorporación de 2026 es NightFlight Expedition, una atracción cubierta. El recorrido plantea cuatro escenarios: un vuelo sobre las Smoky Mountains, el ascenso por una ladera, un descenso hacia rápidos de aguas bravas y la navegación por un lago con iluminación bioluminiscente.

El parque cuenta con Dollywood Express, un tren de vapor que atraviesa las montañas y conserva una conexión directa con la historia ferroviaria del lugar. A esto se suman Smoky Mountain River Rampage, una atracción de rápidos; Daredevil Falls, un recorrido acuático; FireChaser Express y distintas atracciones de caída, balanceo y velocidad.

Para los visitantes más pequeños hay propuestas como The Amazing Flying Elephants, The Mad Mockingbird, Treetop Tower, Whistle Punk Chaser, Busy Bees, Frogs & Fireflies, Lucky Ducky, Piggy Parade, Lil' Pilots Playground, Rockin' Roadway y Granny's Garden. La oferta se completa con The Scrambler, Village Carousel, Great Tree Swing, Lumberjack Lifts y Waltzing Swinger.

El Village Carousel es uno de los espacios más tradicionales: tiene 60 animales pintados y un caballo principal llamado Dolly, reconocible por su crin rubia.

Dollywood tiene The Dolly Parton Experience, una exhibición dedicada a su carrera, su imagen pública y distintos momentos de su vida.

Cuánto cuesta visitar el parque de Dolly Parton y cómo visitarlo

Dollywood está ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, en la entrada de las Grandes Montañas Humeantes. El parque se encuentra a menos de una hora del aeropuerto McGhee Tyson de Knoxville.

Para la temporada 2026, el precio de una entrada de un día para adultos comienza en 104,99 dólares cuando se elige una fecha determinada mediante la modalidad Pick-A-Day. El precio puede variar de acuerdo con el día seleccionado y no incluye impuestos.

Existe también una entrada Good-Any-Day, pensada para quienes todavía no definieron cuándo irán. Su precio para adultos comienza en 109,99 dólares. También existen descuentos para niños y personas mayores.

Quienes quieran combinar el parque temático con Dollywood's Splash Country, el parque acuático del complejo, pueden adquirir entradas para ambos establecimientos. Para 2026, los boletos de dos parques comienzan en 134,99 dólares para la modalidad Pick-A-Day y en 139,99 dólares para la opción Good-Any-Day.

Otra alternativa es el pase de temporada. Para adultos, parten de 104,99 dólares, aunque existen diferentes categorías y beneficios según el tipo adquirido. Entre las ventajas se incluyen visitas durante la temporada y descuentos en compras, restaurantes y estadías en los resorts del complejo.