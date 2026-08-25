El legado musical de Dolly Parton: una artista que rompió las barreras entre el country, el pop y el rock

Con más de 3.000 canciones compuestas, Parton no fue solo la "Reina del Country", fue una de las compositoras más prolíficas y exitosas de la historia de la música moderna.

Dolly Parton fue una de esas figuras que bien puede representar lo que se conoce como "el sueño americano". La mujer que nació en una cabaña de madera en las Smoky Mountains murió a sus 80 años siendo una de las figuras más relevantes de la música y la cultura de Estados Unidos.

La familia de Parton confirmó la triste noticia a través de un video publicado en sus redes sociales. Con más de 3.000 canciones compuestas , Parton no fue solo la "Reina del Country", fue una de las compositoras más prolíficas y exitosas de la historia de la música moderna.

La historia de Dolly Rebecca Parton comenzó con la pobreza más absoluta, pero rodeada de una riqueza musical incalculable. Fue la cuarta de doce hijos, y su primera "guitarra" fue un instrumento casero hecho por su tío. Esa determinación la llevó a mudarse a Nashville el día después de su graduación en 1964.

Su gran oportunidad llegó en 1967 de la mano de Porter Wagoner , quien la invitó a su programa de televisión. Durante siete años, fueron la pareja de oro del country, pero Dolly sabía que su destino era volar sola. De esa ruptura profesional —y no de un romance, como muchos creen— nació una de las canciones más importantes de todos los tiempos: "I Will Always Love You" .

Su habilidad para contar historias sencillas pero universales es lo que hizo que sus canciones tengan una "segunda vida" en las voces de otros artistas. No es simplemente que otros la versionen; es que sus composiciones son tan sólidas que pueden ser transformadas radicalmente sin perder su esencia.

Hay tres canciones que definen su legado como compositora y reflejan el poder de su pluma:

"I Will Always Love You": Originalmente fue un éxito country de Dolly en 1974, sin embargo la canción alcanzó la inmortalidad global en 1992 gracias a Whitney Houston . La versión de Whitney para la película El Guardaespaldas se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia. Es famoso el dato de que Elvis Presley quiso grabarla, pero Dolly se negó porque el mánager de Elvis , el Coronel Tom Parker , exigía la mitad de los derechos editoriales. Dolly mantuvo su propiedad intelectual, una decisión que hoy se estudia en las escuelas de negocios.

"Jolene": Esta súplica desesperada a una mujer "de ojos verdes y cabello castaño" es, quizás, la canción más versionada de Parton. Desde la crudeza del rock de The White Stripes , pasando por la elegancia de Olivia Newton-John , hasta la reciente y comentada versión de Beyoncé en su álbum "Cowboy Carter" (2024). Cada artista ha encontrado en "Jolene" un lienzo para proyectar sus propias emociones.

"9 to 5": Compuesta utilizando sus propias uñas acrílicas como instrumento de percusión para simular el sonido de una máquina de escribir, esta canción se convirtió en el himno de la clase trabajadora femenina. No solo fue un éxito en las listas pop, sino que definió una era de empoderamiento laboral.

Junto a su ahijada musical Miley Cyrus.

La pantalla grande: el carisma que conquistó Hollywood

Dolly no se conformó solo con dominar las ondas radiales. Su salto al cine en 1980 con 9 to 5 (Cómo eliminar a su jefe) junto a Jane Fonda y Lily Tomlin fue un éxito rotundo que le valió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro. Su magnetismo en pantalla era natural; Dolly no actuaba, simplemente permitía que su personalidad iluminara la cámara.

Siguieron títulos icónicos como Steel Magnolias (Magnolias de acero, 1989), donde interpretó a Truvy, la dueña del salón de belleza. Su carrera actoral reforzó su imagen de mujer inteligente escondida tras una estética de "muñeca", una dualidad que ella misma maneja con maestría: "Cuesta mucho dinero verse así de barata", suele bromear.

Jane Fonda, Dolly Parton y Lily Tomlin.

Los últimos años de Dolly Parton: entre filantropía, los negocios y la música

Además de por su talento, Dolly Parton fue reconocida por su generosidad. Su fundación Imagination Library ha regalado más de 200 millones de libros a niños de todo el mundo para fomentar la alfabetización. Además, su inversión en la vacuna contra el Covid-19 y sus recientes donaciones para la investigación del cáncer pediátrico (vinculadas a su nueva versión de 2026 de "Light of a Clear Blue Morning") la posicionaron como una figura humanitaria de primer orden.

Su parque temático, Dollywood, no es solo una atracción turística; es el motor económico de su región natal en Tennessee, proporcionando empleo y estabilidad a miles de familias.

Parton ingresó en el Salón de la Fama de la Música Country en 1999, y también en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 1986 y en el Salón de la Fama de los Compositores en 2001. Fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes en 2005 y recibió los Honores del Centro Kennedy en 2006.

Uno de los reconocimientos más significativos de Parton en los últimos años, y que demuestra su peso más allá de los géneros musicales, fue su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. Inicialmente, cuando su nombre apareció en la lista de nominados ese año, declaró que no deseaba el honor, afirmando que no era una verdadera rockera, pero cedió ante la presión entusiasta. Posteriormente, en 2023, Parton lanzó el que resultó ser su último álbum, "Rockstar", en el que realizó duetos con grandes estrellas y asumió el rol de rockera al que se había resistido.