La decisión del cantante Lucas Sugo tras la muerte de su hija de 23 años + Agregar ámbito en









El impacto de la muerte trascendió las fronteras de Uruguay y generó un amplio despliegue de solidaridad en toda la escena musical de la región.

Lucas Sugo y su hija Florencia que falleció tras un duro problema de salud.

Lucas Sugo tomó la determinación de suspender todas sus presentaciones musicales programadas en la agenda inmediata, tras la dolorosa noticia del fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, su hija mayor de 23 años, el cantante uruguayo.

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La decisión, comunicada formalmente por su entorno profesional a través de las plataformas digitales, busca garantizar un espacio de privacidad para que el artista y su familia puedan transitar el proceso de duelo tras la pérdida de la joven, quien desde 2025 se trataba por una enfermedad oncológica.

La decisión de Lucas Sugo tras la muerte de su hija El comunicado oficial, emitido por Sentimientos Producciones y avalado por el manager Diego Sorondo, expresa: “Informamos que Lucas Sugo suspenderá todas sus presentaciones hasta el 2 de octubre. Los productores y organizadores vinculados a los eventos de agosto y septiembre ya han sido notificados y se trabajará para reprogramar todas las fechas previstas. Agradecemos profundamente la comprensión, el respeto y el cariño recibido durante estos días”.

Esta medida afecta directamente los conciertos que el músico tenía previstos para las próximas semanas, que incluye fechas en las provincias argentinas de Chaco y Santa Fe, en las localidades de Las Breñas, Charata y Las Toscas.

View this post on Instagram La salud de Florencia, que fue objeto de constantes muestras de apoyo por parte de los seguidores del músico, se deterioró tras un diagnóstico de carcinoma de sitio primario desconocido, el cual motivó que la joven se sometiera a tratamientos complejos y ensayos clínicos, incluso en centros médicos de los Estados Unidos durante extensos periodos.

El impacto de la muerte de Florencia trascendió las fronteras de Uruguay y generó un amplio despliegue de solidaridad en toda la escena musical de la región. El entorno cercano del artista, compuesto además por sus otros dos hijos, Lucas Agustín e Isabella, se convirtió en el núcleo principal de contención ante este desenlace. Por su parte, la producción del músico trabaja en la reorganización del calendario de eventos y apela a la sensibilidad de los organizadores y del público que, durante años, siguió la trayectoria del intérprete y compartió su cercanía familiar a través de las canciones que definieron su carrera.

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