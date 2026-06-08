Autorizan a una aerolínea a operar nuevas rutas aéreas que conectarán Argentina con Paraguay, Chile y Bolivia + Agregar ámbito en









Una compañía de bandera paraguaya podrá realizar vuelos internacionales regulares de pasajeros y carga con escalas en Jujuy y Salta. La autorización fue otorgada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía.

El Gobierno autorizó a la aerolínea paraguaya Compañía de Aviación Paraguaya S.A. (Paranair) a explotar nuevos servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga que conectarán a la Argentina con Paraguay, Chile y Bolivia.

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La medida fue oficializada este lunes mediante la Disposición 9/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y alcanza a tres rutas internacionales que tendrán como puntos de conexión a las provincias de Jujuy y Salta.

De acuerdo con la norma, la empresa quedó habilitada para operar los trayectos Asunción - Jujuy - Iquique, Asunción - Salta - Iquique y Asunción - Viru Viru - Jujuy, tanto para el transporte de pasajeros como de carga y utilizando aeronaves de gran porte.

En los considerandos de la disposición, el Gobierno señaló que la operatoria propuesta por la compañía "se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales" entre la Argentina y Paraguay. Además, indicó que la empresa fue designada oportunamente por la autoridad aeronáutica paraguaya para prestar servicios regulares hacia territorio argentino.

La resolución también destaca que Paranair acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para operar los servicios solicitados y que la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (ANAC) emitió un dictamen favorable dentro de su ámbito de competencia.

La autorización se enmarca en el acuerdo bilateral de transporte aéreo vigente entre ambos países y en el memorando de entendimiento suscripto por los gobiernos de la Argentina y Paraguay en julio de 2024, que regula las relaciones aerocomerciales entre las dos naciones. Con esta decisión, el Ejecutivo habilitó nuevas conexiones aéreas regionales que incorporan escalas en el norte argentino y amplían la oferta de rutas internacionales operadas por compañías extranjeras en el país.