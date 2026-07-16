Final del Mundial 2026: el boom de demanda agota vuelos, presiona la oferta y dispara las tarifas hasta 400%

La clasificación de Argentina para enfrentar a España en el MetLife Stadium aceleró la venta de pasajes. Precios en alza.

Argentina venció a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial.

iLa clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial frente a España provocó una nueva carrera por conseguir pasajes hacia Nueva York, para presenciar el partido que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey. Con la oferta de vuelos cada vez más ajustada y una demanda que se acelera hora tras hora, las agencias de viaje coinciden en que el principal desafío ya no es únicamente el precio, sino encontrar disponibilidad.

Las tarifas de los vuelos internacionales se dispararon en las últimas horas y las opciones directas ya se agotaron. En paralelo, crece el interés por rutas alternativas vía otras ciudades de Estados Unidos o incluso mediante conexiones desde países vecinos.

Conseguir un asiento directo a Nueva York resulta cada vez más complejo. Para hacerle frente a la demanda, Aerolíneas Argentinas incorporó anoche dos vuelos directos adicionales para el viernes y el sábado . Sin embargo, en tan solo unos minutos se agotaron todos los asientos ofrecidos. El precio mínimo fue de u$s5.000, cuando se suelen conseguir a u$s1.000, es decir casi 400% más caros. Por esa razón, la aerolínea de bandera evalúa sumar vuelos para la final del domingo.

Matias Mute, Cofundador de Promos Aéreas, aconsejó que quienes no logren conseguir lugar pueden ampliar la búsqueda hacia aeropuertos cercanos como Boston o Washington DC y desde allí completar el trayecto hasta New Jersey en auto, tren o micro. Otra alternativa es volar hasta Miami u Orlando y luego sumar un vuelo interno , aunque es importante asegurarse previamente ese segundo tramo debido a la fuerte demanda.

También existen opciones con conexiones internacionales a través de Santiago de Chile, Asunción o San Pablo, donde actualmente todavía se observa una mayor oferta de asientos para viajar hacia la costa este de Estados Unidos. "Se consiguen pasajes, tanto directos como con conexión, pero a valores elevados considerando el evento", señaló Mute.

Vuelos internos

La demanda no solo proviene de quienes viajan desde Argentina. Miles de hinchas que siguieron el recorrido de la Selección por distintas sedes del Mundial ahora buscan trasladarse hacia New Jersey para la final.

En ese escenario, Atlanta es uno de los principales puntos de partida. Sin embargo, los vuelos internos hacia Nueva York presentan poca disponibilidad. Desde Promos Aéreas recomiendan evaluar vuelos hacia Washington DC o Boston y completar el último tramo por vía terrestre, una alternativa que gana protagonismo ante la escasez de pasajes directos.

"No hay que dudar demasiado. Cuando aparece una tarifa que uno puede pagar, conviene emitir inmediatamente porque la demanda está creciendo muy rápido, los precios siguen subiendo y la disponibilidad es cada vez menor”, aseguró Mute.

Cuánto cuesta viajar y cuánto valen las entradas para la final

Desde Almundo registran un fuerte interés por acompañar a la Selección en el partido decisivo. La compañía lanzó paquetes para la final que incluyen entrada categoría 3, alojamiento tres estrellas por tres noches, traslados, asistencia al viajero y acompañamiento en destino desde u$s14.018 más impuestos por persona en base cuádruple, sin incluir el pasaje aéreo.

Para quienes ya tienen organizado el viaje, la compañía también comercializa entradas individuales a u$s 10.366 más IVA.

"Acompañar a la Selección en una final trasciende el viaje en sí mismo. Para muchos pasajeros representa la posibilidad de ser parte de un momento histórico, y eso explica por qué seguimos viendo interés incluso con muy poco margen para organizar la experiencia", afirmó Martín Crippa, ejecutivo de eventos deportivos de CVC Corp Argentina.

En cuanto a los vuelos, Almundo informó que un pasaje directo a Nueva York con salida el viernes 17 y regreso el 20 de julio parte desde los u$s 3.625 y los precios están al alza.

Con la final cada vez más cerca, el mercado refleja una dinámica típica de los grandes eventos deportivos: la demanda crece mucho más rápido que la oferta disponible y muchos Argentinos quieren viajar para apoyar a la Selección.