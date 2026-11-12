AXION energy refuerza su propuesta para el transporte y el agro con AXION DIESEL X10

El combustible diseñado por la compañía petrolera cuenta con menos de 10 ppm de azufre. Su formulación es apta para motores Euro V y superiores y está orientada a contribuir al cuidado de componentes clave para dos sectores clave de la economía.

En actividades como el transporte y la producción agropecuaria, optimizar los tiempos y los costos operativos es fundamental. En ese escenario, la elección del combustible adquiere un papel estratégico , tanto por su impacto en el rendimiento de los motores como por su incidencia en la continuidad del trabajo.

Con ese objetivo, AXION energy desarrolló AXION DIESEL X10 , un combustible que cuenta con menos de 10 partes por millón (ppm) de azufre y un elevado número de cetano. Su formulación es apta para motores Euro V y superiores y está orientada a contribuir al cuidado de componentes clave, como filtros e inyectores, en camiones y maquinaria agrícola.

La propuesta de la compañía contempla soluciones diferenciadas para cada actividad. En el segmento del transporte de cargas y pasajeros, AXION DIESEL X10 se complementa con AXION smart, una plataforma que incorpora herramientas digitales para mejorar la administración y el seguimiento de las flotas.

El sistema permite gestionar consumos de manera ágil, acceder a información online sobre el funcionamiento de los vehículos y realizar un seguimiento de las operaciones en tiempo real. A esto se suma una cobertura nacional a través de estaciones de servicio adheridas y alianzas estratégicas, entre ellas la desarrollada con Mercedes-Benz Camiones y Buses .

De esta manera, las empresas de transporte pueden integrar el abastecimiento de combustible con herramientas digitales que facilitan el control de los consumos y la gestión cotidiana de sus unidades.

AXION DIESEL X10, la solución para el agro

En el sector agropecuario, en tanto, AXION DIESEL X10 está pensado para acompañar el funcionamiento de tractores y otras máquinas agrícolas, especialmente durante períodos de alta exigencia operativa, como las campañas de siembra y cosecha.

Para ese segmento, la compañía cuenta con la red de Distribuidores AXION agro, que permite acercar el combustible directamente a los establecimientos rurales en las principales zonas productivas del país. El servicio incluye entregas en el campo y sistemas de trazabilidad para realizar el seguimiento del producto y controlar su calidad desde la refinería hasta el momento de la recepción.

Así, AXION energy articula el desarrollo de combustibles, las herramientas de gestión y la logística de abastecimiento en una propuesta dirigida a dos actividades centrales de la economía argentina: el transporte y el agro. La iniciativa apunta a responder a las demandas de sectores en los que la eficiencia, la protección de los equipos y la continuidad operativa son factores determinantes.