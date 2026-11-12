En actividades como el transporte y la producción agropecuaria, optimizar los tiempos y los costos operativos es fundamental. En ese escenario, la elección del combustible adquiere un papel estratégico, tanto por su impacto en el rendimiento de los motores como por su incidencia en la continuidad del trabajo.
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AXION energy refuerza su propuesta para el transporte y el agro con AXION DIESEL X10
El combustible diseñado por la compañía petrolera cuenta con menos de 10 ppm de azufre. Su formulación es apta para motores Euro V y superiores y está orientada a contribuir al cuidado de componentes clave para dos sectores clave de la economía.
Con ese objetivo, AXION energy desarrolló AXION DIESEL X10, un combustible que cuenta con menos de 10 partes por millón (ppm) de azufre y un elevado número de cetano. Su formulación es apta para motores Euro V y superiores y está orientada a contribuir al cuidado de componentes clave, como filtros e inyectores, en camiones y maquinaria agrícola.
AXION DIESEL X10 y el complemento con AXION smart
La propuesta de la compañía contempla soluciones diferenciadas para cada actividad. En el segmento del transporte de cargas y pasajeros, AXION DIESEL X10 se complementa con AXION smart, una plataforma que incorpora herramientas digitales para mejorar la administración y el seguimiento de las flotas.
El sistema permite gestionar consumos de manera ágil, acceder a información online sobre el funcionamiento de los vehículos y realizar un seguimiento de las operaciones en tiempo real. A esto se suma una cobertura nacional a través de estaciones de servicio adheridas y alianzas estratégicas, entre ellas la desarrollada con Mercedes-Benz Camiones y Buses.
De esta manera, las empresas de transporte pueden integrar el abastecimiento de combustible con herramientas digitales que facilitan el control de los consumos y la gestión cotidiana de sus unidades.
AXION DIESEL X10, la solución para el agro
En el sector agropecuario, en tanto, AXION DIESEL X10 está pensado para acompañar el funcionamiento de tractores y otras máquinas agrícolas, especialmente durante períodos de alta exigencia operativa, como las campañas de siembra y cosecha.
Para ese segmento, la compañía cuenta con la red de Distribuidores AXION agro, que permite acercar el combustible directamente a los establecimientos rurales en las principales zonas productivas del país. El servicio incluye entregas en el campo y sistemas de trazabilidad para realizar el seguimiento del producto y controlar su calidad desde la refinería hasta el momento de la recepción.
Así, AXION energy articula el desarrollo de combustibles, las herramientas de gestión y la logística de abastecimiento en una propuesta dirigida a dos actividades centrales de la economía argentina: el transporte y el agro. La iniciativa apunta a responder a las demandas de sectores en los que la eficiencia, la protección de los equipos y la continuidad operativa son factores determinantes.