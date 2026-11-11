De qué murió Carlos Babington, ídolo de Huracán

El exfutbolista tenía 77 años y fue una de las figuras más importantes de la historia del Globo. También representó a la Selección argentina en el Mundial de Alemania 1974.

Carlos Babington fue una de las figuras del Huracán campeón del Metropolitano de 1973 y disputó el Mundial de Alemania 1974 con la Selección argentina.

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Babington , histórico referente de Huracán , quien falleció este miércoles 11 de noviembre de 2026 a los 77 años . La noticia fue confirmada por David Garzón, vicepresidente del club de Parque Patricios, y generó repercusiones entre hinchas, dirigentes y distintas figuras del deporte.

Conocido como “El Inglés” , Babington dejó una huella imborrable en el Globo como futbolista, entrenador y presidente. Fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por César Luis Menotti que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, considerado uno de los conjuntos más destacados de la historia del fútbol argentino.

Carlos Babington murió este miércoles a los 77 años. Hasta el momento, no se informó públicamente cuál fue la causa de su fallecimiento , por lo que no hay precisiones oficiales sobre las circunstancias de su muerte.

La noticia fue confirmada por el vicepresidente de Huracán, David Garzón. A través de sus redes sociales, el club también publicó un mensaje de despedida en el que recordó al exjugador como campeón de 1973, entrenador y expresidente de la institución.

“Uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino” , expresó el Globo en su homenaje. La publicación estuvo acompañada por mensajes de condolencias para sus familiares, amigos y seres queridos.

Al momento, sólo se sabe que murió mientras dormía en su domicilio, según los primeros informes policiales.

Babington, ídolo de Huracán

Babington construyó su vínculo más importante con Huracán, donde debutó como profesional en 1969. Tuvo dos etapas como futbolista del club: la primera entre 1969 y 1974 y la segunda entre 1978 y 1982. En ambas se destacó por su técnica, su visión de juego y su capacidad para organizar el ataque.

Su momento más recordado llegó con el equipo que condujo César Luis Menotti y que ganó el Torneo Metropolitano de 1973. Aquel plantel contaba también con figuras como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa, y quedó asociado a una de las etapas más importantes de la historia de la institución.

Después de su primera etapa en Parque Patricios, jugó en Alemania, en el Wattenscheid 09. Más adelante pasó por Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, de Colombia, donde terminó su carrera como futbolista en 1983.

También desarrolló una extensa trayectoria como entrenador. Dirigió a Huracán en distintas etapas y consiguió dos ascensos a Primera División con el club. Además, estuvo al frente de equipos como Banfield, Racing, River Plate, Chacarita y León de México. Entre 2006 y 2011 fue presidente de la institución de Parque Patricios.

Su paso por la Selección argentina

Babington también tuvo participación en la Selección argentina. Integró el equipo nacional que disputó el Mundial de Alemania 1974, donde jugó cinco partidos y convirtió un gol.

Su presencia en aquella Copa del Mundo fue uno de los puntos destacados de su recorrido internacional. En total, disputó 13 encuentros con la camiseta albiceleste y formó parte de una generación de futbolistas que representó al país en una etapa de renovación del seleccionado.

De esta manera, su legado quedó ligado tanto a Huracán como al fútbol argentino. Su nombre será recordado por su talento dentro de la cancha, su participación en el equipo campeón de 1973 y su recorrido posterior como director técnico y dirigente.