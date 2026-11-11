Deuda: Economía colocó bonos por $8,87 billones, logró rollover del 84% e inyectó pesos al mercado

Se trata de la primera licitación expansiva desde agosto. El Gobierno volcó al mercado un total de $1,7 billones estimaron privados.

Economía no pudo colocar un bono en pesos que vencía despues de las elecciones del 2027.

El Ministerio de Economía tuvo este miércoles la primera licitación de deuda expansiva en términos monetarios desde agosto pasado . De acuerdo con información oficial, en la fecha logró colocar bonos de deuda por un total de $8,87 billones , lo que, de acuerdo con la versión oficial, representaría un nivel de refinanciamiento del 103% respecto de los vencimientos que operaban en la fecha.

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Pero la nota oficial indica que ese nivel de refinanciamiento se debió a que se excluyeron del cálculo dos bonos atados a la inflación (BONCER) , de manera que, al tomar en cuenta los mismos, el nivel de rollover real alcanzó el 84% de los vencimientos , por lo que se habrían volcado al mercado $1,7 billones aproximadamente .

Entre otros puntos a destacar, de acuerdo con el mercado, para los instrumentos a tasa fija tuvo que pagar 100 puntos básicos por encima de los rendimientos del mercado , en tanto que casi no hubo ofertas para el único bono que se ofrecía con vencimiento después de las elecciones .

El canje tuvo la menor aceptación entre las operaciones de este tipo realizadas en 2026

29/01/27 (S29E7): $2,15 billones, 2,08% TEM, 28,08% TIREA.

30/06/27 (T30J7): $1,62 billones, 2,23% TEM, 30,36% TIREA.

CER:

30/06/28 (TZX28): $0,4 billones a 10,50% TIREA CER.

TAMAR:

30/04/27 (M30A7): $3,51 billones con un margen de 2,50% sobre TAMAR.

Dólar linked:

15/01/27 (D15E7): $1,18 billones a 4,77% TIREA.

El equipo de Research de Puente indicó que "el Tesoro colocó $8,9 billones en la licitación de hoy, o un 103,7% de rollover respecto de los vencimientos del viernes".

"Sin embargo, considerando que hoy se liquidaban los pagos de los BONCER TX26 y TX28, el rollover efectivo baja al 84%. Esto implica que se expandieron unos $1,7 billones aproximadamente", señaló la sociedad de bolsa.

Puente indicó que "es la primera vez que una licitación resulta expansiva desde agosto" y señaló que, para ello, "debió pagar 100 puntos básicos sobre los dos instrumentos a tasa fija", en tanto que por el resto de los instrumentos se abonaron rendimientos similares a los del mercado secundario.

"Como punto a destacar, la mayor parte de las posturas demandaron el nuevo BONTAM a abril de 2027, que cerró a solo TAMAR +2,5%. Mientras tanto, casi no hubo demanda por el BONCER TZX28, el único instrumento que se ofrecía más allá de las elecciones del año que viene", indicó Puente.