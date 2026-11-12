Charlas de quincho (Parte II, laicos): Caputo sin milagros, gobernadores rumbo a 2027, sorpresas en universidades y un cumpleaños transversal

Los anuncios de Caputo ante una industria que reclama más. Cruces con gobernadores por los impuestos y la coparticipación. Cornejo mueve fichas para su sucesión. Consultores, cafés y especulaciones sobre Bullrich, Massa y Macri. Cócteles financieros con la mira en 2027. Una V inesperada en la UTN y derrotas radicales en La Plata. El PRO reordena sus filas. Moreau reunió a radicales y peronistas en un homenaje con aroma a reencuentro.

Quinchos laicos: una V de la victoria en la UTN y dos bastiones radicales que cambiaron de manos. Además, una convocatoria transversal en el cumpleaños de Leopoldo Morea; y los anuncios de Caputo ante una industria que reclama más.

Después de una primera entrega de Charlas de Quincho dominada por la visita de León XIV , las bendiciones, los desplantes y las batallas por interpretar sus palabras, llegó el turno de los quinchos laicos. Aclaración: aquella primera parte se publicó antes de la visita a Devoto, la misa en Luján y el llanto desconsolado de Javier Milei al pie del avión, producto de una emoción genuina e incontenible. Tampoco hubo tiempo para comentar la foto que subió Sergio Massa , quien ya no oculta sus ganas de recibir una bendición para 2027.

Y aunque el Papa también se coló en algunas conversaciones, estos quinchos recogen encuentros que antecedieron a su llegada, donde las discusiones giraron alrededor de asuntos bastante más terrenales: impuestos, dólares, negocios, candidaturas y el siempre anticipado armado electoral de 2027.

Uno de los principales puntos de encuentro fue la 32ª Conferencia Industrial de la UIA , que dejó una postal del momento que atraviesa la industria argentina. Luis Caputo llegó con anuncios bajo el brazo : suspensión de embargos de ARCA para las pymes, ampliación de los planes de pago de deudas fiscales, facilidades para utilizar saldos a favor de exportaciones y créditos del Banco Nación para la compra de automóviles. También propuso eliminar el Impuesto de Sellos, una iniciativa que tomó por sorpresa a los gobernadores presentes. Martín Llaryora , uno de los más críticos, pidió discutir también la coparticipación y los impuestos nacionales. El ministro, mientras tanto, volvió a descartar una devaluación como herramienta para recuperar competitividad.

Los anuncios fueron bien recibidos, aunque sin entusiasmo desbordante. "Viene bien, pero no alcanza" , resumió uno de los comentarios que circuló por los pasillos del Golden Center entre café Cabrales (Martín Cabrales, su presidente, uno de los protagonistas de la jornada) y distintos snacks que se repartían entre las mesas, junto a medialunas. La frase condensó el clima de una conferencia más deslucida que en otras oportunidades, atravesada por la caída de la actividad industrial y la ausencia de varios referentes de grandes empresas que en otras ediciones no se perdían la cita. Hubo menos euforia y más preocupación por las dificultades que siguen enfrentando las fábricas para sostener la producción, recuperar ventas y competir con los productos importados.

La paradoja es que buena parte del empresariado industrial sigue respaldando el clima general de estabilidad macroeconómica y el ordenamiento de las cuentas públicas. Pero una cosa es acompañar el rumbo y otra, bastante distinta, conseguir que cierren los números de una planta industrial. En las conversaciones reservadas aparecieron los costos financieros, la presión tributaria, la apertura comercial y la debilidad del mercado interno . Las medidas de Caputo fueron interpretadas como una señal de que el Gobierno empezó a tomar nota de algunos problemas, aunque todavía lejos de ofrecer respuestas para todos. El titular de la UIA, Martín Rappallini, también reclamó avanzar en una agenda más amplia de competitividad.

La discusión con los gobernadores agregó otro condimento. Caputo les pidió resignar un impuesto provincial, pero los mandatarios devolvieron la pelota con el reclamo de revisar los recursos que concentra la Nación. Todos hablan de bajar impuestos, aunque las coincidencias empiezan a diluirse cuando llega el momento de decidir quién resigna recursos. Un anticipo de las negociaciones que se vienen.

Con ese telón de fondo, los encuentros políticos y empresariales de la semana dejaron otras señales. Consultores que alternaron conferencias con cafés reservados para discutir el futuro de Patricia Bullrich, Sergio Massa y Mauricio Macri. Gobernadores que comenzaron a mostrar sus cartas para las sucesiones provinciales. Empresarios e inversores que, entre cócteles y brindis, hicieron sus propias cuentas para 2027. Y movimientos en las universidades y el PRO que anticipan nuevos reacomodamientos. Sin sotanas ni papamóviles, pero con las mismas internas de siempre.

Consultores se arremangan

A media cuadra del histórico London City, la política argentina empezó a ensayar sus movimientos para 2027. La excusa fue el X Encuentro Anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), que reunió a más de 500 participantes durante dos jornadas en la Casa de la Cultura, sobre Avenida de Mayo. Hubo 64 charlas y paneles distribuidos en tres salas simultáneas, con encuestadores, estrategas, académicos y especialistas en campañas. Entre los presentes estuvieron Analía Del Franco, Shila Vilker, Carlos Gervasoni, Daniel Ivoskus y Juan Courel, además de representantes de distintas universidades.

Uno de los atractivos fue la presencia de consultores brasileños, que analizaron las claves de la última elección de Brasil y dejaron material para las comparaciones con el escenario argentino. También hubo debates sobre la caída de la imagen de Javier Milei, el desinterés ciudadano por la política y la menor participación electoral. Las encuestas, como siempre, aportaron más preguntas que certezas.

Pero no toda la actividad transcurrió dentro de los salones. En medio de las conferencias, varios consultores caminaban media cuadra hasta el London City para reunirse con clientes y conversar sobre el escenario de 2027. Mientras algunos exponían sobre las nuevas técnicas de comunicación política, otros seguían practicando una práctica tradicional: café, mesa chica y nombres que asoman.

En esas conversaciones apareció un pronóstico sobre Patricia Bullrich. Un consultor que asegura mantener contacto con su entorno vaticinó una próxima ruptura de la dirigente con el oficialismo. Su razonamiento fue electoral: considera que a Bullrich no le sirve aceptar una candidatura a vicepresidenta, que La Libertad Avanza difícilmente le permita disputar la Presidencia y que tampoco está interesada en competir por la Jefatura de Gobierno porteña. "¿Hasta cuándo va a esperar?", se preguntó. Y agregó otro argumento: "Si es vice, en 2031 la gente va a querer peronismo, algo bien alejado de Milei". Se trata, por ahora, de una lectura del consultor y no de una decisión confirmada por la protagonista, quien no obstante, según el consultor, "se infla cuando escucha al círculo rojo decir que la continuidad del modelo requiere que el candidato no sea Milei".

Cerramos “2027: La previa”, el X Encuentro Anual de ASACOP.



Gracias a conferencistas, participantes y a todo el equipo que hizo posible esta décima edición



El encuentro termina, la conversación sigue. pic.twitter.com/p8nXwX8BgO — asacop (@Asacop_arg) November 7, 2026

El mismo estratega ofreció una radiografía de la dirigencia política. Según sus cálculos, alrededor del 40% todavía acompaña a Milei, mientras que el otro 60% ya se ubica en posiciones antimileístas. No hablaba de intención de voto ni de una encuesta, sino de su interpretación del posicionamiento de la dirigencia. Una división que, a su entender, empezará a ordenar los armados electorales.

En ese escenario también apareció Sergio Massa. El exministro viene manteniendo contactos con dirigentes de distintas fuerzas y sectores, con la intención de construir un frente antimileísta lo más amplio posible. La apuesta pasa por reunir a sectores que hoy tienen diferencias entre sí, pero comparten su oposición al Gobierno. Una estrategia que, según se comentaba entre los consultores, busca ampliar las fronteras tradicionales del peronismo antes de discutir candidaturas. También Sergio Uñac busca una estrategia similar desde el peronismo.

Otra versión que circuló entre los especialistas tuvo como protagonista a Mauricio Macri. Según se comentó en el encuentro, un importante empresario que fue ministro durante su Presidencia habría conversado con el expresidente sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. La misma versión sostiene que Macri le habría dado su beneplácito para explorar esa posibilidad. Por ahora, sin anuncio ni confirmación, en un espacio que ya tiene lanzado a Hernán Lacunza, mientras que otra ala busca un acuerdo con Karina Milei, como en 2025.

El encuentro también tuvo espacio para el humor. Santiago Comadira protagonizó un sketch sobre el político que contrata un equipo de consultores, escucha sus recomendaciones y finalmente hace lo que tenía decidido desde el principio. Un personaje que, según las risas de la platea, varios parecían conocer demasiado bien.

El sketch de Comadira ironizó sobre el tipo de candidato que se las sabe todas.

Desembarco mendocino y mensaje de Cornejo a la sucesión

Alfredo Cornejo encabezó la semana pasada un desembarco mendocino en la Ciudad de Buenos Aires con los empresarios cuyanos como protagonistas. El gobernador anunció en el coqueto Palacio Duhau el 8° Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2027, que se desarrollará en la provincia en marzo próximo. Se trata de una iniciativa organizada por el Consejo Empresario Mendocino, cuyo titular es Martín Calzetta.

La jornada se desarrolló en el marco de un ambicioso dispositivo de seguridad, ya que en el mismo lugar donde tenía lugar la ceremonia estaba alojada una comitiva vaticana, a la espera de la visita del papa León XIV. Las medialunas y el café amenizaron un evento que comenzó cerca de las 9.30 con las palabras del mandatario radical, quien, tras sortear una dificultad técnica con el micrófono, hizo una defensa del modelo mendocino, al que calificó como "pro empresa", al tiempo que respaldó el rumbo de la economía nacional: "Necesitamos este marco de estabilidad macro que está logrando la Argentina".

En los corrillos se habló de la continuidad del modelo "Cambia Mendoza".

Lo escuchaba con atención una platea conformada por hombres de negocios de perfiles variados, entre los que se destacó el mecenas Eduardo Costantini. La comitiva cornejista, en tanto, incluyó al ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y a la senadora nacional Mariana Juri. También dijeron presente miembros del cuerpo diplomático, representantes de cámaras empresariales extranjeras, nacionales y provinciales, autoridades nacionales y miembros del directorio del CEM.

Más allá de la veta económica, hubo tiempo para la política. El propio Alfredo Cornejo dejó desde el escenario un mensaje pensado para su sucesión: "Aspiramos a que Mendoza no dependa de personas políticas, sino de instituciones fuertes". Ocurre que el jefe provincial no podrá buscar la reelección en 2027 y aspira a poner a un alfil propio al frente de la boleta. "Hoy tenemos cuatro nombres que garantizan la continuidad del modelo", sacó pecho una voz de la política cuyana, que se negó a revelar los nombres del cuarteto.

Hasta el momento, quienes pican en punta son el intendente de la capital mendocina, Ulpiano Suárez, de perfil antagónico al mileísmo, y los ministros de Educación, Tadeo García Salazar, y de Gobierno, Natalio Mema, más cercanos al gobernador. ¿Luis Petri es el cuarto? "De ninguna manera. Luis forma parte de La Libertad Avanza, ya no está con nosotros", se atajó la voz, que anticipó que podría haber un tapado.

Para las definiciones todavía falta: Mendoza debe decidir si mantiene las PASO, en sentido contrario a lo que pretende la Casa Rosada a nivel nacional, y cuándo serán sus elecciones. Por ahora, son demasiadas incógnitas como para aventurar escenarios, ¿no?

Rolling Stones, contrapunto por subsidios y la reforma fiscal

Apenas unos minutos después de iniciado el evento mendocino, la acción se trasladó a la Universidad del CEMA (UCEMA), donde representantes de las provincias y de Nación se dieron cita para discutir sobre finanzas y políticas públicas. Se trató de las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, que incluyeron un panel con Jorge Macri (CABA) y el ya mencionado Alfredo Cornejo; el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, y el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quienes conversaron con la rectora de la UCEMA, Carola Pessino.

Pessino inició la ronda planteando una serie de temas para abordar y les otorgó dos minutos a cada uno de los speakers para exponer. "¿Todo eso en dos minutos?", se preguntó el alcalde porteño, quien desató las risas de una audiencia conformada por especialistas, académicos y estudiantes. Más allá del clima general de concordia, hubo tiempo para algunos chispazos.

Uno de ellos tuvo lugar cuando Cornejo se quejó porque Nación "subsidia mucho al AMBA". "Ya no", respondió el jefe de Gobierno, quien detalló que la Casa Rosada le transfirió las líneas de colectivo a CABA. El cuyano redobló la apuesta y clausuró el intercambio: "El pasaje que pagan en Rosario y Córdoba es muy superior al de Buenos Aires". Posteriormente, Daza habló del milagro económico de cinco países que, en 50 años, pasaron de ser pobres a convertirse en economías prósperas.

Daza, Jorge Macri y Pessino, en un debate que tuvo cruces federales.

"Varios de esos países lo hicieron bajo regímenes autoritarios", pinchó, una vez más, el mendocino. Daza exhibió cintura, recogió el guante y respondió: "Por eso toma más valor la revolución de Javier Milei". Macri se sumó a las palabras del economista chileno. "Hasta hizo que los kirchneristas defiendan el equilibrio fiscal", bromeó.

El santafesino Olivares, en tanto, dejó su propia perla. "Yo me siento como una banda de barrio que sale a tocar con los Rolling Stones", planteó con humildad, en un guiño hacia sus compañeros de exposición.

Para cerrar, los funcionarios plantearon la necesidad de avanzar en una reforma fiscal, con cambios en la coparticipación federal incluidos. Al respecto, Cornejo pidió una "reforma impositiva integral". Sin embargo, Jorge Macri fue al hueso: "Hoy estamos todos en economía de subsistencia, hay que ver quién suelta". Así va a ser difícil.

Cóctel de fin de año entre el mercado y las elecciones

Aunque se trataba de los primeros días de noviembre, Adcap Grupo Financiero anticipó las celebraciones del cierre de año y reunió a más de 400 clientes en Casa Futuro, junto al Lago de Regatas de Palermo, en la previa del arribo de León XIV al país. Hubo música, cócteles y tiempo para que empresarios, inversores y gente de las mesas repasaran una semana que había dado bastante que hablar. Del dólar se pasó a los bonos y de los bonos, casi sin escala, a la pregunta de quién va a ser el candidato del peronismo en 2027, mientras había un incesante movimiento a las distintas barras, incluida una exclusiva de whiskys de todas partes del mundo.

La versión que llegó al brindis tenía un nombre propio. Hay un sector del peronismo que ya trabaja para que Sergio Massa vuelva a ser candidato a presidente. Lo interesante era cómo imaginaban, en ese mismo sector, el lugar de los otros dos protagonistas de la interna. A Máximo Kirchner lo ven, después de alguna resistencia, aceptando una candidatura a diputado. Con Axel Kicillof la cuenta es distinta. Quienes empujan al exministro dudan de que al gobernador le alcance para sostener una candidatura presidencial. Así se ve la elección, al menos, desde el rincón que apuesta por Massa.

Hubo incluso quien se animó a saltear la interna, la campaña y el escrutinio para imaginar el día después. “Si gana el peronismo va a poder hacer lo que quiera porque tiene los dólares”, aventuró uno de los presentes, quien volvía con un plato cargado de la isla de sushi.

A la hora de hablar de los dólares que los inversores podían poner sobre la mesa esa misma noche, el entusiasmo era bastante más moderado. Una lectura que se escuchó en Casa Futuro fue que la Argentina había pagado demasiado caro el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Si el castigo a los bonos era excesivo, ¿por qué costaba tanto encontrar compradores? La explicación que circulaba devolvía la charla a su punto de partida. Antes de entrar, muchos preferían ver qué peronismo, qué candidatos y qué elección les deparaba 2027.

Una V de la victoria en la UTN y dos bastiones radicales que cambiaron de manos

El mundo universitario sumó esta semana un respaldo inesperado. Durante su discurso en el Palacio Libertad, y frente a Javier Milei, el papa León XIV pidió “robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. Una definición que llegó en medio de las disputas por el financiamiento de las casas de altos estudios. Pero, más allá del mensaje pontificio, los movimientos políticos en las universidades dejaron otras postales. Una de ellas tuvo como protagonista al rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, quien supo mantener una relación cercana con el gobierno de Milei, especialmente con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez. En los pasillos libertarios, el funcionario incluso se jactaba de haber logrado disciplinar al rector de una de las principales universidades del país. Sin embargo, la falta de recursos y de respuestas a los reclamos de financiamiento parece haber modificado aquella relación. Soro comenzó a tomar distancia de la Casa Rosada y a acercarse políticamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La señal más elocuente llegó durante una visita del mandatario provincial a la UTN, de la que participaron decanos de distintas facultades regionales. Al finalizar el encuentro, Soro y Kicillof posaron haciendo la V de la victoria, entre los bustos de Eva Duarte y Juan Domingo Perón. Una imagen difícil de imaginar en los tiempos de mayor sintonía entre el rector y los funcionarios libertarios. En política, las fotografías también hablan. Y algunas bastante más que los comunicados institucionales.

Kicillof y Soro, en una imagen peronista.

El clima universitario también dejó novedades en La Plata, aunque esta vez en las urnas estudiantiles. En Ciencias Económicas de la UNLP, el Movimiento de Unidad Estudiantil de Ciencias Económicas (MUECE), referenciado en Patria Grande de Juan Grabois, le arrebató el centro de estudiantes a Franja Morada después de 32 años de conducción radical. Fueron 2.960 votos contra 2.591. La nueva presidenta, Luisina “Luli” Ottone, había recorrido los pasillos con una campaña enfocada en problemas concretos, desde las inscripciones hasta los parciales superpuestos, acompañada por videos de Instagram de tono zen. El festejo tuvo bombos, abrazos y alguna lágrima. Y también una pregunta entre los ganadores: cuánto mayor habría sido la diferencia si hubieran prosperado las negociaciones con otros sectores del peronismo.

El otro golpe para Franja llegó en Veterinarias, donde el frente Juntos por Vete, integrado por la JUP y Osmosis, recuperó para el peronismo un centro que llevaba 51 años bajo conducción radical. En 2025, Franja había ganado por apenas 22 votos; esta vez perdió por 404. La presencia de exradicales en Osmosis aportó un condimento adicional. Nada como conocer una organización desde adentro para disputarle el territorio. En el MUECE atribuyeron parte del retroceso radical a las dificultades de la UCR para posicionarse frente al gobierno de Milei. “No podés no decir ni una palabra de la crisis”, comentaban entre los festejos.

El resultado general también ofreció sus paradojas. La JUP, alineada con Kicillof y el intendente Julio Alak, volvió a ser la fuerza más votada, con más de 22.000 sufragios frente a poco más de 17.000 de Franja Morada. Sin embargo, por la distribución de bancas entre facultades, los radicales conservaron la primera minoría en los consejos directivos, aunque retrocedieron de 36 a 30 representantes. La JUP pasó de 18 a 20. A los libertarios les fue bastante peor: Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA) compitió en cuatro facultades, reunió alrededor de mil votos y no consiguió ningún consejero. Apenas el 1,3% del total.

Al día siguiente, el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, celebró la participación estudiantil con un mensaje que pareció tener destinatario político: “Frente a los discursos que hablan de una juventud desinteresada, individualista y alejada de la participación, ayer vivimos una jornada que demuestra todo lo contrario”. Entre la foto de Soro con Kicillof y las derrotas de Franja en La Plata, el mapa universitario dejó varias señales para la política.

Convocatoria transversal en el cumpleaños de Leopoldo Moreau

Por iniciativa del diputado Eduardo Valdés, se otorgó la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi a Leopoldo Moreau, "en reconocimiento a su trayectoria política y parlamentaria y a su compromiso con la defensa de los valores democráticos y republicanos", como se expresó.

Un nutrido auditorio, que incluyó a figuras de un amplio espectro político, social, cultural y público en general, se dio cita en Pasos Perdidos para acompañar al homenajeado dirigente. Luego de la proyección de un video que hizo un recorrido por su vida, su militancia y su participación institucional y partidaria, se escuchó un saludo de la expresidenta Cristina Kirchner dando comienzo al evento.

Leopoldo Moreau (izquierda) recibió un reconocimiento impulsado por Eduardo Valdés (centro).

Tanto el Secretario parlamentario como el autor de la iniciativa señalaron las características humanas, políticas y parlamentarias del exlegislador. Valdés remarcó que Moreau ha sido "un puente entre el alfonsinismo y Cristina Kirchner, un reflejo viviente de la necesidad de diálogo y consensos". También destacó la militancia "como compromiso político y como una forma de realización humana", al tiempo que puso en valor la "calidad de soñador" de Moreau. Trajo a colación un decir de Antonio Cafiero: "Nunca hay que soñar solos, hay que soñar con otros. El que sueña solo, solo sueña. El que sueña con otros, hace historia. Y eso es Leopoldo Moreau".

El propio Moreau se dirigió a los presentes agradeciendo el reconocimiento y remarcó que "los pueblos no se dejan vencer fácilmente y los seres humanos menos. Vamos a seguir trabajando por un tipo de sociedad donde la libertad y la justicia social se den la mano y avancen por ese camino". "Hoy, más que nunca, la sociedad argentina necesita tender esos puentes. Por delante tenemos la responsabilidad de debatir un mundo nuevo. Y venimos siendo acompañados de la humanidad y de una sociedad que esta devastada, castigada, humillada. Y por eso se esta produciendo una contracultura importante, que es la cultura de la solidaridad, de las soberanías nacionales, que no va a desaparecer, que es la cultura de los acuerdos", prosiguió el cumpleañero.

Enrique Nosiglia, Federico Storani, Ricardo Alfonsin, Daniel Salvador.

Asistieron al encuentro figuras históricas del radicalismo y el peronismo, una rareza de estos tiempos. Estuvieron presentes dirigentes históricos de la UCR como Enrique Nosiglia, Federico Storani, Marcelo Stubrin, Facundo Suárez Lastra, Daniel Salvador, José Luis Vila, Marcelo Bassani, Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Carla Carrizo. También asistieron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, dirigentes como Máximo Kirchner, Ricardo Alfonsín, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Carmela Moreau, Wado De Pedro, Julián Domínguez, Gerardo Zamora, Juan Pablo Cafiero, Emilio Monzó, Miguel Pichetto, Leandro Santoro, Oscar Parrilli, Teresa García, Carlos Casaretto, Nicolás Trotta, Agustina Propato, Rodolfo Tailhade, Carolina Gaillard, Carlos Selva, Gustavo López, Jorge Araujo. Una convocatoria a tono con el pedido de diálogo y acuerdos que luego difundió León XIV en su gira papal.

Máximo Kirchner, Wado de Pedro, julián Domínguez, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Pérez Esquivel.

El PRO bonaerense se reacomoda en el Senado

Con Guillermo Montenegro de vuelta en Mar del Plata para retomar el sillón municipal, al bloque del PRO en el Senado bonaerense le quedó un hueco. Y no uno solo: la bancada amarilla bajó de cinco a cuatro integrantes, porque la banca del exjuez federal quedó en manos de María Luján Fiego, de La Libertad Avanza.

Pero en el PRO no se quedaron mirando el techo. El bloque decidió ponerle nombre y apellido a la vicepresidencia vacante y la silla fue para el pergaminense Juan Manuel Rico Zini, alfil del intendente de Pergamino, Javier Martínez. Será el ladero del exintendente de Junín Pablo Petrecca, que preside la bancada, en un grupo que completan el ritondista Alex Campbell y el grindettista Jorge Schiavone.

Los que saben leer la letra chica del organigrama no tardaron en sacar conclusiones: la movida suma puntos para el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. A él responden tanto Martínez (que además cultiva buen vínculo con Daniel Angelici) como, por carácter transitivo, Rico Zini y el propio Petrecca. Es decir, el 1 y el 2 del bloque, con sello jorgemacrista.

El dato picante es que ninguno de los dos jugó con los libertarios en 2025. Junto con la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, también de la tropa de Jorge, se quedaron afuera de los acuerdos con La Libertad Avanza y buscaron refugio en otros armados: el pergaminense se alió con Hechos, el espacio de los nicoleños Santiago y Manuel Passaglia, mientras que Petrecca y Gentile desembarcaron en Somos Buenos Aires, la mesa que juntó a radicales, peronistas no kirchneristas y vecinalistas.