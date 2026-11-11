El índice de estabilidad financiera se hundió a mínimos desde enero: las cuatro causas del deterioro

El Índice Semanal de Estabilidad Financiera (ISEF) , construido por la consultora Analytica , se hundió a su valor más bajo desde mediados de enero durante la semana pasada. Si bien influyen factores domésticos, la incertidumbre de los mercados se acentuó por la derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término en EEUU, lo cual pone en riesgo las posibilidades de un nuevo salvataje de los republicanos a la Argentina en un hipotético nuevo escenario de estrés financiero.

El referencial cedió 3,5% entre el 2 y el 5 de noviembre. Se trató del tercer retroceso consecutivo y del tercer peor dato desde que Analytica comenzó la serie, allá por inicios de este año.

Según explicó la consultora, la caída de las acciones y los bonos soberanos , con el consecuente aumento del riesgo país, fue la principal razón del deterioro.

En cuanto a la renta variable, el MSCI Merval perdió 9,5% en dólares , lastrado por el derrumbe de los papeles tecnológicos en Wall Street y el desplome del petróleo que golpeó a las energéticas. Ocurrió mientras el ETF de mercados emergentes excluyendo China, con mucho peso de las tecnológicas asiáticas, cedió 7,6%, y el ILF de América Latina bajó 0,8%.

Por el lado de la renta fija, el riesgo país subió 139 puntos básicos y cerró el jueves en 926 unidades, el nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 . Vale aclarar que en esta semana los bonos se recuperaron parcialmente, aunque sin volver a los valores de inicios de la semana pasada.

Otro factor que influyó en la merma del ISEF fueron las compras del Banco Central (BCRA) en el Mercado Libre de Cambios, que totalizaron apenas unos u$s51 millones. En las primeras dos ruedas posteriores a la derrota del oficialismo en EEUU, la autoridad monetaria local no sumó dólares.

En ese contexto, desde Analytica entienden que la intervención oficial quedó u$s477 millones por debajo de la métrica "idílica" de compras prudenciales, teniendo en cuenta que "la cercanía del vencimiento de bonos soberanos de enero exige una mayor acumulación de divisas según la métrica". En paralelo, la entidad señaló que los depósitos en dólares del Tesoro bajaron a mínimos desde fines de marzo.

El cuarto elemento que erosionó la estabilidad financiera fue el incremento en la tasa de interés de la caución, que promedió un 24% en la semana, lo cual significó un alza de tres puntos porcentuales versus la semana previa. Asimismo, el jueves llegó a tocar un 30%, récord desde febrero.

Solo la estabilidad cambiaria logró darle aire al índice. El dólar mayorista se estabilizó desde el miércoles, incluso con el derrumbe de los mercados del jueves. Con el techo de la banda en $1.958, la distancia quedó en 26,7%, apenas por debajo del 26,9% de la semana anterior.

Mal momento para los mercados en Argentina, por factores locales e internacionales

En cuanto al impacto de las elecciones norteamericanas, la incertidumbre de los inversores se intensificó luego de que un miembro de la cámara de comercio de EEUU asegurara que "la posibilidad de rescatar a los países se ve debilitada con un gobierno dividido", en referencia a la fuerte pérdida de peso que el Partido Republicano tendrá de ahora en más en el Poder Legislativo.

Sin embargo, desde PPI aclararon que el deterioro de los bonos argentinos respondió principalmente a factores internos, más allá del impacto de la volatilidad internacional. "Si bien las elecciones en Brasil y las legislativas estadounidenses sumaron volatilidad, buena parte de la explicación está puertas adentro. El deterioro de la deuda argentina comenzó a mediados de julio, mucho antes de estos resultados, y hasta el martes el riesgo país ya había acumulado una ampliación de unos 440 puntos básicos. En el fondo, las elecciones de 2027 y la continuidad del programa económico ganan cada vez más protagonismo en las valuaciones".

En la misma sintonía, un informe de 1816 remarcó que, en las últimas semanas, a los bonos de Argentina les fue bastante peor que a los de otros países comparables.