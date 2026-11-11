La construcción repunta de la mano de la obra pública, pero el m2 en dólares continúa caro y retrae la inversión privada + Agregar ámbito en









Mientras la construcción privada cae mes a mes, la obra pública muestra señales de recuperación de la mano del mantenimiento vial. El asfalto mostró un repunte durante los últimos meses y podría ganar mayor dinamismo en el próximo año con las elecciones.

La obra pública muestra señales de recuperación de la mano del mantenimiento vial.

El fuerte repunte de la construcción en septiembre, con una suba de 7,8% mensual desestacionalizada, abrió un interrogante sobre el motor de la mejora. Las primeras señales, según consultoras privadas, apuntan a que la obra privada no habría sido la principal responsable del crecimiento. Por el contrario, la obra pública empieza a mostrar algunos indicios de reactivación, especialmente a partir de los trabajos de mantenimiento vial.

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El análisis de Equilibra pone el foco en la dinámica de los distintos segmentos: la construcción privada continúa cayendo mes a mes y difícilmente pueda explicar el salto que mostró el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) en septiembre. En ese escenario, la mejora estaría más vinculada con una leve recuperación de la obra pública, donde comienzan a impactar las licitaciones para el mantenimiento de rutas impulsadas por el Gobierno.

Más allá del fuerte avance de septiembre, también se realizó una revisión al alza del crecimiento de agosto (de +0,4% a +1%). También se revisaron las caídas de julio (de -4,4% a -3,8%) y junio (de -4,2% a -4,9%). "Con estos resultados, la actividad del sector exhibe una recuperación en forma de “V”, casi revirtiendo la caída acumulada desde mayo", subrayaron desde LCG.

Pese a la suba, todavía se ubica 18% por debajo de noviembre de 2023 cuando asumió Javier Milei y suspendió la obra pública. En adelante, desde la consultora señalaron que "las expectativas de una mayor ejecución de obras tanto públicas como privadas siguen bastante acotadas".

El costo en dólares condiciona a la construcción privada Entre los factores que limitan la recuperación del segmento privado se destaca el encarecimiento de los costos de construcción medidos en dólares. Desde Equilibra señalaron que, con los actuales precios del metro cuadrado y un tipo de cambio real apreciado, la ecuación para nuevos desarrollos continúa siendo exigente.

En ese contexto, la recuperación de corto plazo parece estar más vinculada con el gasto en infraestructura que con una reactivación de los proyectos privados. El asfalto, en particular, mostró un repunte durante los últimos meses, asociado al mantenimiento vial, una actividad que podría ganar mayor dinamismo en el próximo año. Equilibra, además, advierte que las obras provinciales podrían sumar impulso en 2027, en medio de un contexto electoral. Se trata de una dinámica que ya tuvo antecedentes durante 2025, cuando los trabajos de infraestructura impulsados desde las provincias contribuyeron a sostener parte de la actividad.