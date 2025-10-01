Bonnie & Clyde 2.0: la pareja que ostentó sus millones en criptomonedas hasta que se descubrieron sus mentiras

La pareja, que mantenía una doble vida, logró un robo valuado en miles de millones de dólares en criptomonedas.

La pareja terminó en prisión después de robar miles de millones de dólares en criptomonedas.

Si bien no lograron robar millones , Bonnie y Clyde construyeron un legado que asocia la delincuencia cometida por parejas a su vida como criminales. Incluso en el mundo de las criptomonedas , también hay un par de románticos que se encargaron de quedarse con el dinero de los demás.

Si bien no utilizaron métodos violentos, lograron quedarse con las monedas digitales de varias personas, creando una de las estafas más grandes que se haya visto. Y al igual que el famoso par de enamorados, terminaron siendo atrapados por la justicia.

Bitfinex , un exchange de criptomonedas con sede en Hong Kong, operaba en 2016 como un mercado clave para bitcoins, pero su seguridad era frágil , un problema común en la naciente industria. Esto lo convirtió en blanco de hackers, abriendo la puerta a uno de los mayores robos digitales.

En agosto de 2016, Ilya Lichtenstein aprovechó esa vulnerabilidad y robó 119.754 bitcoins valuados en 71 millones de dólares. Para 2022, con el bitcoin a 47 mil dólares, el botín ascendió a 5.628 millones , el segundo mayor robo de cripto, según datos de la investigación del FBI.

Lichtenstein y Heather Morgan lavaron los millones trasladándolos a cuentas ocultas y mezclándolos con transacciones legales. El FBI rastreó las claves guardadas por Lichtenstein en una nube, confiscando 3.6 mil millones en bitcoins en 2022, el mayor decomiso financiero de Estados Unidos, revelando fallos sistémicos en los exchanges.

La caída de la pareja estafadora

El FBI arrestó a Lichtenstein y Morgan en febrero de 2022 en Nueva York, acabando con su reinado como Bonnie & Clyde 2.0. Morgan, escritora en Forbes y rapera, vivía una doble vida, mientras él manejaba las claves, enfrentando hasta 20 años de cárcel.

Tras el decomiso de 3.6 mil millones en bitcoins, el mayor en Estados Unidos, perdieron su fortuna. Morgan intentó despistar con videos extravagantes, pero pruebas forenses la vincularon al lavado. Su deuda legal crece, y su legado criminal queda sellado con la pérdida total de sus millones.