Es estadounidense, pero compite para China y es la atleta mejor paga de los Juegos Olímpicos de Invierno

Eileen Gu es una esquiadora olímpica nacida en Estados Unidos que alcanzó fama mundial tanto por sus logros deportivos como por su impacto comercial. Representa a China en competencias internacionales y se convirtió en la atleta mejor paga de los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a contratos millonarios con marcas globales.
A pesar de haber nacido en Norteamérica, quiso representar sus raíces maternas y es la más famosa de su área.
Su popularidad no solo viene de sus medallas, sino también de su fuerte presencia en publicidad y moda. Según sitios especializados en patrimonio de celebridades, acumuló millones de dólares y se transformó en una de las deportistas más rentables del deporte invernal.
La historia de Eileen Gu, la esquiadora millonaria
Nació en San Francisco y creció en Estados Unidos, hija de una madre china, y desde chica mostró talento para el esquí freestyle. Con el tiempo se convirtió en una de las atletas más destacadas de la disciplina y comenzó a ganar títulos internacionales siendo adolescente.
En 2019 tomó una decisión clave: competir por China, el país de origen de su madre. El cambio generó gran repercusión mediática y amplió su visibilidad global, lo que luego se reflejó en contratos publicitarios y mayor proyección internacional.
Su consagración deportiva llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, donde ganó dos medallas de oro y una de plata, lo que consolidó su imagen como estrella del esquí y figura comercial de alcance mundial.
Fortuna de millones: el patrimonio de Eileen Gu
De acuerdo con estimaciones actualizadas en 2026 por portales especializados en riqueza de celebridades, Eileen Gu posee una fortuna cercana a los 50 millones de dólares. La mayor parte proviene de patrocinios, campañas publicitarias y acuerdos de largo plazo con marcas internacionales.
Solo en ingresos por patrocinio llegó a superar los 20 millones de dólares anuales, cifras muy superiores a los premios deportivos del esquí. Esa combinación de éxito competitivo y fuerte atractivo comercial explica por qué es considerada la atleta mejor paga de los Juegos Olímpicos de Invierno.
