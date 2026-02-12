Es estadounidense, pero compite para China y es la atleta mejor paga de los Juegos Olímpicos de Invierno + Seguir en









A pesar de haber nacido en Norteamérica, quiso representar sus raíces maternas y es la más famosa de su área.

La deportista Norteamericana que representa a China. Imagen: Edward Berthelot/Getty Images

Eileen Gu es una esquiadora olímpica nacida en Estados Unidos que alcanzó fama mundial tanto por sus logros deportivos como por su impacto comercial. Representa a China en competencias internacionales y se convirtió en la atleta mejor paga de los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a contratos millonarios con marcas globales.

Su popularidad no solo viene de sus medallas, sino también de su fuerte presencia en publicidad y moda. Según sitios especializados en patrimonio de celebridades, acumuló millones de dólares y se transformó en una de las deportistas más rentables del deporte invernal.

Eileen Gu La esquiadora más famosa del mundo, representante de China, tiene un patrimonio de millones de dólares. Imagen: NBC4 Washington La historia de Eileen Gu, la esquiadora millonaria Nació en San Francisco y creció en Estados Unidos, hija de una madre china, y desde chica mostró talento para el esquí freestyle. Con el tiempo se convirtió en una de las atletas más destacadas de la disciplina y comenzó a ganar títulos internacionales siendo adolescente.

En 2019 tomó una decisión clave: competir por China, el país de origen de su madre. El cambio generó gran repercusión mediática y amplió su visibilidad global, lo que luego se reflejó en contratos publicitarios y mayor proyección internacional.

Su consagración deportiva llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, donde ganó dos medallas de oro y una de plata, lo que consolidó su imagen como estrella del esquí y figura comercial de alcance mundial.

Fortuna de millones: el patrimonio de Eileen Gu De acuerdo con estimaciones actualizadas en 2026 por portales especializados en riqueza de celebridades, Eileen Gu posee una fortuna cercana a los 50 millones de dólares. La mayor parte proviene de patrocinios, campañas publicitarias y acuerdos de largo plazo con marcas internacionales. Solo en ingresos por patrocinio llegó a superar los 20 millones de dólares anuales, cifras muy superiores a los premios deportivos del esquí. Esa combinación de éxito competitivo y fuerte atractivo comercial explica por qué es considerada la atleta mejor paga de los Juegos Olímpicos de Invierno.

