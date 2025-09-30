Llegó a ser la mujer más rica del continente, pero perdió el 80% de sus millones de manera abrupta







Con su liderazgo, la empresa se posicionó como una de las más importantes del sector, pero no duró mucho.

Yang Huiyan es una empresaria china heredera de Country Garden Holdings, una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes de ese país, fundada por su padre, Yang Guoqiang. Fue reconocida durante años como la mujer más rica de Asia gracias a sus millones en la empresa, su expansión inmobiliaria y su liderazgo en el sector.

En tiempos recientes, su fortuna sufrió un colapso dramático: llegó a estimarse que perdió entre el 80 y 84 % de su patrimonio en un solo año, debido principalmente a la crisis inmobiliaria china, restricciones regulatorias, caída de ventas de viviendas, alto endeudamiento del sector y otros factores adversos.

La historia de Yang Huiyan: la heredera de Country Garden Holdings Yang Huiyan nació en 1981 en la provincia de Guangdong, China. Estudió Marketing y Logística en la Universidad Estatal de Ohio. Cuando regresó a China, heredó una parte mayoritaria de Country Garden (que su padre había fundado en 1992) en 2007, y desde joven se fue involucrando activamente en la compañía.

Bajo su liderazgo, Country Garden experimentó un fuerte crecimiento durante los años del auge inmobiliario en China. Se expandió geográficamente, levantó numerosos proyectos de vivienda y se convirtió en referencia en el mercado inmobiliario, con grandes ingresos y un alto valor bursátil. En esos años, Yang Huiyan llegó a ser considerada la mujer más rica de Asia, gracias a la apreciación de sus acciones y los éxitos de sus inversiones inmobiliarias.

Miles de millones perdidos: la crisis que afectó a Huiyan El desplome comenzó cuando la crisis inmobiliaria en China se hizo más intensa: la caída de la demanda, los costos financieros crecientes, la menor liquidez y las políticas gubernamentales para controlar el alto endeudamiento del sector presionaron fuertemente a desarrolladoras como Country Garden. Como resultado, el valor de las acciones de Country Garden se desplomó, los proyectos inmobiliarios sufrieron retrasos o quedaron inconclusos, y la riqueza de Huiyan, que dependía en alta medida del valor bursátil de sus acciones, se redujo abruptamente. Según Bloomberg y otros medios, la caída fue de alrededor del 84 % en su patrimonio neto, lo que supone perder decenas de miles de millones de dólares.

