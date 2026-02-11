De cuánto es la fortuna de Doja Cat, la rapera estadounidense que canceló sus shows en Argentina + Seguir en









Conocé cuál es el patrimonio de la polémica artista que generó odio después de su participación en el Lollapalooza en Paraguay.

Por el hate recibido, había dicho que dejaría la música, pero volvió a los escenarios. Imagen: REUTERS/Mario Anzuoni

Doja Cat es una rapera, cantante y compositora estadounidense que se volvió una de las figuras más influyentes del pop y el hip-hop actual gracias a sus éxitos virales y su fuerte presencia en redes. Su estilo musical, imagen provocadora y hits internacionales la llevaron rápidamente a la fama y los millones.

En los últimos años también estuvo en el centro de la atención mediática por sus giras y decisiones polémicas, como la cancelación de shows en Sudamérica, el último en Argentina programado para el 8 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista consolidó una carrera global con millones de seguidores y una importante fortuna generada por su música y acuerdos comerciales.

Doja Cat Por su estridencia y su polémica también supo llamar la atención de todo el mundo. Imagen: Axelle/Bauer-Griffin/ Getty Images La historia de Doja Cat Nacida como Amala Ratna Zandile Dlamini en Los Ángeles en 1995, Doja Cat comenzó subiendo canciones a SoundCloud cuando era adolescente. Su talento llamó la atención de productores y firmó contrato discográfico siendo muy joven, lo que impulsó su carrera profesional.

Su salto a la popularidad llegó con el álbum Hot Pink y el éxito mundial “Say So”, mientras que Planet Her consolidó su presencia en los rankings internacionales. También se destacó por su manejo de redes sociales, donde viralizó canciones y construyó una base global de fans.

En Sudamérica protagonizó un episodio muy comentado durante el Lollapalooza Paraguay 2022, cuando una tormenta obligó a cancelar su show. Luego expresó malestar con el público en redes y finalmente suspendió presentaciones en la región, lo que generó fuerte repercusión entre sus seguidores.

Si bien parecía que no regresaría tras las polémicas, la artista lanzó una su gira “Ma Vie World Tour” en septiembre de 2025 donde se presentaría en Argentina en febrero del corriente año. Sin embargo, "por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue", el show fue cancelado una semana antes. De cuánto es el patrimonio de Doja Cat De acuerdo con sitios especializados en riqueza de celebridades, el patrimonio estimado de Doja Cat ronda los 22 millones de dólares. La mayor parte de sus ingresos proviene de ventas musicales, streaming, giras internacionales y contratos publicitarios. Además, su creciente presencia global y colaboraciones con marcas y artistas internacionales siguen impulsando su valor económico, lo que explica la consolidación de su fortuna en pocos años dentro de la industria musical.

