Cerró la fábrica FATE: quién es Javier Madanes Quintanilla, el dueño de la icónica empresa de neumáticos

El empresario es propietario de compañías como Aluar y de la hidroeléctrica Futaleufú. Su fortuna lo ubica entre las 18 personas más ricas de la Argentina.

La histórica fabricante de neumáticos FATE anunció este miércoles el cierre definitivo de sus operaciones tras más de ocho décadas de trayectoria. Cerrará su planta industrial ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, y despedirá a sus empleados.

La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, argumentó en un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente.” La clausura afectará a 920 trabajadores .

FATE es dirigida por Javier Madanes . Su patrimonio personal, según datos de Forbes, asciende a unos u$S1.500 millones, lo que lo ubica como uno de los empresarios más ricos de Argentina, en el puesto 18 del ranking de dicha publicación. El patrimonio familiar es de u$s590 millones.

Además de la fabricante de neumáticos, también dueño de Aluar Aluminio Argentino , cuya planta está ubicada en Puerto Madryn e incluye también a la hidroeléctrica de Futaleufú, que aporta a la transmisión de la energía de la represa hacia la planta con las sociedades Trelpa y Transpa.

Con una producción anual de más de 500.000 toneladas de aluminio a través de Aluar, Madanes Quintanilla tiene el monopolio de la fabricación primaria del insumo primario para la producción de aviones, automóviles, trenes de alta velocidad, tanques, superestructuras de buques, bicicletas, embalaje de alimentos, latas de gaseosas y aberturas, etc.

El día que Madanes criticó al Gobierno y lo criticaron por beneficiarse del "curro proteccionista"

Dueño de una fortuna que contrasta con la crisis de la empresa, y voz cantante de los empresarios industriales, Madanes cuestionó la política de apertura de importación que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. En diálogo con el podcast La Fábrica, a principios del 2025 detalló que en el sector de fabricación de neumáticos se perdió el 30% del empleo en un año, unas 1.200 fuentes de trabajo y pidió bajar impuestos para competir de igual a igual con el mundo.

En la misma entrevista, vaticinó que el cepo para las empresas -que aún sigue vigente- durará "por mucho tiempo" y le pidió al Gobierno “tener cuidado con el nivel de actividad porque el empleo siempre fue importante para los argentinos". “Acá vas a tener cepo, control de capitales o como quieras llamar. Argentina no puede funcionar sin un control de capitales. Eso es absolutamente imposible por mucho tiempo", afirmó.

La palabra de Madanes Quintanilla generó una reacción en las filas del Gobierno y en el oficialismo parlamentario. El Ministro de Economía, Luis Caputo, compartió un video de las declaraciones del empresario en su cuenta de la red social "X" acompañado de un emoticón con la cara de sorpresa. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó: "¿?".

Quien también salió a responderle fue José Luis Espert, por entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, previo a su renuncia por vínculos con el empresario narco Fred Machado. “Madanes (Aluar y Fate) dice 2 burradas acá. Que tenemos cepo para largo (cuando todos los días el BCRA elimina una regulación) y que preocupa la desaparición de la brecha cambiaria (algo deseable). Pobre, sangra por la herida que se le esté terminando el curro proteccionista”, criticó.

La crisis de FATE

El nombre de Madanes Quintanilla volvió a la primera plana de los medios este miércoles tras el anuncio del cierre definitivo de la fábrica de neumáticos FATE. Sus trabajadores se enteraron de manera sorpresiva de la clausura y se presentaron en la puerta de la planta para reclamar por la continuidad de los puestos.

En horas del mediodía, ingresaron al predio saltando por encima del portón de entrada. La policía se encuentra dentro del establecimiento e interviene para evitar la toma.

cartel fate despidos trabajadores

El deterioro de la situación financiera de Fate comenzó en 2019, cuando la empresa aplicó una reducción de 450 puestos en su planta. En 2021 y 2022 se registraron ajustes similares en el marco de conflictos gremiales que afectaron la producción y la relación con mercados externos.

En julio de 2024, la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la administración de Javier Milei, argumentando una abrupta caída de ventas y la pérdida de exportaciones tras el conflicto sindical de 2022.

“La persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”, señalaron entonces. Durante el primer semestre de 2024, la empresa acumuló pérdidas superiores a u$s30 millones, lo que derivó en una reestructuración operativa. En ese período anunció cerca de 200 despidos para “ajustar su estructura a la nueva realidad”.