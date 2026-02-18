FATE: cómo se aceleró la crisis que llevó al cierre de la empresa

La empresa había advertido que las paritarias pondrían en "serio riesgo" la continuidad de la planta. Desde el año pasado la conflictividad venía en aumento.

El clima de confrontación se profundizó con el intercambio de acusaciones entre la empresa y el sindicato.

El cierre de la empresa fabricante de neumáticos FATE que se conoció este miércoles venía gestándose desde hace tiempo. Las discusiones paritarias del 2025 fueron clave y perfilaron una la situación crítica que derivó en la decisión drástica de cerrar su planta dejando en la calle a 920 empleados.

En el año pasado, en cada audiencia ante la Secretaría de Trabajo, la empresa remarcó que atravesaba una situación económica y productiva “muy delicada” , que se profundizó en los últimos meses del año pasado.

Entre otros factores, la firma mencionó la inviabilidad económica de exportar , el aumento de los costos internos impulsado por la inflación, el encarecimiento de los precios de producción medidos en dólares, la caída sostenida de la demanda de neumáticos en el mercado local y el crecimiento de las importaciones provenientes de China, que consideró que se realizan “en condiciones desleales”.

Para FATE, este conjunto de variables generó una “imposibilidad objetiva” de acompañar los incrementos salariales que se discutieron en la paritaria.

Desde la óptica de la empresa del grupo Madanes Quintanilla, acceder a esos aumentos comprometería aún más la sustentabilidad de la planta y pondría “en serio riesgo” la continuidad de las actividades productiva s, con impacto directo sobre el empleo.

Lo que parecía en ese momento una estrategia “extorsiva” según la visión sindical, se terminó confirmando como una dura realidad con el cierre definitivo de la fábrica ubicada en San Fernando.

En ese sentido, FATE remarcó que la discusión salarial no podía desligarse de “la viabilidad económica del negocio” en un contexto recesivo que afecta a buena parte de la industria manufacturera.

El clima de confrontación se profundizó con el intercambio de acusaciones entre la empresa y el sindicato. FATE denunció que las medidas de fuerza impulsadas por el SUTNA constituían “maniobras de intimidación que generan un clima de alta tensión en el establecimiento y agravan una situación económica ya crítica”.

La reacción sindical contra la empresa del grupo Madanes

El SUTNA respondió con dureza a ese planteo. En un comunicado, el gremio sostuvo que la empresa “pretende argumentar problemas económicos y un estado de crisis que sobrepasa sus posibilidades de absorción de las supuestas pérdidas que estaría sufriendo”, y recordó que esos mismos argumentos se repetían, según el sindicato, en cada negociación paritaria.

“Estos mismos argumentos los hemos leído una y otra vez en cada paritaria, en donde FATE ha tenido como expresión recurrente negarse a la firma de numerosos acuerdos”, señaló la organización sindical.

Para el sindicato, ese comportamiento constituyó un “extremo de crueldad absoluta sobre los trabajadores y sus familias, que generó el rechazo no solo de los empleados del sector sino también de la opinión pública y de distintos actores institucionales”.

Frente a este escenario, el SUTNA ratificó la profundización del plan de lucha apenas comenzado el 2026. “Las paritarias del neumático continuarán con la lucha de todo el gremio en defensa del poder adquisitivo, pero particularmente en FATE”, sostuvo el sindicato a mediados de enero, al anunciar paros totales de actividades.

Finalmente, este miércoles los empelados se enteraron del cierre de la fábrica al llegar a su lugar de trabajo. Tras horas de tensión en la planta de San Fernando, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días para destrabar el conflicto.