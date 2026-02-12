Ferrum vendió más sanitarios pero perdió $5.880 millones en el primer semestre

Fabricó casi 500.000 unidades y elevó ventas, pero el deterioro del margen operativo y el aumento de costos, sumado al atraso de precios frente a la inflación, llevaron a un resultado negativo en el semestre cerrado en diciembre.

Para hacerle frente a la recesión durante el ejercicio anterior la empresa paralizó la producción en su planta de Pilar y redujo personal.

Ferrum cerró el primer semestre de su ejercicio 2025/26, finalizado el 31 de diciembre pasado, con ingresos por ventas de $58.352,2 millones y una pérdida neta de $5.880,7 millones, equivalente al 10,1% de su facturación. La empresa profundizó así el deterioro observado en el último ejercicio anual, en un contexto donde el aumento de costos superó la evolución de los precios y comprimió fuertemente los márgenes.

El resultado operativo también fue negativo, con una pérdida de $6.029,9 millones, frente a la ganancia de $448,7 millones que había registrado en igual período del año anterior. A esto se sumaron resultados financieros negativos por $1.196,3 millones, lo que terminó de consolidar el rojo del período.

El deterioro de la rentabilidad se explica principalmente por el desplome del margen bruto, que pasó del 37,4% al 19,3%. Según explicó la compañía, esto ocurrió porque los precios de venta no lograron acompañar el ritmo de la inflación, mientras que los costos fijos tuvieron mayor impacto en un escenario de menor nivel de producción relativa.

A pesar del resultado negativo, Ferrum logró incrementar los volúmenes comercializados en algunas líneas clave. Entre julio y diciembre de del año pasado, la empresa produjo 497.512 artefactos y accesorios sanitarios, un aumento del 12,9% frente a las 440.649 unidades del mismo período anterior.

En términos de ventas, el crecimiento fue aún más marcado. En el mercado interno se comercializaron 750.753 unidades de artefactos sanitarios, lo que representa una suba del 17,8% frente a las 637.043 unidades del mismo período del año previo. A esto se sumaron exportaciones por 36.656 unidades, aunque en este caso se registró una caída frente a las 49.151 del ejercicio anterior.

En total, Ferrum vendió 787.409 unidades de sanitarios entre el mercado local y el externo durante el semestre, consolidando una recuperación en volumen que, sin embargo, no se tradujo en una mejora de los resultados económicos.

El segmento de bañeras también mostró una mejora en producción, con 2.188 unidades fabricadas frente a 1.697 del año anterior, aunque las ventas locales crecieron de forma más moderada, pasando de 6.038 a 6.450 unidades.

Estos datos confirman que la empresa logró recomponer parcialmente su nivel de actividad tras el ajuste realizado el año anterior, que incluyó la parada de la planta de Pilar y la reducción de su estructura operativa. Sin embargo, el incremento en el volumen no fue suficiente para compensar el deterioro de los márgenes.

El contexto económico y el peso de los costos

El balance refleja también el impacto del contexto macroeconómico y sectorial. La empresa señaló que la actividad económica mostró señales de debilidad hacia fines de 2025, con una caída interanual del 0,3% en noviembre, mientras que la construcción retrocedió 4,7% en ese mismo mes y acumuló una baja del 6,6% en los primeros once meses del año.

Este escenario afectó directamente el desempeño de Ferrum, que depende en gran medida del ciclo de la construcción. Si bien algunos insumos vinculados al sector mostraron mejoras, la dinámica general fue insuficiente para sostener la rentabilidad.

El impacto también se reflejó en la estructura patrimonial. El activo total de la compañía se redujo a $245.164 millones, frente a los $250.101 millones registrados un año antes, mientras que el patrimonio neto cayó a $175.269 millones, evidenciando el efecto acumulado de los resultados negativos.

En términos financieros, la empresa registró una salida neta de efectivo de $5.400 millones durante el período, con flujos negativos tanto en las actividades operativas como de inversión y financiamiento, lo que refleja las dificultades para generar caja en el actual contexto.

No obstante, la compañía logró reducir algunos costos operativos. Los gastos de administración y comercialización bajaron 9,6%, mientras que los otros gastos operativos cayeron significativamente debido a menores costos de reestructuración, en comparación con el ejercicio anterior, cuando la parada de la planta había generado un impacto extraordinario.

La empresa también destacó mejoras en la productividad de sus plantas de Avellaneda y Pilar, junto con acciones orientadas a optimizar costos, gestionar precios de insumos y ampliar la oferta de productos importados como parte de su estrategia para mejorar la competitividad.

Según se desprende de su reseña informativa, de cara al futuro, Ferrum mantiene su foco en la eficiencia operativa y la reducción de costos, en un contexto donde la recuperación de la construcción y la evolución de la inflación serán determinantes para recomponer la rentabilidad. Por ahora, el balance muestra una empresa que logró aumentar su volumen de ventas y sostener su nivel de actividad, pero que sigue enfrentando un problema estructural de márgenes que la mantiene en terreno negativo.