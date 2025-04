Chau Instagram y Twitter: la novedosa aplicación que se inventó para que esté disponible solo 3 horas al día

Las pantallas generan una verdadera adicción, y parecería que el problema no tiene solución, hasta ahora.

Las redes sociales que lideran el top en cantidad de usuarios son Instagram, Facebook, Tik Tok y X (Twitter), pero no todo termina ahí. Existen otras propuestas que, aunque son menos conocidas, tienen un lento pero constante crecimiento entre los jóvenes. Una de ellas es seven39, con una estética noventosa y una combinación violeta amarilla que recuerda a las páginas web de aquellos años.

La limitación de horas no es casual, la propuesta aparece en una época donde las redes sociales se encuentran en la mira debido a los riesgos de su uso excesivo, entre otras cuestiones. La idea de Seven no es poner un contador que dure 3 horas, sino estar abierta durante un período de tiempo que es el mismo para todos, ocasionando así un lugar de encuentro, similar al presencial y llamando la atención de los usuarios.