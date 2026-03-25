Cierre de FATE: la empresa no se presentó a la primera audiencia de conciliación obligatoria en la Provincia

Tampoco pagó los sueldos caídos desde el cierre de la planta. El Sindicato pidió sanciones, mientras acelera las gestiones políticas para impulsar el proyecto de ocupación temporal.

El SUTNA se movilizará mañana a la Legislatura bonaerense para reunirse con los Senadores.

El conflicto por el cierre de la planta de FATE sumará esta semana corta nuevas gestiones políticas e institucionales por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) con autoridades del Ministerio de Trabajo y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo central es avanzar en la intervención temporal de la fabricante de neumáticos por parte del gobierno bonaerense.

El primer movimiento se concretó hoy, miércoles, mediante una primera audiencia de conciliación obligatoria en la jurisdicción del Ministerio de Trabajo provincial, a cargo de Walter Correa.

Bajo la órbita de esta cartera se dictó la semana pasada una conciliación obligatoria que vence el lunes 13 de abril . Hoy se hizo la primera audiencia, cuyo dato sobresaliente fue que la empresa no se presentó a la mesa de negociación , pese a la amenaza formal de ser obligada a asistir mediante la fuerza pública.

Sobre este punto, el Sindicato dejó expresada en el acta de la reunión la siguiente denuncia sobre la actitud de FATE: “Ya incumplió con las leyes laborales cuando llevó adelante el lock-out patronal, pretendiendo un cierre de planta que traería aparejado la destrucción de miles de puestos de trabajo. Incumplió con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano de Nación, no reincorporó a los trabajadores ni pagó los sueldos”.

Y añadió: “Ahora no asiste a la audiencia fijada por este Ministerio de Trabajo arguyendo excusas insostenibles. El motivo que argumentó fue la ya desestimada denuncia penal por usurpación que realizó la propia empresa al comienzo del conflicto. Dicha denuncia fue desestimada ya hace tiempo por la Justicia Penal, la cual en su momento entendió que los trabajadores de FATE estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la defensa de los puestos de trabajo”.

Respecto del pago de salarios, el gremio alertó ante las autoridades laborales de la Provincia que “el pasado viernes 20 de marzo, habiéndose vencido el plazo para el pago de los jornales correspondientes a la primer quincena del mes de marzo, y en vigencia de la conciliación obligatoria dictada por esta cartera, la empresa no ha abonado los salarios”.

La representación sindical formuló al final de la audiencia tres reclamos concretos ante las autoridades, según figura en el acta:

-Fije nueva audiencia presencial en la delegación Tigre. Dado que esta audiencia fue fijada bajo apercibimiento de asistir por la fuerza pública, solicitamos que se efectivicen los apercibimientos y se ultimen todas las herramientas a su alcance para garantizar la asistencia de la empresa.

-Fije multas por incomparecencia y por el no pago de salarios (a la fecha adeudan la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo).

-Impulse las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento y conservación del buen estado de la maquinaria utilizando la mano de obra a disposición que tienen los trabajadores que hace años vienen realizando estas tareas.

El funcionario actuante procedió a fijar nueva fecha de audiencia para este viernes 27 de marzo a las 10:00 en la sede de la Delegación Regional Tigre del Ministerio de Trabajo provincial.

Avanzan las gestiones políticas por FATE

Las conversaciones que el SUTNA mantiene en simultáneo con los funcionarios bonaerenses apuntan a analizar los pasos a seguir frente a la posibilidad de una “ocupación tempore”, figura contemplada en el proyecto de ley impulsado por el sindicato para evitar el cierre definitivo de la planta y garantizar la continuidad productiva.

El eje de esa propuesta consiste en declarar de “utilidad pública” la producción de la fábrica y habilitar una ocupación temporaria bajo control del Estado provincial, con participación de los trabajadores.

La iniciativa ya comenzó a analizarse informalmente en la Legislatura bonaerense y en una primera reunión que mantuvo el SUTNA con los bloques de Diputados. Y continuará mañana, jueves, con los Senadores.

Como parte de esta estrategia parlamentaria que ya dio sus primeros pasos la semana pasada, el gremio asegura que los bloques involucrados podrían conformar una mayoría suficiente para avanzar con el tratamiento del proyecto en el recinto y conseguir su aprobación.

El conflicto además tiene como telón de fondo una situación social cada vez más delicada. Desde el cierre de la planta, anunciado el 18 de febrero, los trabajadores no solo enfrentan la incertidumbre laboral sino también el impacto económico inmediato por la falta de ingresos.

La empresa se negó a pagar los sueldos caídos desde esa fecha en que se dictó la primera conciliación obligatoria por parte de la cartera laboral nacional. Esta decisión implicó una sanción económica por parte del Gobierno a la firma del grupo Madanes por considerar que viola los compromisos que implica la conciliación obligatoria.

Frente a esta situación, el SUTNA decidió apelar, en simultáneo con las negociaciones políticas, a las acciones legales para reclamar el pago de los salarios caídos.

En una comunicación a todos sus afiliados, el Sindicato los convocó a asistir a la seccional con los telegramas enviados para reclamar la normalización de los sueldos pendientes.

La medida es parte de la campaña que viene realizando para reforzar el recurso de amparo presentado contra el cierre de la empresa, que incluye también la cuestión salarial durante la vigencia de la conciliación obligatoria.

En paralelo, los abogados laboralistas analizan presentar una denuncia adicional ante los llamados realizados por parte de la empresa -que el gremio califica de “ilegales”- hacia algunos trabajadores para inducir la aceptación de las indemnizaciones.