Cierre y despidos masivos: la cadena hotelera que tuvo que tomar una decisión inesperada

Una fuerte medida sacudió por completo al sector y generó una gran incertidumbre sobre el futuro de miles de trabajadores.

El turismo en Cuba está pasando por uno de los momentos más complejos de los últimos años. A los problemas vinculados con la baja llegada de visitantes y las dificultades operativas, ahora se les suma una decisión empresarial que impacta directamente en la actividad económica de la isla.

La noticia generó repercusión internacional porque involucra a una de las compañías más importantes del mercado hotelero español. La medida llega en medio de nuevas restricciones internacionales, una fuerte caída de la demanda y un escenario cada vez más desafiante para el sector.

La empresa española Meliá Hotels International anunció que dejará de operar y comercializar 15 hoteles en Cuba , una decisión que aplicará inmediatamente a través de un proceso de desvinculación progresiva de esos establecimientos. La compañía explicó que responde a una combinación de factores políticos, sociales, económicos y legales que afectan actualmente a la isla.

El anuncio se produjo el 3 de junio de 2026 , apenas dos días antes del vencimiento del plazo establecido por Estados Unidos para que las empresas extranjeras cortaran vínculos con entidades relacionadas con GAESA , el conglomerado económico administrado por las Fuerzas Armadas de Cuba .

El origen del conflicto está en una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que endureció las sanciones contra Cuba. La normativa habla sobre consecuencias para las compañías que mantengan relaciones comerciales con organizaciones alcanzadas por esas restricciones, como posibles obstáculos para acceder al sistema financiero internacional, limitaciones bancarias y eventuales congelamientos de activos.

Para una firma internacional como Meliá, estas condiciones representaban un desafío considerable para sus operaciones internacionales.

La salida de los 15 establecimientos se suma a otras decisiones similares tomadas por grandes grupos turísticos. Un día antes, Iberostar había comunicado el abandono de 12 hoteles en la isla, mientras que la empresa canadiense Blue Diamond confirmó el cese total de sus actividades en territorio cubano. A esto se agregó la suspensión de la ruta aérea entre La Habana y Madrid por parte de Iberia.

Meliá también aclaró que el impacto financiero no va a ser tan duro debido a que la mayoría de los hoteles involucrados ya permanecían cerrados o sin actividad regular. La empresa atribuyó esta situación a los problemas energéticos que atraviesa el país y al desplome de la demanda turística.

Los establecimientos afectados se encuentran en La Habana, Varadero, Cayo Santa María, Jardines del Rey y Holguín, e incluyen propiedades de las marcas Meliá, Sol, Paradisus e Innside.

La relación de la compañía con Cuba tenía una extensa trayectoria, ya que la cadena desembarcó en la isla en 1990 a través de su filial portuguesa y se convirtió en una de las primeras empresas hoteleras internacionales en operar ahí tras la apertura al turismo extranjero impulsada por el gobierno cubano.

Melia Hotels La reconocida empresa hotelera se despide de Cuba. Gentileza - Ig: @melia_cuba

Cientos de despidos en el área de turismo

Las consecuencias de esta crisis no se limitan a las empresas, ya que el impacto más fuerte recae sobre los trabajadores vinculados a la actividad turística, uno de los motores históricos de la economía cubana. Según los datos difundidos, alrededor de 300.000 empleados del sector turístico perdieron sus puestos laborales desde mayo de 2026.

La caída de visitantes también ayuda a explicar este escenario, durante el primer trimestre de 2026, Cuba recibió 298.057 turistas, un volumen que marcó una baja del 48% respecto del mismo período de 2025.

La retracción del mercado se volvió aún más evidente en la demanda hotelera, porque de acuerdo con la información difundida por la compañía española, la actividad turística en la isla registró una disminución del 70% en comparación con el año anterior.

Ante este panorama, Meliá informó que trabaja en una transición ordenada para comunicar la situación a los clientes, proveedores y socios comerciales. Hasta el momento, no se conocieron los detalles sobre el tratamiento de las reservas vigentes ni sobre el futuro de los trabajadores de los hoteles que dejarán de operar bajo su gestión.