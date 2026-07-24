Faltó a una reunión y convirtió a Bill Gates en el hombre más rico del mundo: la historia de Gary Kildall

Pese a que sostuvo que no fue el único motivo, su ausencia en una reunión clave le impidió quitarle el trono a Microsoft.

Este empresario se perdió la oportunidad de quedarse con todo lo que hoy posee Gates en Microsoft.

Gary Kildall no es un nombre muy conocido. A diferencia de Bill Gates y sus miles de millones de dólares , su escasa presencia en la industria tecnológica se debe a un motivo insólito: el programador, enfocado hasta sus últimos días en desestimar esta versión, se ausentó en una reunión clave .

Esto le permitió al fundador de Microsoft tomar ventaja en un mercado sin rumbo claro sobre el futuro. Si bien Kildall intentó desmentir esa razón para explicar la pérdida del importante acuerdo comercial, la leyenda creció con el correr de los años y el éxito de Gates en el rubro.

Gary Kildall era programador y había trabajado con los primeros microprocesadores de Intel . En 1973 creó CP/M, un programa diseñado para ejecutar aplicaciones y administrar la información almacenada en las primeras computadoras personales.

Kildall junto a un joven Gates, quien terminaría desplazándolo del mercado gracias a que su sistema operativo era mucho más económico.

La importancia de su desarrollo residía en su adaptabilidad a diferentes equipos . En los primeros años de la informática, cada fabricante construía máquinas con características propias. Por eso, un software capaz de funcionar en distintos modelos resultaba mucho más útil en comparación con uno creado para una sola computadora.

El producto de Kildall comenzó a ser adoptado por distintas empresas hasta convertirse en uno de los más utilizados del mercado. Junto con Dorothy Kildall, fundó Digital Research para vender licencias a los fabricantes , impulsando un negocio de rápido crecimiento.

Hacia 1980, la compañía ya generaba alrededor de u$s5 millones anuales. Su creador se encontraba en una posición privilegiada dentro de una industria en etapa de definición sobre el siguiente paso de un sector estratégico.

Gates y Microsoft aprovecharon la fallida reunión de Kildall con IBM para adueñarse del mercado. Página de Facebook de Bill Gates

La fallida reunión con IBM que le costó una fortuna de millones

Los representantes de la firma llegaron a la sede de Digital Research para negociar, pero Gary Kildall no estaba allí. La versión más extendida sostiene su salida a volar en su avioneta, aunque el propio programador negó tiempo después esa explicación sobre lo ocurrido.

Dorothy recibió a los ejecutivos y las conversaciones no avanzaron. Surgieron importantes desencuentros respecto al acuerdo de confidencialidad pretendido por la firma y sobre las condiciones necesarias para adaptar el programa al nuevo equipo.

Los representantes se retiraron sin un contrato. Días después, volvieron a tomar contacto con Microsoft: Paul Allen encontró QDOS, un programa creado por Tim Paterson para Seattle Computer Products, y la empresa de Gates consiguió los derechos de uso.

Tras modificarlo, Microsoft lo rebautizó como MS-DOS. La parte central del acuerdo con IBM no consistió únicamente en la llegada del programa a sus computadoras, sino en la posibilidad de conservar el derecho de venta a otros fabricantes.

Digital Research todavía tuvo una oportunidad de competir. Su producto fue ofrecido como alternativa, pero la brecha de precio era enorme: u$s240 frente a los u$s40 del MS-DOS. Esa diferencia convirtió a la opción más barata en la alternativa más atractiva para el mercado.

El sistema de Microsoft se expandió junto con las computadoras compatibles con IBM y la empresa comenzó a recibir ingresos de numerosos fabricantes. Bill Gates terminó convirtiéndose en el hombre más rico del mundo, mientras Kildall quedó fuera de una negociación capaz de transformar para siempre el tamaño de su firma.

Qué pasó con Kildall tras desaprovechar una oportunidad única

La empresa no desapareció después de perder aquel contrato. Digital Research continuó desarrollando programas y mantuvo su presencia en el sector, aunque CP/M perdió terreno frente al producto instalado por Microsoft entre los fabricantes.

En 1991, Novell compró la compañía. La operación le reportó a Kildall una importante suma de dinero y puso fin a la etapa de Digital Research como empresa independiente.

El programador también cuestionó la versión sobre la reducción de toda la historia a una simple ausencia en un encuentro. Según su relato, el fracaso tuvo varias causas y resultaba imposible de explicar únicamente por su falta de presencia al momento de la llegada de los ejecutivos.

Gary Kildall murió en 1994, a los 52 años, tras sufrir un traumatismo craneal en California. Para entonces, Microsoft había conseguido una posición dominante en el mercado de las computadoras y el programa creado por su antiguo competidor había quedado completamente relegado.