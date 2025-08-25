Viajar dentro de la Argentina o planificar vacaciones en Brasil ahora es más accesible con el regreso del FlySale de Flybondi. La aerolínea low cost ofrece tarifas promocionales desde $17.999 por tramo para volar a destinos nacionales y desde $151.000 ida y vuelta para internacionales, con disponibilidad entre septiembre de 2025 y junio de 2026.
Como volar por la Argentina por menos de $18.000
Flybondi relanza su campaña FlySale con pasajes nacionales e internacionales para viajar entre septiembre de 2025 y junio de 2026.
Entre las opciones destacadas, se encuentran tickets desde $17.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba, $26.999 para Buenos Aires-Mendoza y $27.999 para vuelos hacia Neuquén y Bariloche. Además, se podrán conseguir tarifas desde $29.999 para Buenos Aires-Tucumán y desde $32.999 hacia Corrientes e Iguazú.
Otros destinos incluyen Puerto Madryn y Salta desde $32.999, Posadas y Santiago del Estero desde $33.499, San Juan desde $36.999, Comodoro Rivadavia desde $37.999 y Jujuy desde $39.999. Para quienes buscan viajar al sur, los precios comienzan en $69.999 para El Calafate y Ushuaia.
En cuanto a vuelos interprovinciales, se podrán encontrar pasajes desde $30.999 para Córdoba-Salta, $31.999 para Córdoba-Neuquén, $32.999 para Córdoba-Bariloche y $49.999 en la ruta Ushuaia-El Calafate.
Opciones internacionales desde Argentina
La promoción también incluye vuelos internacionales. Entre ellos: Buenos Aires-Encarnación desde $151.000 ida y vuelta, Buenos Aires-Florianópolis desde $165.000, Buenos Aires-San Pablo desde $182.000 y Buenos Aires-Río de Janeiro desde $195.000, todos con carry on incluido.
Para quienes planifican vacaciones de verano, hay tarifas desde $260.000 para Buenos Aires-Salvador de Bahía y $286.000 para Buenos Aires-Maceió. Desde Córdoba, los precios arrancan en $230.000 hacia Florianópolis y $238.000 hacia Río de Janeiro.
Flybondi en números
Desde su llegada en 2018, Flybondi transportó a más de 16 millones de pasajeros, de los cuales el 20% voló en avión por primera vez. La compañía opera con 14 aviones Boeing 737-800 NG, conecta 17 destinos nacionales a través de 20 rutas y vuela a Brasil y Paraguay con siete rutas internacionales.
Con el lema “la libertad de volar”, Flybondi sostiene su compromiso de acercar los viajes a más argentinos y ampliar la conectividad regional.
