Como volar por la Argentina por menos de $18.000

Flybondi relanza su campaña FlySale con pasajes nacionales e internacionales para viajar entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

Flybondi relanza su campaña FlySale, con miles de pasajes disponibles para viajar por Argentina y la región.

Viajar dentro de la Argentina o planificar vacaciones en Brasil ahora es más accesible con el regreso del FlySale de Flybondi. La aerolínea low cost ofrece tarifas promocionales desde $17.999 por tramo para volar a destinos nacionales y desde $151.000 ida y vuelta para internacionales, con disponibilidad entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las opciones destacadas, se encuentran tickets desde $17.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba , $26.999 para Buenos Aires-Mendoza y $27.999 para vuelos hacia Neuquén y Bariloche. Además, se podrán conseguir tarifas desde $29.999 para Buenos Aires-Tucumán y desde $32.999 hacia Corrientes e Iguazú.

Otros destinos incluyen Puerto Madryn y Salta desde $32.999 , Posadas y Santiago del Estero desde $33.499 , San Juan desde $36.999 , Comodoro Rivadavia desde $37.999 y Jujuy desde $39.999 . Para quienes buscan viajar al sur, los precios comienzan en $69.999 para El Calafate y Ushuaia.

En cuanto a vuelos interprovinciales, se podrán encontrar pasajes desde $30.999 para Córdoba-Salta , $31.999 para Córdoba-Neuquén , $32.999 para Córdoba-Bariloche y $49.999 en la ruta Ushuaia-El Calafate.

La promoción también incluye vuelos internacionales. Entre ellos: Buenos Aires-Encarnación desde $151.000 ida y vuelta , Buenos Aires-Florianópolis desde $165.000 , Buenos Aires-San Pablo desde $182.000 y Buenos Aires-Río de Janeiro desde $195.000 , todos con carry on incluido.

Para quienes planifican vacaciones de verano, hay tarifas desde $260.000 para Buenos Aires-Salvador de Bahía y $286.000 para Buenos Aires-Maceió. Desde Córdoba, los precios arrancan en $230.000 hacia Florianópolis y $238.000 hacia Río de Janeiro.

p9-avion flybondi_opt.jpeg mercado. Flybondi transportó 6 millones de pasajeros desde 2018.

Flybondi en números

Desde su llegada en 2018, Flybondi transportó a más de 16 millones de pasajeros, de los cuales el 20% voló en avión por primera vez. La compañía opera con 14 aviones Boeing 737-800 NG, conecta 17 destinos nacionales a través de 20 rutas y vuela a Brasil y Paraguay con siete rutas internacionales.

Con el lema “la libertad de volar”, Flybondi sostiene su compromiso de acercar los viajes a más argentinos y ampliar la conectividad regional.