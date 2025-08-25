Decathlon invertirá u$s100 millones para abrir 20 locales en Argentina







El primer local de Decathlon llegará en el último trimestre del año y estará ubicado en el complejo Al Río. Ahora buscan cubrir más de 100 puestos de trabajo.

La primera tienda de Decathlon en Argentina llega a Vicente López.

Finalmente se concreta. El primer local de Decathlon en Argentina está por desembarcar en el país. La firma abrirá su primer local en el complejo Al Río, en Vicente López, y contará con 3.000 m² de superficie. La apertura, programada para el último trimestre de 2025, implicará una inversión de u$s20 millones y generará 100 puestos de trabajo directos.

La propuesta no solo contempla la tienda física, sino también la plataforma online, que permitirá realizar compras con entregas a todo el país. Según la planificación de la compañía, la expansión en los próximos cinco años demandará más de u$s100 millones con la apertura de 20 locales e incorporará 750 empleos directos, consolidando así a Argentina dentro del mapa global de la marca.

Experiencia multideporte y marcas propias Decathlon ofrece una experiencia completa para el deporte, con más de 5.000 productos multideportes, que abarcan desde running, deportes colectivos, montaña y acuáticos, hasta ciclismo y disciplinas menos masivas. Entre sus marcas propias se destacan Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La compañía asegura que los productos disponibles en Argentina serán los mismos que se venden en Europa, incluyendo opciones de tecnicidad para principiantes y profesionales de alto rendimiento. La tienda está pensada para que los visitantes descubran y prueben los productos, convirtiendo la compra en una experiencia de entretenimiento y aprendizaje deportivo.

La marca, nació en 1976 en Englos, Francia, y supo ganarse el interés de los deportistas por sus precios económicos y variedad de productos. Actualmente, cuenta con 1.700 tiendas en 78 países. En América del Sur, la firma ya tiene presencia en mercados como Chile, Brasil y Uruguay.

Con la llegada a Argentina, Decathlon busca consolidar su propuesta como un referente en retail deportivo. “Estamos muy entusiasmados de abrir nuestra primera tienda en Argentina, la cual cuenta con un formato innovador y nueva estética de la marca. El país cuenta con una amplia variedad de disciplinas y es un referente mundial en deporte y retail, lo que genera un vínculo especial entre Decathlon y los argentinos”, explicó Magela Mendez, Gerente Comercial de Decathlon.

El desembarco de Decathlon generará un impacto significativo en empleo, con puestos vinculados a retail, logística, atención al cliente, gestión comercial, deportes y tienda digital. Actualmente buscan cubrir 100 puestos de trabajo. Otras marcas que desembarcan en Argentina Decathlon se suma a un contexto de expansión internacional donde otras marcas globales también desembarcan en el país, fortaleciendo la oferta de retail y moda de alto perfil. Entre ellas se encuentran Sandro Paris, con moda urbana y sofisticada, Dr. Martens, reconocida por su calzado icónico, Dolce & Gabbana, símbolo de lujo y alta costura, Timberland, con indumentaria y calzado outdoor, entre otras. En paralelo, hay otros desembarcos confirmados desde Brasil. Osklen, Penalty y Track & Field llegarán bajo la gestión del Grupo Dass, con propuestas vinculadas a moda urbana y deportiva. En gastronomía, una de las novedades más destacadas es la apertura del primer local de 100 Montaditos, cadena de tapas nacida en España, que llegará al país de la mano del Grupo RE, operador también de Almacén de Pizzas y Juan Valdez. El debut será en un shopping porteño en el tercer trimestre del año. También vuelven dos clásicos de los '90: Pizza Hut y Domino’s Pizza.