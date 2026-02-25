Aeropuertos Argentina invertirá u$s110 millones este año en obras para mejorar el aeropuerto de Ezeiza

La compañía del grupo Eurnekián renovará pistas, ampliará la terminal de cabotaje e incorporará nueva tecnología. También actualizará el área de operaciones de carga.

Aeropuertos Argentina anunció que durante 2026 invertirá u$s110 millones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , que destinará a un plan de obras para fortalecer la capacidad operativa, la seguridad, la infraestructura tecnológica y la expansión del negocio de cargas.

La cifra representa casi la mitad del total de inversiones previstas por la empresa para todo el año, que superarán los u$s200 millones .

El anuncio fue realizado por Sebastián Villar Guarino , gerente general del aeropuerto, durante una presentación ante la prensa en la que participó Ámbito . El ejecutivo detalló los ejes del programa y puso el foco en el crecimiento sostenido de pasajeros y operaciones que viene registrando la principal terminal aérea del país.

“El plan de inversiones tiene tres ejes . Uno es lo que nosotros llamamos las obras lado tierra , que son las terminales básicamente. Después están las inversiones en el área de cargas y finalmente en lo que llamamos lado aire ”, detalló.

“Así como en 2023 la gran inversión se destinó a las terminales y las obras de la nueva terminal y todo lo que estuvo asociado a eso, el año 2026 va a ser el año del lado aire. Vamos a tener un nivel de inversión muy fuerte en esta área”, explicó.

Villar Guarino precisó que las obras del lado aire insumirán alrededor del 70% de los u$s110 millones que se van a invertir en Ezeiza este año.

Un 2026 marcado por el “lado aire”

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Aeropuertos Argentina, el plan de obras para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza permitirá fortalecer la eficiencia y la seguridad operacional, así como mejorar los servicios al pasajero y ampliar las capacidades de la terminal de cargas frente al incremento sostenido de la actividad.

La mayor parte de las inversiones estarán centradas en el denominado “lado aire”, es decir, las áreas vinculadas a pistas, plataformas y calles de rodaje.

Entre los proyectos más relevantes se destaca la creación de la nueva plataforma Golf, que permitirá la operación y el estacionamiento de siete aviones narrow body (de fuselaje estrecho), con espacio de rampa dedicado. Esta obra facilitará soportar un mayor nivel de actividad y mejorar la rotación de aeronaves.

Adicionalmente, se rehabilitará la pista secundaria 17-35 y la intersección entre ésta y la pista principal 11-29. Se trata de intervenciones estratégicas destinadas a fortalecer la capacidad y eficiencia operativa del aeropuerto, asegurando condiciones de infraestructura acordes al desarrollo futuro de la terminal.

Como consecuencia de estos trabajos, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre próximos, la operación del aeropuerto estará restringida exclusivamente a la pista 11-29, que operará limitada a 1850 metros en lugar de los 3300 metros actuales.

PLAN DE INVERSIONES EN EZEIZA Sebastián Villar Guarino, gerente general del aeropuerto de Ezeiza.

Esta condición implicará que las líneas aéreas deberán adecuar sus planes operativos, especialmente en el caso de aviones de mayor tamaño. En algunos casos puntuales habrá aeronaves de gran porte que no podrán operar durante esos 15 días, afectando el flujo habitual de vuelos.

Desde la empresa señalaron que estas condiciones permitirán sostener la operación del aeropuerto de acuerdo con los criterios operativos y de performance definidos por cada compañía aérea, mientras se ejecutan los trabajos programados.

En el marco de este conjunto de obras, proyectadas en conjunto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también se remodelará el anillo de balizamiento —el sistema de iluminación que asiste los despegues y aterrizajes—, se repavimentará el rodaje Alfa y se crearán nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa.

Ampliación de la terminal de cabotaje y servicios al pasajero

En el denominado “lado tierra”, el plan contempla la ampliación en 1.200 metros cuadrados de la terminal de arribos domésticos.

Sobre la ampliación de la Terminal C, de cabotaje, Villar Guarino comentó: “En los últimos dos años tuvimos una ampliación de la terminal C acompañando el crecimiento de pasajeros. Hace algunos años teníamos unos 6.000 pasajeros de cabotaje y hoy tenemos casi 300.000 pasajeros. Las obras son para ir acompañando ese crecimiento”.

Se sumarán cinco nuevas puertas de embarque, llevando el total a 12, y se agregarán 3.500 metros cuadrados de área total de preembarque.

En ese nuevo espacio se construirán también una nueva sala VIP, nuevas propuestas gastronómicas y un espacio especialmente diseñado para niños, en línea con una estrategia que apunta a elevar la experiencia del pasajero en un aeropuerto que compite en estándares internacionales.

Desde el punto de vista tecnológico, se realizará el recambio integral del sistema de operación en terminal de las aerolíneas. La modernización incluye más de 1700 periféricos entre computadoras de check-in, equipos de gate, terminales de self check-in, dispositivos de self bag drop, puestos de control de seguridad, monitores, impresoras de tarjetas de embarque, lectoras de pasaporte y lectoras de marbetes.

Estos equipos serán de última generación y estarán listos para operar con sistemas biométricos, tecnología que ya se encuentra disponible en los procesos de migraciones y que permitirá avanzar hacia procesos más ágiles y seguros, se informó.

Esta parte del plan incluye además un capítulo orientado a la sustentabilidad y la eficiencia energética. Se pondrá en marcha un sistema de abastecimiento energético que permitirá proveer de energía renovable a cinco posiciones de aeronaves, reduciendo el consumo de combustibles auxiliares en tierra y la huella ambiental de la operación.

A su vez, se inaugurará una nueva planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa que permitirá tratar el 100% del agua utilizada en el aeropuerto, un paso relevante en términos de gestión ambiental para una infraestructura que recibe millones de pasajeros al año.

Fuerte apuesta de Aeropuertos Argentina al negocio de cargas

Otro de los ejes estratégicos del plan es el fortalecimiento de Aeropuertos Argentina Cargas, el brazo logístico del grupo en la terminal.

Se prevé la construcción de la Terminal Única de Courier (TUC), con una superficie de 12.000 metros cuadrados, que concentrará la operatoria de envíos expresos en un único espacio. Esta infraestructura permitirá optimizar tiempos y procesos en un segmento que viene creciendo de la mano del comercio electrónico y la internacionalización de pymes.

Según estimó Villar Guarino, el crecimiento que tuvo en el último año el movimiento de cargas a través del sistema courier fue exponencial: de 4.000 paquetes diarios que ingresaban en 2024 se llegó a unos 25.000 paquetes diarios a comienzos de este año.

En paralelo, se ampliará el área de exportación de productos perecederos, que pasará de 4.500 metros cuadrados a casi 7.000 metros cuadrados de áreas con temperatura controlada. Este desarrollo es clave para sectores como el agroindustrial, que requiere cadenas de frío eficientes para exportar carnes, frutas, pescados y otros productos sensibles.

Las obras incluirán además una nueva circulación hacia la autopista Ricchieri, mejorando el tránsito interno y la conectividad terrestre de la terminal, un aspecto crítico para la logística de cargas.

Continuidad del proceso de modernización

Las inversiones anunciadas para 2026 se suman a la infraestructura inaugurada en 2025. Entre las mejoras recientes se cuentan la ampliación del área de embarque doméstico con nuevas opciones de gastronomía y servicios, la creación de la Sala de Calma —diseñada para contribuir al bienestar de personas dentro del espectro autista—, la reforma del Punto de Inspección y Registro (PIR), la apertura de una nueva Sala VIPClub premium, una nueva terminal para rentadoras de vehículos y nuevos locales comerciales.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral orientada a posicionar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza como un hub competitivo en la región, capaz de absorber mayores volúmenes de pasajeros y operaciones en un contexto de recuperación y expansión del tráfico aéreo.

En 2025, la terminal registró un récord histórico de pasajeros, con un total de 12 millones, un 5,10% más que en 2024. En el aeropuerto operan 31 líneas aéreas que conectan con destinos en todo el mundo, con 55 destinos internacionales y 35 destinos domésticos.

Ubicado a 23 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el aeropuerto cuenta con infraestructura apta para la operación de aviones de gran porte y concentra la mayor parte del tráfico internacional del país, constituyéndose en el principal punto de ingreso y egreso del turismo.