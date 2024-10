Creó un objeto que dejó millones en ganancia, pero terminó pobre: la historia de Catherine Hettinger

Sus dificultades para mantener la licencia terminaron haciendo que no pudiera disfrutar de lo que generó su invento.

Catherine Hettinger fue la inventora del mismísimo Fidget Spinner , un juguete que estuvo muy de moda entre los años 2016 y 2017 en todo el mundo. Ella lo ideó en 1997 para entretener a su hija. Catherine es de Florida, Estados Unidos. Y después de inventar este juguete, lo patentó durante 8 años, pero en 2005 no pudo renovar la patente porque no tenía los 400 dólares que le solicitaban.

Si bien ahora otras personas están obteniendo las ganancias que ella merecía, dice que no está enojada o resentida con quienes patentaron su invento. Para ella, el hecho de que a los niños les divierta el juego es suficiente. Además, lo considera muy divertido y relajante, y también contó que sirvió para ayudar a niños con autismo.

Fidget Spinner

Quién es Catherine Hettinger y cuál fue su creación

La idea surgió a principios de los años 90, cuando ella no tenía la posibilidad de jugar con su hija. Ese no fue su primer invento, sino que ideó diferentes cosas, prototipos, juguetes que se parecían a otros, pero nunca algo concreto, aunque para su hija eran entretenimientos válidos. Un día logró hacer ese pequeño elemento que no dejaba de girar y lo mostró a alrededor de 2000 personas que quedaron fascinadas.