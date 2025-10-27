Cyber Monday 2025: cuándo es, cuánto dura y cómo acceder a los descuentos







Miles de marcas ofrecerán descuentos online y beneficios exclusivos en todo el país.

Oportunidades imperdibles en compras online Pixabay

Las compras online toman protagonismo otra vez tras la nueva edición del Cyber Mondar 2025, el evento de descuentos más esperado del comercio electrónico en Argentina. Es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y reúne a miles de marcas y plataformas digitales que podrán ofrecer rebajas en tecnología, en indumentaria, en viajes, en electrodomésticos y mucho más.

El Cyber Monday se volvió una de las fechas más esperadas en el calendario de consumo nacional, con un gran impacto en el comercio digital. Cada edición reúne a muchos usuarios que aprovechan las promociones para adelantar las compras de fin de año, renovar productos o acceder a beneficios de financiamiento. Desde CACE recomiendan prepararse con anticipación y revisar las condiciones de envío y de financiación antes de realizar compras.

cyber monday.jpg Pixabay Qué es el Cyber Monday El Cyber Monday es una iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que tiene como objetivo promover el comercio electrónico y fortalecer la confianza de los consumidores en las compras digitales. Durante tres días, las principales marcas del país ofrecen descuentos, cuotas sin interés y beneficios exclusivos en sus tiendas online oficiales.

El evento se realiza desde el año 2012 y forma parte de un conjunto de fechas especiales que incluyen también el Hot Sale y el Black Friday, con el objetivo de impulsar las ventas y ampliar el acceso a productos y servicios a través de internet.

Cuándo es el Cyber Monday en 2025 y cuánto dura La edición Cyber Monday 2025 se llevará a cabo los lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre, según el cronograma oficial de la CACE.

Durante esas 72 horas, los consumidores podrán acceder a miles de productos con rebajas exclusivas y beneficios bancarios. Además, muchas marcas suelen extender las promociones unos días más bajo la modalidad “Cyber Week”, permitiendo aprovechar los descuentos incluso después del evento principal. Cyber Monday 2025: cómo acceder a los descuentos Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio oficial, donde encontrarán las marcas adheridas y las categorías destacadas. Desde esa plataforma se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente. Las principales categorías incluyen tecnología, viajes, moda, hogar, belleza y entretenimiento, y muchas empresas complementan las ofertas con planes de financiación, envíos gratis y devoluciones sin costo. Se podrán pagar con débito las compras online Los comercios de electrónica aseguran que triplicaron sus ventas en el canal online en el último mes. Cómo aprovechar el Cyber Monday y no caer en estafas La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento: Verificar siempre que el sitio web sea oficial (dominio “.com.ar”)

No compartir datos personales ni bancarios por canales no seguros

Revisar las políticas de cambio y devolución antes de concretar la compra

Comparar precios antes del evento para identificar verdaderas rebajas

Usar medios de pago seguros

Desconfiar de promociones recibidas por mensajes o correos no oficiales De esta manera, los usuarios pueden aprovechar al máximo el Cyber Monday 2025 sin exponerse a riesgos innecesarios.