Elon Musk amenaza con dejar Tesla si no aprueban su millonario paquete salarial







El plan, basado en resultados y metas de largo plazo, busca mantener al CEO al frente de la automotriz por al menos otros siete años y medio.

Elon Musk vive horas cruciales

El futuro de Elon Musk al frente de Tesla podría estar en duda. En una carta enviada a los accionistas, la presidenta de la compañía, Robyn Denholm, advirtió que el empresario podría abandonar su cargo como CEO si no se aprueba el nuevo paquete de compensación, valuado en un billón de dólares, durante la próxima reunión anual del 6 de noviembre.

El paquete, basado en resultados y metas de largo plazo, busca mantener a Musk al frente de la automotriz por al menos otros siete años y medio. Según Denholm, su liderazgo es “crucial” para el crecimiento de Tesla y para los proyectos que apuntan a posicionarla como referente global en inteligencia artificial y conducción autónoma. Sin los incentivos adecuados, advirtió, la empresa correría el riesgo de perder su “tiempo, talento y visión estratégica”.

Elon Musk amenaza con dejar Tesla si no aprueban su millonario paquete salarial El plan contempla 12 tramos de opciones sobre acciones vinculadas a objetivos financieros y tecnológicos, entre ellos alcanzar una capitalización bursátil de u$s8,5 billones y avanzar en desarrollos de robótica e IA.

La carta también insta a los inversores a reelegir a tres directores históricos que han trabajado junto a Musk, una decisión que vuelve a poner en debate la independencia del directorio.

Elon Musk En este contexto, el futuro de Musk como CEO dependerá en buena medida del voto de los accionistas y de la confianza que mantengan en su liderazgo para el próximo ciclo de expansión tecnológica de Tesla. E News Tesla ha enfrentado críticas en los últimos años por su estrecha relación con el magnate, y un tribunal de Delaware anuló a comienzos de 2025 su acuerdo salarial de 2018, al considerar que fue negociado sin la debida imparcialidad.

