La expareja de Lourdes Fernández pidió ser excarcelado

En tanto, un informe de la OVD de la Corte reveló un “alto riesgo” de la víctima. También afirmó que fue “captada” por el acusado.

Leandro García Gómez , expareja de la cantante del grupo Bandana, Lourdes Fernandez , pidió su excarcelación . La presentación fue realizada por su defensor oficial luego de su detención el pasado jueves , acusado por privación ilegítima de la libertad.

En las próximas horas el juez Diego Slupsky a cargo del caso resolverá si lo mantiene detenido. García Gómez está imputado, además de por privación ilegal de la libertad, por lesiones , todo en un contexto de violencia de género .

El informe de la OVD consigna un “alto riesgo” para la víctima y revela que fue “coptada” por el acusado, según las fuentes consultadas.

El video de Lourdes Fernández tras la detención de su expareja: "Se qué pasaron cosas"

Después de días marcados por la preocupación y el silencio, Lourdes Fernández volvió a hablar públicamente. La integrante de Bandana, que había atravesado un episodio de violencia y encierro en el departamento de su pareja, reapareció con un mensaje en sus historias de Instagram.

Lourdes Fernandez video redes

En el video, Fernández agradeció el cariño recibido y contó cómo se encuentra hoy. “Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, expresó mirando a cámara. Lourdes se tomó un momento para reconocer el acompañamiento del equipo médico que la asistió: “Gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”.

Luego de todo lo sucedido, Lourdes retoma su agenda y se prepara la vuelta de Bandana y para su participación de un festival junto a los A*Teens y con Germán “Tripa” Tripel. “Por otro lado, sé que pasaron cosas, pero yo siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, expresó la cantante.

“Pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Gran Rex. Es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer. Así que, bueno, espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”, concluyó, junto a un video en el que aparece al que le escribió la leyenda “1 día a la vez”.