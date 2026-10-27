Cyber Monday 2026: cuándo es, tipos de ofertas y qué categorías siguen vigentes en esta nueva edición + Agregar ámbito en









Cerca de 800 empresas participan con promociones en tecnología, indumentaria, viajes y consumo masivo.

El evento de e-commerce ofrecerá casi 15.000 megaofertas durante tres días consecutivos.

Argentina se prepara para una nueva entrega del Cyber Monday, una de las campañas de ventas masivas más relevantes del país. Organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema digital y permitir que miles de consumidores accedan a bienes y servicios con descuentos especiales.

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Esta edición reunirá a cerca de 800 marcas oficiales y ofrecerá casi 15.000 megaofertas en la plataforma central de la campaña. Para agilizar las búsquedas de los usuarios, la web oficial sumará a Cybot, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial diseñado para orientar a los compradores, resolver consultas sobre productos y recomendar promociones de manera personalizada.

Cuándo es el Cyber Monday 2026 El Cyber Monday 2026 se llevará a cabo durante los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre. Serán 72 horas de oportunidades comerciales a través del sitio oficial del evento, donde cada tienda publicará sus rebajas y facilidades de pago.

A lo largo de las tres jornadas, la plataforma actualizará diferentes ventanas horarias con promociones exclusivas. Entre las dinámicas destacadas figuran las MegaOfertas Bomba, con descuentos especiales entre las 12:00 y las 13:00, y la Noche Bomba, que funcionará de 20:00 a 22:00 con rebajas mínimas del 20%.

El cierre del evento previsto para el miércoles 4 incluirá la sección Mega BOOM entre las 22:00 y las 00:00, franja que ofrecerá oportunidades con al menos el 50% de descuento.

Cyber Monday: todas las categorías Las ofertas del evento estarán agrupadas en diez rubros oficiales para facilitar la navegación de los compradores. Las categorías vigentes para esta edición son: Electro y Tecno : celulares, computadoras, televisores, aires acondicionados y electrodomésticos para el hogar

: celulares, computadoras, televisores, aires acondicionados y electrodomésticos para el hogar Viajes : pasajes aéreos, paquetes turísticos, hoteles, asistencia al viajero y alquiler de autos

: pasajes aéreos, paquetes turísticos, hoteles, asistencia al viajero y alquiler de autos Muebles, Hogar y Deco : equipamiento para el hogar, decoración, herramientas y blanquería

: equipamiento para el hogar, decoración, herramientas y blanquería Indumentaria y Calzado : ropa deportiva, urbana, zapatos, zapatillas y accesorios de moda

: ropa deportiva, urbana, zapatos, zapatillas y accesorios de moda Deportes y Fitness : suplementos, ropa para entrenar, bicicletas y máquinas de gimnasio

: suplementos, ropa para entrenar, bicicletas y máquinas de gimnasio Super, Bodegas y Gastronomía : alimentos, bebidas, vinos de bodegas destacadas y productos de consumo masivo

: alimentos, bebidas, vinos de bodegas destacadas y productos de consumo masivo Salud y Belleza : cosmética, perfumes, cuidado de la piel y productos de farmacia

: cosmética, perfumes, cuidado de la piel y productos de farmacia Bebés y Niños : juguetes, cochecitos, ropa infantil y pañales

: juguetes, cochecitos, ropa infantil y pañales Motos y Autos : repuestos, accesorios vehiculares, neumáticos y unidades seleccionadas

: repuestos, accesorios vehiculares, neumáticos y unidades seleccionadas Servicios y Varios: cursos, seguros, suscripciones y otras prestaciones digitales Pixabay Ofertas y financiamientos El sitio oficial del Cyber Monday contará con un panel de Beneficios Financieros que permitirá a los usuarios filtrar las búsquedas según su banco, tarjeta o billetera virtual de preferencia. Entidades como Banco Macro, Banco Credicoop, Naranja X, Mercado Pago y American Express formarán parte de los acuerdos para ofrecer planes de cuotas y reintegros. Para comparar las promociones y evitar falsos descuentos, la plataforma incorporará filtros por precio, rango de descuento, cuotas sin interés, volumen de compra (como promociones 2x1 o 3x2) y atributos como talle o color. También se podrá consultar una sección con los artículos más buscados por los usuarios y una solapa de Descolocados, destinada a liquidar productos fuera de temporada con rebajas superiores al promedio.

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