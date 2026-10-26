Respondió un mensaje en redes sociales y ganó u$s1.300 millones: la historia de Ryan Graves

Un joven informático dejó su carrera corporativa para apostar por una startup que todavía no había demostrado su potencial.

Ryan Graves no tenía un apellido conocido en Silicon Valley , ni una trayectoria como fundador de empresas tecnológicas antes de convertirse en un millonario . A comienzos de 2010 trabajaba en General Electric y buscaba acercarse como podía al mundo de las startups.

Ese interés cambió totalmente tanto su carrera como su destino, ya que una oportunidad inesperada lo llevó a entrar en una compañía que recién empezaba y que, con los años, se transformaría en uno de los grandes nombres de la tecnología mundial.

El 5 de enero de 2010, Travis Kalanick publicó en Twitter que buscaba a alguien dispuesto a sumarse a un servicio geolocalizado que todavía estaba en una etapa inicial. Graves vio el mensaje y respondió con tan solo 47 caracteres , ofreciéndose para conversar.

Su ingreso a Uber se produjo cuando la empresa todavía daba sus primeros pasos.

El contacto funcionó, por lo que pocas semanas después dejó su trabajo en General Electric y el 1 de marzo de 2010 se incorporó a UberCab , el nombre que tenía Uber en ese momento. Fue el primer empleado de la compañía y recibió una participación accionaria importante a cambio de apostar por un proyecto que todavía tenía mucho por demostrar.

Graves incluso ocupó brevemente el cargo de CEO durante 2010, pero luego Kalanick tomó esa posición y él pasó a concentrarse en las operaciones.

Su trabajo fue fundamental durante los primeros meses de expansión, ya que participó en el lanzamiento inicial de Uber en San Francisco y después ocupó cargos como director de Operaciones y vicepresidente sénior de Operaciones Globales. Mientras la empresa avanzaba hacia nuevas ciudades, Graves estuvo involucrado en tareas como:

incorporación de conductores

apertura de nuevos mercados

adaptación a regulaciones locales

organización de operaciones

equilibrio entre oferta y demanda

Su participación accionaria también empezó a adquirir cada vez más valor, al punto que se estima que inicialmente recibió cerca del 5% de Uber. Con las sucesivas rondas de inversión, esa posición se diluyó y para 2014 rondaba el 3,4%. Ese mismo año, una valuación de la empresa en u$s41.000 millones llevó el valor de su participación a u$s1.400 millones.

Graves ocupó distintos cargos operativos durante la expansión internacional de la compañía. Gentileza - @ryangraves

Los motivos detrás de la salida del ejecutivo de la empresa

La salida de Graves se produjo en un momento complejo para Uber, ya que durante 2017 la compañía enfrentó una serie de cuestionamientos por su cultura interna y la conducción de Travis Kalanick. En agosto de ese año, Graves anunció que dejaba sus funciones ejecutivas.

Pero su salida fue mucho más discreta que otros cambios que atravesaba la empresa, ya que no estuvo acompañada por un conflicto público ni por una ruptura abrupta. Graves permaneció durante un tiempo en el consejo de administración y siguió vinculado formalmente con Uber mientras la compañía avanzaba hacia su salida a bolsa.

Finalmente dejó el directorio en mayo de 2019, pocas semanas después de que Uber empezara a cotizar públicamente. En ese momento conservaba el 2% de las acciones de la empresa. Con una valuación de u$s70.000 millones en la salida a bolsa, esa participación mantenía su patrimonio en u$s1.400 millones.

Después de dejar Uber, orientó su carrera hacia nuevas inversiones y negocios privados. Gentileza - @ryangraves

Su carrera después de Uber: cómo siguió potenciando su fortuna

Después de alejarse de Uber, Graves tomó un camino diferente al de muchos ejecutivos de Silicon Valley. En vez de fundar otra startup de crecimiento acelerado, creó Saltwater, una firma de inversión privada pensada para comprar y respaldar empresas rentables.

La estrategia apuntaba a negocios con uso eficiente del capital y modelos más estables, como las compañías Metromile y Coco Robotics. También se alejó del ritmo del sector tecnológico, por lo que Graves se instaló en Kauai, Hawái, junto con su esposa y sus cuatro hijos, y pasó a priorizar una vida más reservada.

En 2021, entidades relacionadas con el empresario compraron un rancho de unas 245 acres en Woody Creek, Colorado, por u$s20 millones. Entonces, su fortuna ya no depende únicamente de las acciones de Uber, ya que las inversiones privadas hechas después de su salida de la compañía se convirtieron en una nueva etapa de su carrera.

Su patrimonio actual crece gracias a las decisiones que tomó durante sus años en el sector tecnológico. Gentileza - @ryangraves

El patrimonio actual de Ryan Graves

El patrimonio de Ryan Graves se estima actualmente en u$s1.300 millones, cifra que lo mantiene dentro del grupo de multimillonarios a nivel mundial. Su patrimonio llegó a estimarse en u$s1.400 millones durante distintos momentos de su carrera, más que nada cuando las valuaciones privadas de Uber dispararon el valor de su participación.

El cálculo actual es un poco más difícil de precisar porque, desde que dejó el consejo de administración de Uber en 2019, Graves ya no tiene que informar públicamente todas sus operaciones con acciones. Por eso, no se conoce con exactitud cuánto conserva hoy de la compañía.