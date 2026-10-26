Efecto Alcaraz-Sinner: la ATP alcanza cifras históricas y prepara un reparto millonario

Los derechos audiovisuales generaron u$s232,7 millones durante 2025, mientras las ganancias de la organización aumentaron un 32%. La reforma prevista para 2028 busca mejorar la remuneración de los jugadores.

La ATP cerró 2025 con un beneficio de u$s6,2 millones, un 32% más que el año anterior, y alcanzó una facturación récord de u$s232,7 millones a través de ATP Media, su sector audiovisual.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) atraviesa su mejor momento financiero. El circuito masculino cerró 2025 con un beneficio de u$s6,2 millones, un 32% más que el año anterior, y alcanzó una facturación récord de u$s232,7 millones a través de ATP Media, su sector audiovisual. El resultado consolida un modelo de negocios basado en la explotación de derechos de transmisión, las suscripciones digitales y la comercialización de contenidos deportivos.

La rentabilidad alcanzada supera incluso los registros de la era dominada por Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. En la actualidad, la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner aparece como uno de los motores de interés comercial para el circuito, en un escenario en el que las figuras deportivas resultan determinantes para captar audiencias y generar ingresos.

El beneficio de 2025 fue el segundo más alto de la historia de la organización. El ejercicio de 2021 había registrado una rentabilidad superior, aunque estuvo impulsada por un ingreso extraordinario de u$s10 millones correspondiente a seguros por cancelaciones de eventos durante la pandemia.

La facturación de ATP Media creció un 4% interanual y más que se duplicó en una década. Sin embargo, el avance fue inferior al registrado en los dos ejercicios anteriores: los ingresos habían aumentado un 34,5% en 2023 y un 10,3% en 2024. La ATP explicó que hubo menos renovaciones de contratos regionales de derechos audiovisuales, que habitualmente tienen una duración de entre tres y cinco años, lo que limitó las oportunidades de crecimiento.

La explotación de derechos audiovisuales constituye el núcleo de la actividad comercial de la ATP. A través de ATP Media, la organización produce y distribuye las transmisiones de los nueve torneos Masters 1000, las ATP Finals, los torneos ATP 500 y ATP 250, además de las Next Gen ATP Finals. También desarrolla contenidos originales y opera Tennis TV, su plataforma de streaming.

La distribución geográfica de los ingresos muestra el peso de Europa en el negocio. El Reino Unido aportó u$s54,8 millones, equivalentes al 23,5% de la facturación total. El resto de Europa generó u$s62 millones, con un crecimiento interanual del 13,5%, el mayor avance entre las regiones mencionadas. En tanto, el resto del mundo concentró u$s115,8 millones, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio previo.

El desempeño europeo está relacionado con la concentración de torneos de alto valor comercial en el continente. Las ATP Finals se disputan en Turín desde 2021, mientras que Montecarlo, Madrid, Roma y París albergan competencias de la categoría Masters 1000. Estos eventos aportan contenido de alto interés para las cadenas y plataformas que adquieren los derechos de transmisión.

Tennis TV también mostró una evolución positiva: los ingresos por suscripciones aumentaron un 7% en 2025. Según la ATP, la demanda está vinculada con las grandes historias deportivas, especialmente la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, y con el interés que despiertan los jugadores en sus mercados de origen. La presencia de figuras nacionales contribuye así a impulsar las suscripciones y ampliar la audiencia.

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner aparece como uno de los motores de interés comercial para el circuito de tenis masculino. IA

Otro componente del negocio es Tennis Data Innovations (TDI), sociedad en la que la ATP posee una participación del 20%, junto con la estructura vinculada a ATP Media y ATP Tour. La compañía comercializa derechos de datos y retransmisión, incluidos los correspondientes a los Masters 1000 y las ATP Finals. ATP Media aporta derechos y servicios de producción, y recibe ingresos por licencias y prestaciones vinculadas con la explotación comercial de ese contenido.

Un plan de u$s350 millones para los jugadores en 2028

Sobre esa base financiera, la ATP presentó una propuesta para reformar el circuito a partir de 2028 y elevar de manera sustancial la remuneración de los tenistas. El plan contempla que el fondo de premios del circuito masculino pase de u$s21,5 millones a u$s50 millones, además de destinar u$s25 millones anuales a los 250 mejores jugadores al cierre de cada temporada y otros u$s30 millones por año a un sistema de pensiones para 300 tenistas.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, la remuneración central de los jugadores superaría los u$s100 millones desde 2028. Si se suman los premios en metálico y la participación en los beneficios, el objetivo es alcanzar una remuneración total de u$s350 millones, sin incluir los premios de los torneos de Grand Slam.

La propuesta todavía está sujeta a consultas y aprobación. La organización prevé continuar las conversaciones con los consejos asesores de jugadores y torneos, además de su junta directiva, para presentar un paquete definitivo en las reuniones de fin de año en Turín.

La reforma responde a una discusión cada vez más intensa sobre el reparto de los ingresos del tenis profesional. Los jugadores reclaman una mayor participación en el crecimiento comercial del circuito, mejores prestaciones sociales y condiciones que permitan afrontar los costos de competir durante una temporada extensa. El calendario, que se prolonga durante aproximadamente 11 meses, también genera preocupación por el desgaste físico, las lesiones y la falta de tiempo para recuperarse.

En ese contexto, la ATP busca modificar el sistema de clasificación para otorgar más peso a los resultados obtenidos en los torneos más importantes. La intención es reducir los incentivos para que los jugadores continúen compitiendo en eventos adicionales en busca de puntos después de resultados adversos en las principales citas.

El nuevo Masters 1000 previsto en Arabia Saudita también se incorporará a la estructura del circuito. La organización anticipó, además, que revisará los formatos de competición a largo plazo, incluidos posibles cambios en los cuadros de dobles y en la distribución de los premios, con especial atención a los jugadores de individuales y a quienes quedan eliminados en las primeras rondas.

Gaudenzi, reelegido en febrero para un tercer mandato que se extenderá hasta 2028, enmarca las medidas en la siguiente fase de OneVision, el plan estratégico de la ATP. La meta es consolidar el crecimiento económico, ordenar mejor el calendario y distribuir las oportunidades comerciales entre una mayor cantidad de participantes.

El desafío para la organización será convertir el récord de ingresos y beneficios en un crecimiento sostenible para todo el circuito. La expansión del negocio audiovisual demuestra que el tenis mantiene capacidad para monetizar sus principales competencias y estrellas. Ahora, la ATP busca que esa fortaleza financiera se traduzca en mejores condiciones económicas para los jugadores y en una estructura competitiva capaz de sostener su atractivo a largo plazo.