Nuevo revés para el dueño de Manaos: confirman su procesamiento por evasión millonaria

La Cámara Federal de San Martín ratificó la medida contra Orlando Canido y Refres Now por una presunta evasión de más de $805 millones. También mantuvo embargos por $500 millones y la investigación sobre operaciones comerciales de la compañía.

Orlando Canido fundó Refres Now en 2004 y convirtió a Manaos en una de las principales marcas nacionales del mercado de bebidas.

La situación judicial de Orlando Canido, dueño de Manaos , sumó un nuevo revés luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmara su procesamiento en una causa por una presunta evasión tributaria de más de $805 millones , que también mantiene bajo investigación a Refres Now S.A. , la empresa fabricante y dueña de la popular marca.

La decisión ratificó lo dispuesto en primera instancia y dejó vigentes los embargos por $250 millones sobre el empresario y otros $250 millones sobre la compañía . La causa había avanzado a mediados de este año, cuando el Juzgado Federal N°3 de Morón procesó tanto a Canido como a Refres Now.

Canido continuará en libertad mientras avanza la investigación, pero el fallo de segunda instancia sostiene la hipótesis acusatoria y mantiene las medidas cautelares sobre su patrimonio y el de la empresa. El expediente analiza presuntas irregularidades en el pago del Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos correspondientes a los períodos fiscales 2018 y 2020. El monto que habría dejado de ingresar al fisco supera los $805 millones .

Una de las maniobras que investiga la Justicia tiene que ver con la presentación de declaraciones juradas que habrían incluido pasivos simulados para justificar un crecimiento patrimonial. Dentro de ese esquema aparece un supuesto préstamo en efectivo por $650 millones realizado por Lorenzo Pizzo . La investigación cuestiona la operación porque sostiene que el aportante no habría tenido la capacidad económica suficiente para entregar una suma de ese tamaño.

Pero las sospechas no se limitan al origen de los fondos. ARCA también puso bajo análisis parte del circuito de ventas de Refres Now . La querella pidió investigar la utilización de presuntos tickets de venta apócrifos vinculados a 80 distribuidores . De ese total, 39 aparecían incorporados por el organismo recaudador dentro de su base de contribuyentes considerados "no confiables".

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue el volumen de operaciones informado por la empresa. Según ARCA, no fue posible reconstruir movimientos de provisiones a mayoristas por más de $10.000 millones. El organismo también cuestionó si Refres Now contaba con la infraestructura y la cantidad de empleados necesarias para sostener la actividad comercial que aparecía reflejada en su documentación.

El avance de la causa ocurre mientras Manaos busca ganar peso dentro del negocio de bebidas. En julio de 2025, Canido pagó u$s74 millones para quedarse con Cunnington y Neuss, operación que llamó especialmente la atención después de que el propio empresario revelara que la compra se había realizado en efectivo.

La expansión podría sumar otro capítulo: Refres Now también analiza incorporar Pureza de las Sierras a su cartera, una operación que le permitiría ampliar su presencia en el segmento de aguas y continuar creciendo frente a los grandes jugadores multinacionales del mercado de bebidas sin alcohol.

Otro fallo contra Refres Now por más de $807 millones

El procesamiento se suma a otro revés judicial que atravesó la compañía durante este año. En febrero, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza determinó que Refres Now S.A., que reúne marcas como Manaos, Villamanaos, Bichi y Cunnington, pagara una suma de $807.676.293 en concepto de indemnización a un extrabajador.

La medida determinó que existieron "maniobras fraudulentas" para concretar el "despido indirecto" de un empleado que durante nueve años se encargó de la distribución de las bebidas en Mendoza, San Juan y La Pampa.

En ese marco, se comprobó que la compañía cambió la categoría del trabajador de "Viajante de Comercio" a una inferior, la de "Promotor", en el proceso de litigio en el que intervino el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Ante ese "artilugio" en el acuerdo de desvinculación, el fallo judicial interpretó y aplicó el principio de "primacía de la realidad", señalando que el empleado no había dejado de cumplir sus funciones y que se intentó reducir costos a partir de su recategorización y el ocultamiento de su verdadera antigüedad.

El proceso judicial comenzó en 2022 y terminó fallando a favor del trabajador de la compañía, quien también es un supermercadista mendocino. El capital reconocido ascendió a $223.419.076, mientras que los intereses moratorios alcanzaron los $584.257.217. En su decisión, la Justicia mendocina rechazó además el pago en cuotas de la indemnización.

De distribuidor a dueño de una de las principales marcas nacionales

La historia de Canido dentro del negocio de las bebidas comenzó varias décadas antes de la creación de Manaos. Antes de convertirse en fabricante, trabajó durante más de 30 años en distribución y comercializó productos como la cerveza Bieckert y los vinos Crespi. También tuvo relación comercial con compañías como Coca-Cola y Pepsi y participó en la distribución de las gaseosas Sao, elaboradas por San Isidro Refrescos.

Después de ese recorrido, en 2004 fundó Refres Now y lanzó Manaos como marca propia. La compañía instaló su base industrial en Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde actualmente produce gaseosas, sodas, aguas y jugos. La empresa asegura que mantiene capital 100% nacional.

Manaos comenzó con una presencia concentrada principalmente en el conurbano bonaerense y posteriormente ganó escala nacional. Parte de su expansión estuvo asociada a una estrategia de precios competitivos y a una fuerte inversión publicitaria, que llevó a la marca a disputar espacio en un mercado históricamente dominado por multinacionales.

Con el paso de los años, Refres Now también comenzó a ampliar su portafolio. En 2018 adquirió Pindapoy, operación con la que avanzó sobre el segmento de jugos, y en 2025 concretó su segunda gran adquisición al comprar la empresa propietaria de Cunnington y Neuss por u$s74 millones.

Actualmente, además de Manaos, el portafolio de Refres Now incluye marcas como Placer, Pindapoy, Villamanaos, La Bichy y otras líneas de bebidas, mientras que Cunnington y Neuss continúan operando con identidades separadas. De esta manera, los nuevos frentes judiciales encuentran a Refres Now en plena etapa de expansión.