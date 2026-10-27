En Brasil aseguran que Flávio Bolsonaro figuraba en la lista de pasajeros del avión de Puerto Iguazú

Según publicó el medio Folha, el piloto de la nave dijo que un empleado del aeropuerto de Puerto Iguazú le informó que el senador brasileño aparecía entre las personas que viajaban.

La información publicada por Folha agrega una nueva pista a la versión sobre una posible salida del senador brasileño rumbo a Estados Unidos. La Policía Federal verifica los movimientos en la frontera, mientras la Argentina niega tener constancia de su ingreso.

La versión sobre una posible fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil sumó un nuevo elemento este martes. El piloto Mauro Mattosinho afirmó que recibió información de un empleado del aeropuerto de Puerto Iguazú, en la Argentina, según la cual el nombre del senador figuraba en la lista de pasajeros de un vuelo privado.

El testimonio fue publicado por el diario brasileño Folha de San Pablo . De acuerdo con Mattosinho, la partida del avión estaba prevista inicialmente para las 2 de la madrugada, pero la aeronave todavía permanecía en la pista a las 7. El piloto no afirmó haber visto personalmente al senador en el aeropuerto.

La información se conoció después de que medios argentinos difundieran una versión según la cual Flávio habría cruzado la frontera con la intención de viajar a Estados Unidos en un avión ejecutivo. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que el legislador haya ingresado a la Argentina ni que haya abordado la aeronave mencionada.

Según los datos difundidos sobre el vuelo, el avión señalado es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly. La aeronave habría partido de Buenos Aires el lunes por la noche y aterrizado en Puerto Iguazú antes de la medianoche.

De acuerdo con el relato que Mattosinho atribuyó al empleado aeroportuario, el vuelo tenía cuatro pasajeros previstos. El piloto también indicó que la salida se demoró y que el avión seguía en tierra varias horas después del horario inicialmente programado.

No obstante, la información sobre la lista de pasajeros proviene de un testimonio indirecto: el piloto dijo que un trabajador del aeropuerto le transmitió el dato. Por eso, la mención del nombre de Flávio en esa lista no demuestra que el senador haya estado físicamente en la terminal ni que haya realizado el viaje.

Argentina niega tener registro de ingreso de Flávio Bolsonaro

La versión difundida por Folha contrasta con la información oficial de las autoridades migratorias argentinas, que señalaron que no encontraron registros de ingreso de Flávio Bolsonaro al país.

En paralelo, la Policía Federal brasileña realiza verificaciones en la zona fronteriza para determinar si el senador salió de Brasil. Las averiguaciones se producen después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara cancelar los pasaportes de Flávio y le prohibiera viajar al exterior.

El caso tomó relevancia política tras la derrota electoral del senador frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio negó que tuviera intención de abandonar Brasil y sus aliados también rechazaron la versión de una supuesta fuga.

Por ahora, las autoridades no confirmaron que el senador haya cruzado la frontera, llegado al aeropuerto de Puerto Iguazú o embarcado en el jet privado. La investigación deberá establecer si existió un desplazamiento y si la lista mencionada por el piloto correspondía efectivamente al vuelo señalado.