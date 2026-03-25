De cuánto es la fortuna de Aaron Norris, el hermano, doble de riesgo y director de Chuck Norris

Fue una figura muy importante tanto en la vida como en la carrera de su hermano, conocé su historia.

El hermano de Chuck Norris fue una persona importante en la carrera del actor.

Aaron Norris es un actor, director, productor y doble de riesgo estadounidense, conocido principalmente por su estrecha colaboración con su hermano, Chuck Norris . Aunque no alcanzó el mismo nivel de fama internacional, construyó una sólida carrera dentro de la industria del cine de acción que lo llevó a ganar una fortuna de millones .

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A lo largo de las décadas, su nombre estuvo muy ligado al universo cinematográfico de su hermano, participando en películas, series y proyectos televisivos que marcaron una época dentro del género. Su perfil más bajo frente a las cámaras no le impidió convertirse en una figura clave en la producción de contenidos de acción.

Gracias a su trayectoria como realizador, coordinador de escenas de riesgo y productor, Aaron Norris logró acumular un patrimonio millonario, consolidándose como un actor importante dentro de la industria, aunque lejos del estrellato mediático de su hermano .

Aaron Norris nació en Estados Unidos en 1951 y desarrolló una carrera multifacética dentro del cine y la televisión, desempeñándose como actor, especialista en escenas de riesgo , director y productor. Desde sus comienzos mostró interés por las artes marciales y el cine de acción, lo que lo llevó a integrarse rápidamente en ese circuito.

Su vínculo profesional con su hermano fue determinante. Participó como doble de riesgo y coordinador de peleas en varias de sus películas, aportando realismo a las escenas de combate. Con el tiempo, su rol creció hasta convertirse en un colaborador clave en la construcción del estilo característico de las producciones protagonizadas por Chuck Norris .

También dio el salto a la dirección, estando al frente de títulos de acción de los años 80 y 90, incluyendo entregas de la saga Delta Force. Estas producciones fueron fundamentales para consolidar la imagen del héroe clásico estadounidense que su hermano representaba en pantalla.

Además, fue productor de la exitosa serie televisiva Walker, Texas Ranger, uno de los mayores éxitos de la carrera de Chuck Norris, lo que extendió la influencia de ambos dentro del entretenimiento durante varios años.

Chuck y Aaron Norris Imagen de los hermanos Norris durante la grabación de Fuerza Delta 2. Imagen: backkicks

Fortuna de millones: el patrimonio de Aaron Norris

A pesar de mantener un perfil más bajo, Aaron Norris logró construir una fortuna estimada en alrededor de 5 millones de dólares, producto de su extensa carrera en cine y televisión.

Este patrimonio proviene principalmente de su trabajo como director y productor, además de su participación en múltiples proyectos ligados al cine de acción. Su rol detrás de escena fue clave en producciones exitosas que generaron ingresos sostenidos durante años.

Las sentidas despedidas a Chuck Norris

Tras la muerte de Chuck Norris en marzo de 2026, distintas figuras del espectáculo lo despidieron con mensajes cargados de emoción y reconocimiento a su legado dentro del cine de acción.

Uno de los homenajes más destacados fue el de Sylvester Stallone, quien expresó su tristeza por la pérdida y lo definió como “un hombre increíble”, resaltando no solo su fortaleza física sino también su calidad humana y su impacto dentro de la industria.

Por su parte, el actor y exgobernador Arnold Schwarzenegger también le dedicó unas palabras, recordándolo como un ícono del género y destacando su disciplina, su ética de trabajo y la influencia que tuvo en generaciones de actores y fanáticos.

En la misma línea, el artista y luchador Hulk Hogan compartió su dolor por la noticia y lo describió como una leyenda, subrayando el respeto que se ganó tanto dentro como fuera de la pantalla.

Los mensajes coincidieron en destacar no solo su carrera cinematográfica, sino también su personalidad, su compromiso con las artes marciales y el enorme legado cultural que dejó a lo largo de los años.