De cuánto era la fortuna de Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans y quiénes serán sus herederos

El empresario ucraniano-estadounidense falleció a los 43 años después de una larga lucha contra el cáncer, según confirmó la compañía.

En 2025, Forbes estimó que la fortuna de Radvinsky era de 7.800 millones de dólares.

Leonid Radvinsky , propietario mayoritario de OnlyFans , murió a los 43 años luego de atravesar una larga lucha contra el cáncer . La noticia fue confirmada oficialmente por su empresa a través de un comunicado enviado a medios internacionales.

Ahí señalaron que el empresario "falleció en paz" y pidieron respeto por la privacidad de su familia en este momento tan difícil.

Su deceso se produjo en un contexto en el que aún mantenía el control de la plataforma y avanzaba en negociaciones para una posible venta parcial del negocio , lo que suma incertidumbre sobre el futuro de la firma y el destino de su multimillonaria fortuna. A continuación, conocé los detalles.

OnlyFans fue fundada en 2016 por los empresarios británicos Tim Stokely y Guy Stokely como una red social basada en suscripciones , donde los creadores podían cobrar directamente a sus seguidores por contenido exclusivo.

En sus primeros años, la plataforma tenía un crecimiento moderado, pero todo cambió a partir de 2018 , cuando Leonid Radvinsky adquirió la mayoría accionaria a través de la empresa Fenix International .

Bajo su dirección, el sitio tomó un rumbo mucho más definido hacia el contenido para adultos, un segmento que otros sitios restringían. Para 2024, ya contaba con más de 4,6 millones de creadores y cerca de 377 millones de usuarios registrados.

Esto se reflejó en el volumen de capital que circula dentro del sistema, que superó los 7.200 millones de dólares en transacciones anuales.

only-fans-logo.png OnlyFans. OnlyFans.com

El modelo de negocio es simple pero muy rentable. De acuerdo con un informe de la revista "Forbes", la empresa retiene un 20% de cada suscripción o contenido pago, mientras que el resto queda en manos del creador.

"Nos expandimos a nuevos sectores verticales, demostrando la fortaleza y el potencial de la plataforma en una amplia gama de géneros”, dijo Keily Blair, directora ejecutiva de la compañía, en un comunicado compartido con la revista acerca de como intentan diversificar su propuesta, incorporando celebridades, entrenadores, chefs y artistas.

La carrera empresarial de Leonid Radvinsky

Leonid Radvinsky nació el 30 de mayo de 1982 en Odesa, Ucrania, y emigró con su familia a Estados Unidos cuando era niño, instalándose en Chicago. Desde joven mostró interés por la tecnología y los negocios, lo que lo llevó a estudiar Economía en la Universidad Northwestern.

Sus primeros pasos en el mundo empresarial estuvieron vinculados a internet a fines de los años 90. A los 17 años ya participaba en foros online y, poco después, creó sitios web, como Password Universe, Working Passes y Ultra Passwords, que funcionaban como intermediarios de contenido pago, especialmente dentro de la industria para adultos.

Las plataformas afirmaban y se anunciaban como proveedores de contraseñas "ilegales" y "hackeadas", donde ganaba dinero por cada clic. Según algunas estimaciones, el último emprendimiento mencionado generó ingresos de 1.800 millones de dólares al año durante la década de los 2000.

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En 2004 fundó MyFreeCams, una plataforma de transmisión en vivo orientada al entretenimiento para adultos, que se convirtió en uno de los sitios más importantes del sector.

Luego, Microsoft lo demandó por supuestamente enviar millones de correos electrónicos engañosos a través de Hotmail, pero el caso fue desestimado.

A lo largo de su carrera, también incursionó como inversor en tecnología a través de su propio fondo, financiando proyectos vinculados al software y al desarrollo digital. Sin embargo, su salto definitivo llegó en 2018, cuando adquirió el 75% de OnlyFans.

A partir de ese momento, implementó cambios clave en la estrategia de la empresa: reforzó el sistema de monetización directa, simplificó el vínculo entre creadores y usuarios y permitió la expansión masiva del contenido para adultos.

A diferencia de otros multimillonarios, Radvinsky mantuvo siempre un perfil bajo. Rara vez daba entrevistas y evitaba la exposición pública.

only fans

La fortuna del dueño de OnlyFans y sus herederos

De acuerdo con estimaciones de "Forbes", el patrimonio neto de Leonid Radvinsky era de 7.800 millones de dólares. La fortuna la construyó principalmente a partir de su participación en OnlyFans y de los dividendos extraordinarios que recibió en los últimos años.

En 2024, recibió 497 millones de dólares de la empresa, y entre enero y abril de 2025 se le pagaron otros 204 millones, sumando más de 701 millones en total según los registros de Companies House del Reino Unido, una cifra récord.

A eso se agregan pagos acumulados que superan los 1.800 millones de dólares desde 2021, lo que refleja el enorme capital que genera por la plataforma.

Además, en los meses previos a su muerte, el empresario estaba en negociaciones para vender el 60% de la compañía, en una operación que podía valorar el negocio entre 5.500 y 8.000 millones de dólares. Architect Capital, una firma de inversiones de San Francisco, lideraba la oferta que incluía 2.000 millones en deuda.

Sin embargo, esta posible transacción enfrentaba complicaciones por los problemas que tuvo la app con procesadores de tarjetas de crédito (Visa y Mastercard), y las más de 140 denuncias de publicación de contenido sexual sin consentimiento en Estados Unidos que recopiló "Reuters" en 2024.

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En cuanto a la herencia, el empresario ya había transferido su participación a un fideicomiso en 2024. Esto implica que el control de su fortuna y de su participación en la empresa no dependerá de una única persona, sino de las condiciones establecidas en ese esquema.

Aunque no trascendieron públicamente detalles específicos sobre los beneficiarios, se sabe que su familia directa, incluyendo su esposa y allegados, forma parte del entorno que podría recibir el control de esos activos.