Cómo una familia pasó de tener un pequeño negocio a manejar un imperio de 1.700 millones

"Milo’s Tea" nació en una hamburguesería de Alabama y hoy tiene cuatro plantas de producción y presencia en más de 60.000 puntos de venta.

Este 2026, la empresa incursionará en una nueva categoría de bebidas, ampliando sus sabores y lanzando más opciones de su línea sin azúcar.

Hace más de 80 años, en Birmingham, Alabama, un pequeño restaurante familiar llamado "Milo’s Hamburgers" comenzó a servir una bebida que pronto se convertiría en la base de un imperio que supera los 1.700 millones de dólares.

Milo Carlton, veterano de la Segunda Guerra Mundial, y su esposa Bea abrieron el local en 1946, ofreciendo comida, pasteles y su receta casera de té . Pero, con el liderazgo de Tricia Wallwork , nieta de la pareja y directora ejecutiva de tercera generación, la compañía pasó de un negocio familiar con una planta que operaba esporádicamente a tres instalaciones que producen las 24 horas , los siete días de la semana.

Así, "Milo’s Tea Company" se transformó en la marca de té helado más vendida de Estados Unidos en 2025, según Nielsen IQ. A continuación, conocé los detalles.

"Milo’s Tea Company" nació como un simple producto secundario de una hamburguesería familiar. En la década de 1980, cuando el hijo de Milo, Ronnie Carlton , y su esposa Sheila se unieron, descubrieron que el té dulce era el producto favorito de los clientes.

Esa observación los llevó a comenzar a venderlo en mercados locales, como Piggly Wiggly, en 1989, llamándolo , llamándolo Milo's Famous Tea . La idea de ofrecerlo en jarras buscaba destacar su frescura y ausencia de conservantes , marcando la diferencia frente a otras bebidas listas para consumir, detalló Wallwork en una entrevista con "Forbes.

El éxito local abrió oportunidades regionales. Cuando el primer Walmart de Alabama solicitó su producto para sus estantes, la familia entendió que su receta podía trascender el restaurante y convertirse en un negocio independiente.

Es así que, en 2002, vendieron la cadena de hamburguesas por menos de 10 millones de dólares y conservaron la marca de bebidas, que ya empezaba a generar ingresos.

milos

Años más tarde, Tricia Wallwork, nieta de Milo Carlton, decidió unirse a la empresa. Después de pasar varios veranos trabajando en la pequeña planta de té, conocía el funcionamiento de la compañía desde adentro, aunque sus estudios universitarios en filosofía, español y derecho la habían llevado por otro camino.

“Nunca pensé en unirme al negocio familiar”, recordó en una entrevista con "Forbes", pero su perspectiva cambió cuando se dio cuenta de que podía aportar algo único.

Es así que, en 2004, a los 29 años, se incorporó como asesora general y vicepresidenta, en un momento en que Milo’s solo tenía dos sabores de té y 16 empleados llenando manualmente cada jarra bajo la supervisión de un gerente externo.

milos

Finalmente, en 2012, fue nombrada como directora ejecutiva, y desde entonces se propuso transformar un negocio que generaba 40 millones de dólares en ingresos anuales y producía alrededor de 4.8 millones de cajas de té.

Bajo su liderazgo, la firma expandió rápidamente su distribución a grandes cadenas como Walmart, Publix, Kroger y Dollar General, multiplicó la producción y consolidó una estrategia clara: “Vender, vender, vender. Me preguntaba: ¿cómo puedo llegar al cliente?”, detalló Tricia.

triciaa

Un imperio de miles de millones: el presente exitoso de Milo’s Tea Company

Hoy, "Milo’s Tea Company" es la marca de té refrigerado más vendida de Estados Unidos, con presencia en más de 60.000 puntos de venta, incluyendo 4.200 Walmarts en todo el país, desde Alaska hasta Hawái.

Con la dirección de Tricia Wallwork, la compañía multiplicó sus ventas por diez en poco más de una década, alcanzando un volumen de producción de 200 millones de galones al año y convirtiéndose en la bebida lista para tomar número uno en el mercado minorista.

El éxito financiero es igualmente notable. La familia Carlton posee el 100% de la compañía y "Forbes" estima que su valor es de 1.700 millones de dólares. Con un margen EBITDA del 20%, "Milo’s" demuestra que la rentabilidad puede mantenerse aun con altos costos de fabricación y expansión constante.

“Cada vez que la empresa duplica su crecimiento, tengo que triplicarlo”, detalló la abogada en la entrevista y continuó: “Soy un líder muy diferente al que era cuando empecé”.

tricia wallwork

La empresa inauguró dos nuevas plantas en los últimos cinco años, incluyendo una de 200 millones de dólares en Carolina del Sur, que recibió 23.000 postulaciones para 129 puestos.

Además, la firma mantiene un enfoque en responsabilidad social y ambiental. La compañía cuenta con certificación de cero residuos y dona el 1% de sus ganancias a organizaciones locales dedicadas a educación y cuidado del ecosistemas

Según Wallwork, la visión de la empresa se centra en resolver desafíos a largo plazo, generando impacto y sostenibilidad generacional.

milos

Actualmente, producen casi 62 millones de cajas de té y limonada con nueve sabores y tres tamaños de cada uno, y Tricia prevé un crecimiento de dos dígitos en el futuro. Este 2026, incursionarán en una nueva categoría de bebidas, ampliando sus variedades a 11, lanzando más opciones de temporada y de su línea sin azúcar.

"Hemos construido una empresa en crecimiento y queremos seguir creciendo", dijo Wallwork y concluyó: "Tenemos el pie en el acelerador".