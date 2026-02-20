De cuánto es la fortuna de Margot Robbie tras el éxito de Cumbres Borrascosas + Seguir en









Es una de las actrices del momento en Hollywood, además de productora y protagonista de las películas más taquilleras.

La actriz del momento ostenta un patrimonio de millones de dólares. Imagen: Pascal Le Segretain

Margot Robbie se ha consolidado como una de las actrices más influyentes y exitosas de la industria cinematográfica actual. Su capacidad para protagonizar éxitos de taquilla y, al mismo tiempo, liderar proyectos como productora, la han posicionado en la cima de Hollywood, convirtiéndola en una figura clave para los grandes estudios.

Gracias a su prolífica carrera y a su visión para los negocios a través de su productora, Robbie ha logrado acumular un patrimonio neto de millones de dólares. Este éxito financiero no solo es fruto de sus salarios como actriz, sino también de sus inteligentes acuerdos de participación en las ganancias de las películas que produce y protagoniza.

Margot Robbie Gracias a sus éxitos taquilleros, la actriz recaudó millones de dólares. Imagen: GTRES Quién es Margot Robbie y cuál fue el éxito de Cumbres Borrascosas Margot Robbie es una actriz y productora australiana que saltó a la fama internacional con su papel en El Lobo de Wall Street. Desde entonces, ha demostrado una versatilidad increíble, interpretando personajes icónicos como Harley Quinn y protagonizando éxitos masivos como Barbie.

Su carrera está marcada por múltiples nominaciones a los premios Óscar y la fundación de su propia productora, LuckyChap Entertainment. El éxito más reciente en su carrera es la adaptación de "Cumbres Borrascosas" (Wuthering Heights), dirigida por Emerald Fennell.

En febrero de 2026, la película se convirtió en un fenómeno comercial, recaudando más de 80 millones de dólares a nivel mundial en apenas cuatro días tras su estreno. A pesar de recibir críticas mixtas de los especialistas, el público ha respondido con entusiasmo, logrando que el film recupere su presupuesto de producción en tiempo récord.

De cuánto es el patrimonio de Margot Robbie Según los sitios especializados en finanzas de celebridades, la fortuna estimada de Margot Robbie ha alcanzado los 60 millones de dólares en 2026. Este incremento patrimonial se debe en gran medida a su participación en el fenómeno cultural de Barbie, donde se estima que ganó cerca de 50 millones de dólares entre salario y bonificaciones por taquilla. Además de sus ingresos como actriz, su rol como productora ha sido fundamental para su crecimiento económico. Con el reciente éxito comercial de Cumbres Borrascosas y sus contratos vigentes con marcas de lujo como Chanel, Robbie continúa expandiendo su imperio financiero, consolidándose como una de las mujeres más ricas y poderosas del entretenimiento mundial.

