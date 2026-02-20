¿Un mejor amigo que te vigila? El invento que es furor en China, pero que tiene un lado oscuro + Seguir en









Este aparato parecía revolucionar todo con su llegada, pero varios expertos señalan los peligros que puede generarle a sus usuarios.

Detrás de su tierna apariencia, este aparato puede ser un peligro para quienes lo utilicen. Ecovacs

La soledad es un problema que afecta a muchísimas personas en todo el mundo todos los días. Para intentar solucionar esta situación, la tecnología empezó a crear alternativas curiosas que ya generan millones de dólares en ventas, ofreciendo una compañía constante para quienes llegan a una casa vacía.

Contar con alguien que te escuche después de una larga jornada laboral suena como una propuesta ideal para relajarse y desconectar. Sin embargo, este nuevo avance tecnológico trae consigo un debate muy profundo sobre los límites de la privacidad puertas adentro del hogar.

-LilMilo-robot-dog-Sherlock-outfit Ecovacs Pese a tu tierna apariencia, este "amigo" puede poner en aprietos la seguridad de sus usuarios. Ecovacs Las mascotas más famosas de China: de qué trata El furor del momento en el gigante asiático son unos pequeños dispositivos que mezclan el diseño de un juguete con el cerebro de una computadora. A simple vista parecen muñecos de peluche o figuras plásticas, pero adentro llevan micrófonos y procesadores que les permiten mantener conversaciones fluidas, recordar datos y hasta reconocer el estado de ánimo de sus dueños.

Aunque su aspecto parezca pensado para los más chicos, el verdadero público que agota el stock en las tiendas son los adultos de entre 20 y 30 años. Esta generación, que suele vivir sola y pasa todo el día trabajando, encontró en modelos como Fuzozo o Ropet un reemplazo ideal y sin exigencias para la clásica mascota de carne y hueso.

Muchos se preguntan cuánto cuesta tener uno de estos amigos virtuales y la realidad es que no son un lujo inalcanzable. El precio ronda entre los 100 y 150 dólares para los modelos estándar, y la forma más fácil de conseguirlos es a través de distintas plataformas internacionales de comercio electrónico, que envían los paquetes directamente desde China hacia el resto del mundo.

Embed - Ecovacs LilMilo emotional companion AI Robot puppy #ai #robotpet #lifelike #ecovacs #robotdog Los riesgos de este invento Más allá del éxito arrollador en ventas, los psicólogos ya empezaron a levantar banderas rojas sobre el impacto de encariñarse con una máquina. El peligro principal es que estos aparatos crean una ilusión de compañía perfecta que no discute ni pide nada a cambio, alejando a los jóvenes de la necesidad de salir y formar vínculos reales con otras personas. Pero el debate no termina solo en la salud mental, sino que escala directamente hacia la seguridad y la privacidad dentro de la propia casa. Para poder escuchar y responder rápido, estos muñecos necesitan tener sus cámaras y micrófonos encendidos todo el tiempo, grabando conversaciones íntimas y rutinas diarias sin ningún tipo de filtro. Toda esa información privada viaja de manera constante a los servidores de las empresas fabricantes, dejando a los usuarios expuestos a posibles hackeos o robos de datos biométricos. Al final del día, el precio oculto de no sentirse solo es entregarle el control total de la privacidad hogareña a una corporación.

