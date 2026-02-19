De cuánto es la fortuna de Jacob Elordi, el galán de la nueva generación + Seguir en









El actor del momento. Conocé la historia que lo llevó a ser el exitoso y deseado artista que es hoy.

La historia de ascenso del actor del momento de Hollywood. Imagen: Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images

Jacob Elordi es un actor australiano que se ha consolidado como uno de los rostros más importantes de Hollywood en la actualidad. Es conocido por millones por su papel de Noah Flynn en la trilogía de Netflix, "El Stand de los Besos", y por interpretar al complejo Nate Jacobs en la exitosa serie de HBO, "Euphoria", roles que lo han catapultado al estrellato internacional.

Gracias a su ascendente carrera en el cine y la televisión, el actor ha logrado acumular una fortuna de varios millones de dólares. Su presencia constante en producciones de alto perfil y su reciente incursión en proyectos de directores de renombre han asegurado su posición como uno de los jóvenes talentos más rentables y buscados de la industria.

Jacob Elordi Incluso Margot Robbie confesó haberse sentido intimidada por la presencia del galán del momento. Imagen: Getty Images La historia de Jacob Elordi y cómo llegó a lo más alto Nacido en Brisbane, Australia, Elordi mostró interés por la actuación desde muy joven, participando en obras de teatro escolares. Sin embargo, su camino al éxito no fue inmediato. Antes de conseguir su papel revelación en Euphoria, el actor pasó por momentos de gran inestabilidad, llegando incluso a dormir en su auto mientras asistía a audiciones en Los Ángeles con apenas unos pocos cientos de dólares en su cuenta bancaria.

El punto de inflexión llegó en 2018 con El Stand de los Besos (The Kissing Booth), que lo convirtió en un ídolo juvenil de la noche a la mañana. No obstante, fue su trabajo en Euphoria lo que le otorgó el respeto de la crítica y mejores salarios, reportándose ingresos de hasta 150,000 dólares por capítulo en las primeras etapas de la serie, cifra que aumentó significativamente con el éxito global de la producción.

En los últimos años, ha diversificado su carrera con papeles desafiantes en películas como Priscilla, donde interpretó a Elvis Presley, y Saltburn. Estos proyectos, sumados a contratos publicitarios con marcas de lujo y su reciente participación como el monstruo en la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro (que le valió una nominación al Óscar en 2026), han permitido que su patrimonio crezca de manera sostenida hasta alcanzar cifras millonarias.

De cuánto es el patrimonio de Jacob Elordi Según los sitios especializados en finanzas de celebridades, el patrimonio neto de Jacob Elordi a inicios de 2026 se estima en aproximadamente 4 millones de dólares. Esta cifra refleja sus ganancias acumuladas por sus proyectos principales en cine y televisión, así como sus colaboraciones con prestigiosas marcas de moda. Aunque algunos informes sugieren que su valor de mercado ha subido tras su reciente nominación al Óscar y su participación en producciones de gran presupuesto, los analistas mantienen una estimación conservadora que ronda los 4 millones, destacando que el actor prioriza actualmente roles de prestigio artístico.

Temas Millones