De cuánto es la fortuna de Fernando Alonso, piloto de Aston Martin en la Fórmula 1

Fernando Alonso acumuló una fortuna millonaria a lo largo de su exitosa carrera en el automovilismo. El piloto español, actual miembro del equipo Aston Martin en la Fórmula 1 , se destacó como uno de los deportistas mejor pagados del mundo . Con más de dos décadas de trayectoria en la máxima categoría, Alonso se convirtió en un referente del deporte motor a nivel global.

El asturiano inició su camino en el karting a los tres años , impulsado por su padre, quien construyó un kart casero para que practicara. A los siete años, ganó su primera carrera en Pola de Laviana , y durante su adolescencia acumuló múltiples títulos en campeonatos regionales y nacionales. En 1996, con solo 15 años, se proclamó campeón de España de karting, un logro que llamó la atención de patrocinadores y equipos profesionales. Su salto al automovilismo llegó en 1999 , cuando ganó el Euro Open by Nissan, demostrando su talento en monoplazas.

El debut de Alonso en la Fórmula 1 ocurrió en 2001 con el equipo Minardi. Dos años después, con Renault, rompió récords al convertirse en el piloto más joven en lograr una pole position y en ganar un Gran Premio . Sus mayores triunfos llegaron en 2005 y 2006, cuando se consagró bicampeón mundial , convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en lograr este hito.

Su trayectoria incluyó pasajes por equipos como McLaren y Ferrari , donde sumó victorias en circuitos emblemáticos como Mónaco, Silverstone y Suzuka. En 2010, con Ferrari, logró cinco triunfos en una temporada y terminó segundo en el campeonato. Tras su retiro temporal en 2018, regresó a la Fórmula 1 en 2021 con Alpine y luego se unió a Aston Martin, donde continúa compitiendo al más alto nivel.

Fuera de la Fórmula 1, Alonso incursionó en carreras de resistencia con éxito. Ganó las 24 Horas de Le Mans en 2018 y 2019, y el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2018-19. También participó en las 500 Millas de Indianápolis, demostrando su versatilidad como piloto. Su capacidad para adaptarse a diferentes categorías del automovilismo consolidó su reputación como uno de los pilotos más completos de la historia.

El patrimonio de Fernando Alonso

El patrimonio neto de Fernando Alonso asciende a 260 millones de dólares, según datos del medio Celebrity Net Worth. Sus ingresos anuales superan los 40 millones de dólares, provenientes de su salario en Aston Martin y acuerdos publicitarios con marcas como Richard Mille, Estrella Galicia y Hugo Boss.

El piloto español diversificó sus inversiones en bienes raíces, con propiedades en Suiza, España y Dubái. Además, posee una impresionante colección de autos de lujo, que incluye modelos exclusivos como un McLaren P1 y un Ferrari LaFerrari. En 2023, subastó su Ferrari Enzo, un automóvil único que podría alcanzar un valor superior a los 4 millones de dólares en el mercado.